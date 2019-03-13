Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"

За последние несколько лет на вооружение армии Российской Федерации было поставлено много новых видов техники и оружия: танки, бронетранспортеры, вертолеты и, в том числе, автомобили. На последних остановимся подробнее: пару лет назад президенту России показали инновационный бронированный автомобиль, очень похожий на транспорт Бэтмена из кино. Машина приковала к себе внимание и пафосным названием «Каратель».

Тем не менее, информации о данном транспортном средстве мало - «Каратель», по большому счету, секретная разработка. Поэтому точных характеристик мало, есть лишь слухи, домыслы, да утечки. Так, в сети время от времени появляются фотографии «Карателя», сделанные, якобы, в различных регионах нашей страны. Например, машину видели в Крыму, Татарстане, на Кавказе (где, опять же по слухам, она прошла боевое крещение). Однако информацию можно попытаться систематизировать, и составить адекватный портрет.

Что касается концерна-разработчика, то информация разнится - одни источники говорят, что над машиной работали в «КАМАЗе», в то время как другие настаивают, что разработкой занимался «ЗиЛ». Мелькают и другие, менее крупные и известные компании.

Достоверно известно, что создание «Карателя» началось более десяти лет назад, в 2008-ом году, на заводе «ЗиЛ». Изначально руководителем амбициозного проекта был Святослав Саакян. По слухам, заказ на подобную машину он получил еще раньше, в 2002-ом году, от Минобороны. Затем проект перешел под патронаж компании «Форт Технологии», которая вышла с данным автомобилем на ФСБ.

К автомобилю приложил руку и Камский машиностроительный завод - дело в том, что первый «Каратель», появившийся девять лет назад, имел в конструкции шасси Камаза-4911. Кроме того, пользователи интернета нашли сходство с автомобилями из различных компьютерных игр.

Отметим и характеристики вкупе с конструкцией. Понятное дело, достоверной информации мало. Автомобиль нужен для перевозки спецназа спина к спине, что обеспечивает круговой обзор, плюс дает возможность стрелять через бойницы. Установлены несколько видеокамер, с помощью которых оценивается обстановка извне, в тяжелых погодных условиях и в темное время суток. Днище защищено от мин, а вес составляет более десяти тонн.

Особняком стоит конструкция дверей. Каждая дверь состоит из верхней и нижней створки (она выполняет роль подножки при высадке). Весьма странным видится решение с большими окнами в передней части «Карателя», которые располагаются под острым углом. Неизвестно, насколько подобный обзор удобен и функционален.

Предполагается, что бронеавтомобиль сможет разгоняться до двухсот километров в час благодаря двигателю «Cummins».

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