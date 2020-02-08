Воюй не числом, а уменьем. Битва у горы Моргартен

В IV веке Швейцария становится развивающейся страной с процветающими городами. Лежащая на торговых путях между Италией и =германскими землями, становится привлекательной для завоевателей. В 1351 г. Габсбурги предприняли попытку захватить швейцарские города и получить контроль над торговыми путями. Жители городов Швиц, Ури и нтервальден заключили так называемы Швейцарский союз городов, чтобы отразить агрессию.

Города собирают ополчение

Основным населением Швейцарии представляли в то время горные жители - горожане, которые были ремесленниками и купцами, скотоводы, крестьяне, Они намеревались не допустить завоевания их страны австрийскими рыцарями и по получении известий о пвторжении начали активно готовиться к встрече врага.

Швейцарцы не имели регулярной армии, но могли собрать ополчение немногим более тысячи воинов. Вооружение у ополченцев было примитивное - алебарды и луки. Зато горные жители хорошо знали свои горы и могли обеспечить своему войску выгодную позицию К тому же они построили на пути захватчиков укрепления - летцины, которые обороняли немногочисленные гарнизоны.

Сражение между швейцарским ополчением и габсбургскими войсками произошло в 1315 г. у подножия горы Моргартен. Ополченцы построили свои шеренги в тесную группу, имевшую форму четырехугольника и спрятанную в лесу на возвышенности. Такая группа имела название «баталия». Передовой отряд всего в 50 воинов скрывался в засаде на пути австрийцев. На дороге швейцарцы устроили завал из бревен. Все это делало атаку рыцарей с марша невозможной и увеличивало шансы ополченцев на победу.

Войско Габсбургов, которое возглавлял герцог Леопольд Баварский вторглось в Швейцарию. Герцог разделил войско на две колонны, одна из которых должна была отправиться на город Унтервальден, а другая под его командованием - на город Швиц. Леопольд предвкушал легкую победу, так как имел численность его войска составляла 12 тыс. пехотинцев и кавалеристов.

Под бомбардировкой

Передовой отряд рыцарей подошел к завалу и остановился. В это время первая лигния ополченцев стала бомбардировать рыцарей бревнами и камнями.

Рыцари сошли с коней, чтобы иметь возможность из бежать сыплющихся сверху тяжелых предметов. К передовому отряду рыцарей подъехал основной отряд, но тоже попал под бомбардировку швейцарцев.

В это время из засады сверху на рыцарей напала вражеская баталия, убивая противника острыми алебардами. Отряд рыцарей во главе с герцогом в беспорядке отступили, потеряв убитыми 1000 рыцарей из 4 000.

Сзади к рыцарям подходил отряд пехоты, но когда они увидели спешно отступающего герцога с отрядом, то без приказа бросились бежать. Швейцарская баталия преследовала бегущего в панике врага и кого убивала на месте, кого сбрасывала в озеро Эри.

Так швейцарское непрофессиональное в военном отношении ополчение, имевшее примитивное вооружение, благодаря умело выбранной позиции и правильной тактике боя сумели разгромить и обратить в бегство хорошо обученный отряд рыцарей-профессионалов и пехотинцев, превосходивших численность отряда швейцарцев пости в 10 раз.

В отношении развития оружейного дела, в этом сражении впервые хорошо показала себя алебарда, поражая закованных в железо рыцарей.

В результате победы над войском Габсбургов Швейцарский Союз пополнился новыми членами, в частности, Люцерном, и стал представлять собой основу для образования в будущем швейцарского государства.

http://www.planeta-zemla.info/vbmop.html