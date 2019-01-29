США передумали создавать "форт Трамп" в Польше

Строительство постоянной военной базы в Польше "форт Трамп" поставлено под сомнение. Об этом пишет польская газета Dziennik Gazeta.

В феврале Пентагон должен представить конгрессу США доклад в котором представит свои рекомендации относительно строительства новой постоянной военной базы в Польше, которая получила название "форт Трамп". Поляков смущает, что его окончательная версия разрабатывалась без "какого-либо надзора генерала Джеймса Мэттиса", который покинул пост министра обороны 31 декабря 2018 года. В статье говорится, что в Республиканской партии мнения об усилении присутствия на берегах Вислы разделились.

"Изоляционисты" этого не хотят, а "ястребы" не находят понимания у демократов, которые предлагают "усилить существующую форму присутствия американских войск в Польше и восстановить инфраструктуру". В этом же духе отчет подготовлен специальной экспертной комиссией, созданной независимым аналитическим центром Atlantic Council. Напоминаем, что сейчас в Польше войска США находятся на ротационной основе в рамках сил быстрого реагирования НАТО.

Как пишет польское издание forsal. pl "американские политики не хотят чрезмерно раздражать Россию". Поэтому наиболее вероятным сценарием будет усиление присутствия армии США в Польше "небольшими шагами".

Издание цитирует Уиллиса Крумхольца из Фонда "Приоритеты обороны"."Представьте, что сделает Америка, если Россия или Китай создадут военные базы прямо у нашего порога", — сказал аналитик Defense News.

"Создание базы в Польше не отпугнет Россию. Наоборот, это сделает ее еще более националистическим государством, укрепит президента Владимира Путина и его власть над русскими — незавидное экономическое положение страны в будущем ухудшится, а Путин будет рассматриваться как защитник России от западной агрессии. Россия может даже "развернуться" так, как мы не можем себе представить, и мы не сможем ее остановить ", — добавил Уиллис Крумхольц.

"Причин, по которым США не хотели создавать постоянную базу в Польше, много, — сказал forsal. pl один из военных экспертов, связанных с "американскими левыми". "Во-первых, это будет стоить больше той стены, о которой мечтал президент на южной границе (с Мексикой). Во-вторых, у нас нет должным образом оснащенного подразделения, которое можно было бы отправить туда ", — отметил источник.

"Русские посчитали бы это провокацией и представились бы миру жертвами американской агрессии. Речь пойдет о нарушении договоренностей между Москвой и НАТО о запрещении развертывать войска в приграничных территориях". Анонимный собеседник также подчеркнул, что строить базу на Висле и особенно называть его в честь "нарциссического президента" абсурдно.

"Вашингтон должен помнить, что иногда стоит рискнуть и отправить солдат в Польшу, если это приносит ощутимые геополитические выгоды", — заключил источник.

Как указывает польское издание, "если Пентагон согласится с позицией Atlantic Council и не рекомендует конгрессу постоянную базу в Польше, польское правительство все равно объявит об успехе, поскольку укрепление мелких элементов американского присутствия по всей стране будет сначала рассматриваться как компромисс, а, во-вторых, как концепция создания альтернативного виртуального форта Трамп, построенного из более мелких элементов".

Как сообщала "Правда.Ру" в России вызывает наращивание сухопутной компоненты на территории Польши и Литвы под предлогом защиты Сувалкского коридора (территории на северо-востоке Польши между Калининградом и Белоруссией), также идет отработка ударов по Калининградской области.

Командующий ВВС США в Европе генерал Франк Горенк считает возможности России в регионе крайне опасными, учитывая наличие у государства в Калининграде трех полностью укомплектованных элитных бригад и дислокацию лучших разработок в области военных технологий: от зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" до баллистических ракет "Искандер-М".

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