Жестокие видеоигры стали частью американской культуры за последние несколько десятилетий, особенно после 11 сентября. В частности, шутеры от первого лица становятся все более популярными.
Эти игры, в которых игроки находятся с ружьем, превратили поколение детей в цифровых воинов, которые сражаются с террористами и захватчиками-инопланетянами.
Для военных США появление шутеров от первого лица стало долгожданным событием.
В последние годы командиры поощряют своих солдат участвовать в видеоиграх с применением насилия, считая это способом боевой подготовки.
На самом деле, использование игр для обучения военной тактике было давней практикой в армии США: до видеоигр военнослужащим предлагалось играть в настольные игры на военную тематику.
"Игры позволяют солдатам тренировать свои навыки и отвлечься от повседневной рутинной службы, если не происходит никаких военных операций", — считают военные психологи.
Но какое влияние оказали эти видеоигры на солдат США? Насколько точно они изображают военную жизнь? И действительно ли они помогают набирать, обучать и удерживать войска?
В рамках исследования ученые опросили 15 нынешних и бывших военнослужащих США, которым было от 24 до 35 лет, чтобы понять, какую роль в их наборе и обучении играли в шутеры от первого лица с применением насилия.
Большинство опрошенных сказали исследователям, что важно оставаться в форме солдату, даже когда он не на дежурстве. Для них шутеры от первого лица были идеальным средством для этого.
Игровые предпочтения варьировались среди солдат, с которыми исследователи брали интервью, но популярные игры включали "Ghost Recon Advanced Warfighter 2" и "ARMA 2".
Тем временем ветеран войны в Ираке назвал "Call of Duty: Black Ops 2" и "Call of Duty:
"Modern Warfare" как "лучший шутер от первого лица за всю историю" и сказал, что в нем "интенсивные и очень реалистичные подходы к тактическому бою. Есть выбор: атаковать скрытно или развязать тотальную фронтальную атаку, полную хаоса. Это жестоко, хаотично, красиво".
Фото: merahputih. com
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