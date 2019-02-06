Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0

Тем, кто не испытал всех "прелестей" гонки вооружений в 60-70-е годы прошлого века, сказочно "повезло", теперь вы сможете понять, что такое жить в 4-10 минутах полета крылатой ракеты до Москвы.

Гонка вооружений 2.0 началась

Дональд Трамп в октябре прошлого года объявил о своем намерении выйти из Договора о ракетах малой и средней дальности наземного базирования (ДРМСД). На прошлой неделе об этом Москва была официально уведомлена. США обосновали свое решение тем, что Россия давно нарушает договор, имея на вооружении крылатые ракеты 9М729 с дальностью более 500 км. Россия с неменьшим арсеналом обвинений в адрес США сразу объявила о зеркальных мерах.

"Наш ответ будет симметричным", — сказал Владимир Путин на совещании с министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. "Наши американские партнеры заявили, что они приостановят свое участие в договоре, поэтому мы приостановим и наше. Они сказали, что начнут исследования и разработки, и мы сделаем то же самое ". Министр обороны РФ на следующий день объявил о планах начать опытно-конструкторские работы по созданию наземной версии "Калибров" и новой гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Если, кто не знает, то именно так начинается гонка вооружений.

Чему учит история

В ее первой послевоенной версии Соединенные Штаты и СССР создали к 80-м годам совместный ядерный арсенал в 60 тысяч боезарядов. Благодаря выполнению ДРМСД, подписанного в 1985 году президентами Горбачевым и Рейганом, обе стороны ликвидировали целый класс наиболее опасных ракет по их доставке, так как время подлета крылатой ракеты из базы США в Германии до Москвы составляло 6 минут. Сегодня, по данным Госдепа, на вооружении российской армии состоит 1 765 развернутых ядерных боезарядов, а у американских ВС — 1 411, хотя исследования показывают, что всего лишь 100 боеголовок, взорванных в городах, могут покончить с нашей цивилизацией. Поэтому гонку вооружений невозможно выиграть, можно только приблизить конец света.

﻿"Танцуют все!"

Однако Дональд Трамп об этом, видимо, не подозревает. В среду, выступая с ежегодным обращением к Конгрессу, он предупредил Китаю и Россию, чтобы они не стремились к победе в гонке вооружений с Соединенными Штатами. "Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении (о РСМД), добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем — в этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", — сказал президент.

Ракеты средней дальности наземного базирования имеет не только Китай. Некоторые из ракет этого класса имеются в арсенале Индии, Пакистана и Ирана, Турции, Саудовской Аравии. Франция объявила о во вторник о начале разработки гиперзвуковой крылатой ракеты средней дальности. То есть, как говорится в одном хорошем фильме: "Танцуют все", мир давно уже не ограничивается аппетитами только сверхдержав. Но может быть есть у Трампа способ договориться о новом договоре?

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра политико-военных исследований ФМП МГУ имени Ломоносова Евгений Бужинский, "у Китая, в отличие от нас и американцев, больше 70% потенциала — это ракеты средней дальности". Но привлечь его к новому договору — это нереалистично. "Потому что невозможно привлечь Китай без Индии, Индию без Пакистана, Пакистан, Иран, Саудовскую Аравию - без Израиля. Это должен быть глобальный многосторонний договор, что в нынешних условиях абсолютно нереально", — отметил эксперт.

Заметим, что выход США из ДРМСД может сработать против Трампа на следующих выборах, так как американские избиратели в подавляющем большинстве отвергают перспективу отказа от 32-летнего соглашения, согласно исследованию Университета Мэриленда. Даже большинство опрошенных республиканцев, голосовавших за Трампа — 55 процентов, заявили, что они выступают против выхода из ДРСМД. Среди избирателей демократов так ответили 77 процентов респондентов.

Большая ошибка США еще впереди

Но учитывая что у Трампа в советника "ястреб" Джон Болтон, через два года США, возможно, выйдут и из договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ- 3), подписанного президентами Медведевым и Обамой в 2010 году. Договор является последним крупным соглашением, ограничивающим ядерные потенциалы. Его можно продлить на пять лет, но только если Вашингтон и Москва согласятся. Если СНВ будет уничтожен, то впервые с 1972 года будут сняты ограничения по скорости обновления ядерных арсеналов. Цивилизация заглянет за край пропасти.

По мнению Евгения Бужинского, консенсус о прекращении гонки вооружений невозможен в "обозримой перспективе", "пока не закончится русофобская истерия, или пока мы придем к какому-нибудь карибскому кризису, встанем на грань ядерной войны".

"Если они хотят уничтожить Россию 10 раз, ну пусть уничтожают 10 раз. А мы их уничтожим один раз", — сказал Евгений Бужинский.

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