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Автор Арина Панфилова

История создания и использования лука

Силовые структуры print

Лук - один из самых популярных видов дальнобойного оружия за все время существования нашей цивилизации. Сегодня мы поговорим о том, чем он интересен и какие особенности имеет.

Точно неизвестно, когда именно и кем был изобретен лук, однако самые первые письменные упоминания о нем встречаются на глиняных табличках, найденных в Вавилоне и датируемых аж 2140 годом до н.э. На протяжении всей истории хороший лук был одним из основных признаков аристократии. В Древнем Китае высшие слои общества должны были владеть «шестью искусствами»: чтение, письмо, знание математики и счета, умение играть на музыкальном инструменте, ездить на лошади, а также хорошо стрелять из лука. Кроме китайцев мастерами стрельбы из лука считаются англичане, они использовали особый длинный лук, который был значительно более мощным, чем его аналоги с континента. Хорошо пущенная стрела из такого лука могла запросто пробить тяжелый доспех средневекового рыцаря.

Данный вид оружия долгое время сохранял за собой лидерство в плане точности. В 1792 году в Соединенном Королевстве было устроено соревнование на меткость между лучниками и мушкетерами. Каждый из них должен был произвести 20 выстрелов в мишень, расположенную на расстоянии 100 ярдов (91,5 метр). Оказалось, что в среднем в мишень попали лишь 12 пуль, но 16 стрел. В качестве уважения к такой меткости был учрежден специальный гарнизон шотландских лучников, он существует до сих пор и охраняет монарха во время его поездок в Шотландию.

Стрельба из лука была одним из первых олимпийских видов спорта, в котором с 1904 года принимали участие женщины. Одна пожилая дама 64-ех лет даже стала победительницей олимпиады, увезя с собой медаль. В начале XX века этот вид спорта был так популярен, что умельцы постоянно разрабатывали все более и более сложные с технически совершенные соревновательные луки. В 1920-ом году данный вид спорта перестал быть олимпийским, вернувшись в этот список лишь спустя 54 года, когда был разработан стандартизированный образец спортивного лука.

Стоит сказать, что последний раз в боевых действиях лук применяли во время Второй Мировой. Один британский солдат был так хорош и результативен в стрельбе из лука, что просто отказывался брать с собой другое оружие. Вероятно, что это всего лишь история, ведь так или иначе убойная сила лука значительно меньше, чем у огнестрельного оружия.

Рекорд длины выстрела из лука был поставлен в 1979 году, тогда Дрейк Хэрри выпустил стрелу, которая приземлилась на расстоянии 1411 метров.

Фото: Pravda.Ru

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Темы лук история средневековье история оружия спортивный лук военная история стрельба из лука
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