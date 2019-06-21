Войны, которые начались из-за глупых причин

Военный конфликт из-за свиньи

В 1859 году на острове Сан-Хуан, маленьком кусочке суши между Соединенными Штатами и островом Ванкувер, возник конфликт между американскими поселенцами и британскими работниками компании Hudson Bay. Обе стороны претендовали на этот остров, богатый на плодородную почву. Столкновения начались из-за убитой свиньи. Пятнадцатого июня 1859 года американский фермер Лиман Култар пристрелил черного свина, принадлежавшего британцу, когда обнаружил, что животное копает что-то на его картофельном поле. Конфликт из-за мертвой свиньи привел к противостоянию сторон, а Култара поместили под арест. Американцы сообщили об инциденте военным, и армия США отправила капитана Джорджа Пикетта с небольшим отрядом солдат. Пикетт объявил остров собственностью Соединенных Штатов, и после этого британцы послали на Сан-Хуан флот боевых кораблей. Несколько недель ситуация балансировала на грани войны, пока стороны не договорились о совместной военной оккупации острова. Жертвой войны стал только один желавший полакомиться картофелем свин.

Война из-за убежавшей собаки

Один из самых странных конфликтов в двадцатом веке был спровоцирован бродячей собакой. Инцидент стал кульминацией длинного периода враждебных настроений между Грецией и Болгарией, продолжавшихся со времен окончания Второй Балканской войны. В октябре 1925 года конфликт вспыхнул из-за того, что греческий солдат был убит, когда перешел границу. А сделал он это, пытаясь поймать свою убежавшую собаку. Для греков это стало причиной вторгнуться в Болгарию и оккупировать несколько деревень. Греки уже намеревались обстреливать город Петрич, но Лига Наций вмешалась и остановила военные действия. Международный комитет позднее добился прекращения огня. В ходе конфликта погибло 50 человек.

Мятеж Ника

В 532 году нашей эры толпы хлынули на улицы Константинополя, поджигая город, они едва не сбросили с трона императора Юстиниана. Причиной всего были гонки на колесницах. Гонки проходили на ипподроме Константинополя и были чрезвычайно популярны. Поклонники гонок создали несколько фанатских организаций. Как и некоторые современные сообщества спортивных фанатов, они были достаточно агрессивны. Особенно отличались этим две группировки, "синие" и "зеленые", известные своими яростными хулиганскими выходками. Конфликт начался в январе 532 года, когда император Юстиниан отказался отпустить двух членов группировок, которых приговорили к смертной казни. И однажды группировки объединились и подняли бунт. За несколько дней они погрузили город в хаос, постоянно сражаясь с имперской стражей, и даже попытались возвести на трон нового императора. Столкнувшись с угрозой полноценной революции, Юстиниан все же решил подавить мятеж силой. Подкупив "синих" и заручившись их поддержкой, Юстиниан отправил войска против оставшихся бунтовщиков. Всего в ходе уличных боев погибло около 30 тысяч человек.

Фото: Соцсети

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