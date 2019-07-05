Суд отправил задержанных силовиков "Альфы" и "Вымпела" под арест

Военный суд отправил под арест 5 сотрудников особых подразделений ФСБ "Альфы" и "Вымпела" и Управления "К", а двух других — под домашний арест.



Полковник ФСБ Черкалин останется под арестом по обвинению в коррупции / Новости от 16.05.2019 13:41

Задержанные сотрудники ФСБ, в том числе из элитных подразделений "Альфа" и "Вымпел" подозреваются в разбойном нападении на банк, в результате чего были украдены 140 миллионов рублей.

О задержании ранее сообщил РБК, со ссылкой на источник в ФСБ. Были задержаны шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России.

По информации источника, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн руб. в банке, название которого не уточняется.

Как сообщил телеграм-канал "Кремлевский Безбашенник", "10 июня 2019 двое оперативников 4-го отдела Управления "К" ФСБ России, трое бойцов Управления "А" ФСБ России ("Альфа") и один боец спецподразделения "В" ("Вымпел") совершили разбойное нападение на банк (клиента внутри банка) и похитили 140 миллионов рублей".

Они были задержаны в служебном общежитии "Спутник", по местам их жительства и в зоне "Вымпела" сейчас проводятся обыски.

Сотрудников Управления "К" ФСБ России подозревают в оперативном руководстве ОПГ, снабжении информацией и непосредственном участии в нападениях. Некоторые фигуранты объявлены в розыск. Идет проверка на причастность к ОПГ одного из руководителей Академии ФСБ в чине генерала.

Некоторые телеграм-каналы сообщают, что операция проведна силами МВД, другие — что это операция Управления собственной безопасности ФСБ по "очистке своих рядов", и она готовилась 6 месяцев.

2 июля ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Подробности материалов проверки и должностей задержанных не приводятся. Материалы передали для рассмотрения в органы военного следствия.

В апреле были задержаны два бывших сотрудника спецслужбы "К" — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также действующий сотрудник — начальник отдела Управления "К" полковник Кирилл Черкалин.

По данным следствия, в 2011 году они убедили предпринимателя передать им долю в уставном капитале компании стоимостью 490 миллионов рублей. Черкалину также инкриминируется получение взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за покровительство в 2013–2015 годах. По делу Черкалина правоохранительные органы изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб. 4 июля Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Управление "К" Службы экономической безопасности ФСБ России занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Однако его сотрудники привлекались к разработке и задержанию также крупных чиновников и преступных авторитетов.

Как сообщала "Правда.Ру", борьба с коррупцией может затронуть все ведомства и чины без разбора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это не "кампанейщина", а системная работа, подчеркнул он, комментируя дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

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