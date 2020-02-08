Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Сергей Сет

Воюй не числом, а уменьем. Битва у горы Моргартен

Силовые структуры

В IV веке Швейцария становится развивающейся страной с процветающими городами. Лежащая на торговых путях между Италией и =германскими землями, становится привлекательной для завоевателей. В 1351 г. Габсбурги предприняли попытку захватить швейцарские города и получить контроль над торговыми путями. Жители городов Швиц, Ури и нтервальден заключили так называемы Швейцарский союз городов, чтобы отразить агрессию.

Города собирают ополчение

Основным населением Швейцарии представляли в то время горные жители - горожане, которые были ремесленниками и купцами, скотоводы, крестьяне, Они намеревались не допустить завоевания их страны австрийскими рыцарями и по получении известий о пвторжении начали активно готовиться к встрече врага.

Швейцарцы не имели регулярной армии, но могли собрать ополчение немногим более тысячи воинов. Вооружение у ополченцев было примитивное - алебарды и луки. Зато горные жители хорошо знали свои горы и могли обеспечить своему войску выгодную позицию К тому же они построили на пути захватчиков укрепления - летцины, которые обороняли немногочисленные гарнизоны.

Сражение между швейцарским ополчением и габсбургскими войсками произошло в 1315 г. у подножия горы Моргартен. Ополченцы построили свои шеренги в тесную группу, имевшую форму четырехугольника и спрятанную в лесу на возвышенности. Такая группа имела название «баталия». Передовой отряд всего в 50 воинов скрывался в засаде на пути австрийцев. На дороге швейцарцы устроили завал из бревен. Все это делало атаку рыцарей с марша невозможной и увеличивало шансы ополченцев на победу. 

Войско Габсбургов, которое возглавлял герцог Леопольд Баварский вторглось в Швейцарию. Герцог разделил войско на две колонны, одна из которых должна была отправиться на город Унтервальден, а другая под его командованием - на город Швиц. Леопольд предвкушал легкую победу, так как имел численность его войска составляла 12 тыс. пехотинцев и кавалеристов.

Под бомбардировкой

Передовой отряд рыцарей подошел к завалу и остановился. В это время первая лигния ополченцев стала бомбардировать рыцарей бревнами и камнями.

Рыцари сошли с коней, чтобы иметь возможность из бежать сыплющихся сверху тяжелых предметов. К передовому отряду рыцарей подъехал основной отряд, но тоже попал под бомбардировку швейцарцев.

В это время из засады сверху на рыцарей напала вражеская баталия, убивая противника острыми алебардами. Отряд рыцарей во главе с герцогом в беспорядке отступили, потеряв убитыми 1000 рыцарей из 4 000.

Сзади к рыцарям подходил отряд пехоты, но когда они увидели спешно отступающего герцога с отрядом, то без приказа бросились бежать. Швейцарская баталия преследовала бегущего в панике врага и  кого убивала на месте, кого сбрасывала в озеро Эри.  

Так швейцарское непрофессиональное в военном отношении ополчение, имевшее примитивное вооружение, благодаря умело выбранной позиции и правильной тактике боя сумели разгромить и обратить в бегство хорошо обученный отряд рыцарей-профессионалов и пехотинцев, превосходивших численность отряда швейцарцев пости в 10 раз.

В отношении развития оружейного дела, в этом сражении впервые хорошо показала себя алебарда, поражая закованных в железо рыцарей.

В результате победы над войском Габсбургов Швейцарский Союз пополнился новыми членами, в частности, Люцерном, и стал представлять собой основу для образования в будущем швейцарского государства.  

     

  

http://www.planeta-zemla.info/vbmop.html

 

 

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Воюй не числом, а уменьем. Битва у горы Моргартен
Техника красоты
Три вопроса о красивой коже
Формула небес
Первооткрыватели йода, морфия и ксерокса - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
На Кольском полуострове разместят "охотников за гиперзвуком"
Российские саперы показали Шойгу "рюкзак шахида" и другие хитрости
В США сравнили российскую и китайскую военную угрозу
США заменят Bradley новой БМП за полтора бюджета Минобороны РФ
Сомнолог объяснил, может ли дневной сон компенсировать ночной недосып
Медик, от имени которого кто-то признался в убийстве ветеранов, ответил
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
В лесах Борнео орангутанг пришел на помощь человеку в реке
Пассажир рассказал о странностях полета переломившегося надвое самолета
Специалисты обнаружили "переключатеть" процессов старения
Последние материалы
Воюй не числом, а уменьем. Битва у горы Моргартен
На Кольском полуострове разместят "охотников за гиперзвуком"
Три вопроса о красивой коже
Российские саперы показали Шойгу "рюкзак шахида" и другие хитрости
Первооткрыватели йода, морфия и ксерокса - Гороскоп дня
В США сравнили российскую и китайскую военную угрозу
США заменят Bradley новой БМП за полтора бюджета Минобороны РФ
Сомнолог объяснил, может ли дневной сон компенсировать ночной недосып
Медик, от имени которого кто-то признался в убийстве ветеранов, ответил
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Популярное
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши

В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.

Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Единоборства. Новости и обзоры
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Соломон Соловьев Первооткрыватели йода, морфия и ксерокса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов Любовь Степушова А нас за что? США ввели санкции против Болгарии Любовь Степушова
Комментарии
В России грядёт революция в получении гражданства
В России грядёт революция в получении гражданства
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Почему никто не хочет брать мусор Москвы
Законопроект о создании новой должности подписал Владимир Путин
В России сформирован совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Николай Платошкин о главных ошибках власти
Николай Платошкин о главных ошибках власти
Николай Платошкин о главных ошибках власти
Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь
Правительство Медведева не справилось со стратегическим планированием
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Китайская экспансия Дальнего Востока - выдумки Запада
Конституционный креатив: Россия может обрести девиз
Почему ветеранов из СНГ нет в указе Путина о пособиях ко Дню Победы
В России грядёт революция в получении гражданства
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
В России грядёт революция в получении гражданства
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ