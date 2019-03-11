Трамп распродает стратегическое преимущество США

Содержание американских войск на военных объеактах в Германии, Японии и Южной Корее будет обходится этим странам значительно дороже. Администрация Трампа предлагает скидки для особо "послушных" вассалов. Потеряет ли она в результате стратегическое преимущество США?

Трамп повышает ставки за оборонный зонтик

Президент Дональд Трамп поручил правительству представить официальные предложения Германии, Японии и и другим странам, где дислоцированы американские военные базы, по существенному повышению цен за обслуживание. Теперь их содержание должно оплачиваться полностью и сверх этого — еще половиной от полученной суммы, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

"В некоторых случаях за размещающие американских войск, страны могут попросить заплатить в пять-шесть раз больше, чем сейчас, в соответствии с действующей формулой "затраты плюс 50 %", — пишет газета.

Заметим, что это предложение вписывается в политику Трампа в отношении партнеров по НАТО, которым он предлагает тратить на взносы в бюджет Альянса больше и довести их до 2% ВВП ежегодно. "Когда дело касается таких богатых стран, как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, почему мы субсидируем их военных?", — спросил президент США в сентябре 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния. "Они будут платить нам. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал".

Действительно, на недостаточный вклад союзников-вассалов в собственную оборону жаловались и предыдущие президенты — демократ Барак Обама и республиканец Джордж Буш. Но перевесил аргумент о том, что с размещением войск в Германии, Японии и Южной Корее у США есть стратегическое преимущество, которое никакими деньгами не компенсировать.

Чиновники в Госдепартаменте и Пентагоне скептически относится к данным планам Трампа, но опасаются, что важные союзники уйдут, а некоторые страны могут попросить США вывести свои войска. Другие подозревают, что Трамп не откажется от своих планов, и предлагают смягчить эту программу "бонусами" тем, кто " наиболее адаптирует свою политику к политике США", пишет Bloomberg.

Особенно пострадает Германия

Особенно пострадает Германия, пишет издание Focus. В Германии размещены 33 тысячи американских солдат и к 2020 году их количество увеличится еще на полторы тысячи. Берлин бесплатно предоставляет американцам землю, инфраструктуру и техническое обслуживание — это, примерно, 28% от всех затрат или около 1 миллиарда долларов. Если планы Трампа осуществятся, то затраты могут возрасти почти до пяти миллиардов долларов (4,45 миллиарда евро).

Добавим, что американская группировка в Южной Корее составляет примерно 28 тысяч военнослужащих. В конце 2018 стороны заключили новый договор об условиях нахождения американского военного контингента на полуострове. Администрация Дональда Трампа выставила в качестве условия пролонгации договора увеличение выплат до $1,3 млрд. В итоге Сеул согласился поднять свои расходы на 8,2%.

Что касается Японии, но на Окинаве находится более половины всех дислоцированных на территории страны американских баз. Японский министр обороны Томоми Инада заявила в 2016 году, что "Япония в настоящее время достаточно платит за размещение на своей территории американских военных баз". Газета Sankei сообщала, что премьер Синдзо Абэ в беседе со своим окружением пригрозил разрывом с США, если Трамп будет слишком настаивать на качественном наращивании этой статьи расходов. В 2016 году Япония выделила около $7,18 млрд на траты, связанные с размещением баз США. Вклад Вашингтона, по некоторым данным, был примерно равен $5,5 млрд.

То есть в случае с Японией, ее вклад должен увеличится примерно с $1,5 млрд до, примерно, $10 млрд. Всего военные расходы Японии в 2017 году составили $46,36 млрд.

Ситуация еще раз показывает, что Вашингтон рассматривает своих "союзников" главным образом как вассалов, которые безоговорочно подчиняются "американской исключительности". Но как долго Вашингтон сможет играть в эту игру?

Как сказал "Правде Ру" политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Трамп как бизнесмен продолжает свою бизнес-линию в глобальной политике и требует денег за безопасность. Для его электората это вполне приемлемая история, отметил эксперт. "У нас считается, что военные базы США во многих странах мира — это признак оккупации, и оккупированные страны спят и видят, чтобы США ушли и дали возможность дышать спокойно. Однако, как мы видим, происходит нечто обратное", — сказал Станислав Бвшок.

По его словам, возможный уход американского контингента вызывает "некоторую тревогу". Южная Корея сомневается в мирных намерениях Северной Кореи, а Европа — России. А Соединенные Штаты — это "вполне понятный партнер и родственник и в культурном смысле, и в прямом смысле слова", отметил Станислав Бышок. "Каждое государство будет несколько раз взвешивать, а что выгоднее: оставить американские военные базы и платить им или распрощаться с ними и достаточно большие сумму вкладывать в собственную оборону", — резюмировал эксперт.

Со своей стороны политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин заметил для "Правды.Ру", что "защита сильным слабого практиковалось с самого начала существования человечества". Для этого "создавался образ врага, ощущение, что только ты можешь защитить от него", после этого защита "становилась финансово-выгодным предприятием". Америка заинтересована в сохранении влияния на страны, а военные базы — это один из самых ярких показателей влияния, поэтому, вполне возможно, будет дифференцированная оплата. По мнению эксперта, создание собственной европейской, японской и любой другой армии может привести к эскалации отношений и переделу мира "через очень серьезные военные конфликты", так как военные хотят "денег и славы". Кроме того, своя армия -это очень дорого, дороже, чем платить за защиту американцам, резюмировал Андрей Колядин.

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