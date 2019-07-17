Конгресс начал расследование о биологическом оружии Пентагона- клещах

Конгресс США проголосовал за начало расследования в отношении экспериментов Пентагона с клещами, переносящими боррелиоз (болезнь Лайма), для их использование в качестве биологического оружия.

Об этом пишет Guardian. Некоторые политики в Палате представителей США серьезно убеждены в том, что Пентагон с 1950 по 1975 годы выпустил "на волю" клещей, впервые зараженных болезнью Лайма. Согласно петиции республиканца Кристофера Смита, министерство обороны могло тестировать клещей и других насекомых в качестве биологического оружия.

Смит полагает, что умышленно или случайно, но зараженные клещи были выпущены за приделы лаборатории, распространились и мутировали, что объясняет, почему эта болезнь в настоящее время поражает 400 тысяч американцев ежегодно.

Смит не сам придумал эту теорию, он ссылается на книгу "Укушенные: тайная история болезни Лайма и биологического оружия", написаную Вильгельмом Бургдорфером, скончавшимся в 2014 году. В ней автор признает, что работал над биологическим оружием для Соединенных Штатов, и обнаружил бактерию, которая вызвает болезнь Лайма — ее и назвали Borrelia burgdorferi — в его честь.

По словам Бургдорфера, он отвечал за разведение блох, клещей, комаров и других кровососущих насекомых, а затем заражал их болезнетворными микроорганизмами, от которых болели люди. Он также написал в своей книге, что были программы, в которых зараженные насекомые разбрасывались по воздуху, а экспериментаторы измеряли ареалы их распространения, проживая в населенных пунктах.

В России регистрируют несколько тысяч случаев заражения боррелиозом ежегодно. Бактерии-возбудители научились обманывать наш иммунитет, производя белок, который подавляет первоначальный иммунный ответ организма. Если не обратиться к врачу для прохождения курса антибиотиков, болезнь переходит во вторую фазу: боррелии с током крови и лимфы разносятся по всему организму, поражают мозг. Лихорадка и сыпь сменяются головной болью, онемением конечностей, воспалением тройничного или лицевого нерва, нередки менингиты и менингоэнцефалиты. Через два-три месяца боррелиоз добирается до суставов, вызывая инфекционный артрит, что чревато инвалидностью.

Как сообщала "Правда.Ру", во многих странах давно действуют секретные бактериологические лаборатории США. В последнее время американцы обложили ими Россию. Но их первыми подопытными становятся жители постсоветских республик. На Украине теперь часты эпидемии кори и гриппа, который переходит в атипичную пневмонию.

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