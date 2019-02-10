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Автор Сергей Бухранский

Javelin: не так страшен черт, как его малюют

Силовые структуры » Министерство обороны

На Западе у обывателя устоялось мнение, что переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin — это орудие, против которого не устоит ни одно танковое соединение. Считается, что пехота с такими комплексами может с легкостью остановить серьезное танковое продвижение.

Javelin: не так страшен черт, как его малюют. 398652.jpeg

Разработка комплекса началась в начале 80-х годов прошлого столетия. Это был разгар холодной войны, и в Европе страшно боялись вторжения полчищ советских танков. Но развал Союза развеял страхи, и Javelin, который встал на вооружение в 1996 году, стал использоваться в локальных конфликтах.

Как раз у американцев появился повод применить эти комплексы в Ираке и Афганистане. Иракская кампания и породила ряд легенд о неуязвимости и разрушительных свойствах противотанкового комплекса Javelin. СМИ наперебой рассказывали, как дюжина морпехов США разгромили роту Т-55 во время операции в Ираке.

Чем же хорош этот комплекс

Javelin — достаточно легкое оружие. Вес комплекса в сборе: командно-пусковое устройство, труба и ракета, — составляет 22 килограмма.

Для обслуживания комплекса требуется два человека, но на практике и один легко с ним управится.

Ракета поражает бронированную цель сверху, а как известно, это самая тонкая часть бронезащиты.

Боевая часть ракеты состоит из двух зарядов. Первая разрушает активную защиту. После чего струя кумулятивного заряда прожигает основную броню. Кстати, на многочисленных видеороликах, где после выстрела танк разрывает на части, показана не работа ракеты, а детонация боекомплекта танка.

Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Это дает возможность оператору сразу после выстрела сменить позицию. А самой ракете не страшны погодные условия или дымовая завеса.

Конечно, Javelin — это грозное и эффективное орудие, но говорить о его уникальности не верно. Увы, но недостатков у этого комплекса в избытке.

Недостатки Javelin

Сегодня Штаты в основном сражаются с бандами, практически не имеющими бронетехники. А один выстрел из этого комплекса стоит 80 тысяч долларов. Поэтому крушить легендарные белые тойоты несколько затратно.

Дальность стрельбы комплекса Javelin также не впечатляет. Предельную стрельбу можно вести не более чем на 2,5 километра, а, например, прицельная дальность танка Т-90 превышает пять километров.

На подготовку комплекса требуется более минуты, а цель должна находится в прямой видимости.

Однозначно можно сказать, что Javelin эффективно поражает японские белые пикапы и старые советские танки. Но вот современные системы радиоэлектронной борьбы могут осложнить эффективность комплекса.

По некоторым данным, система дымо-аэрозольной завесы, которые может выставлять танк Т-14 "Армата", способна ослеплять Javelin.

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Темы США Javelin ПТРК танки Армата оружие вооружение ракетные комплексы
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