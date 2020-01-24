Видеоигры как элемент подготовки солдат в США

Жестокие видеоигры стали частью американской культуры за последние несколько десятилетий, особенно после 11 сентября. В частности, шутеры от первого лица становятся все более популярными.

Шутеры и цифровые воины

Эти игры, в которых игроки находятся с ружьем, превратили поколение детей в цифровых воинов, которые сражаются с террористами и захватчиками-инопланетянами.

Многие играют в шутеры от первого лица просто для удовольствия.

Некоторым нравится достигать целей и быть частью команды.

А для других просто приятно уничтожить врага — особенно того, кто пытается причинить ему вред.

Военные и шутеры

Для военных США появление шутеров от первого лица стало долгожданным событием.

В последние годы командиры поощряют своих солдат участвовать в видеоиграх с применением насилия, считая это способом боевой подготовки.

На самом деле, использование игр для обучения военной тактике было давней практикой в ​​армии США: до видеоигр военнослужащим предлагалось играть в настольные игры на военную тематику.

"Игры позволяют солдатам тренировать свои навыки и отвлечься от повседневной рутинной службы, если не происходит никаких военных операций", — считают военные психологи.

Но какое влияние оказали эти видеоигры на солдат США? Насколько точно они изображают военную жизнь? И действительно ли они помогают набирать, обучать и удерживать войска?

Из битвы виртуальной на поле реального боя

В рамках исследования ученые опросили 15 нынешних и бывших военнослужащих США, которым было от 24 до 35 лет, чтобы понять, какую роль в их наборе и обучении играли в шутеры от первого лица с применением насилия.

Большинство опрошенных сказали исследователям, что важно оставаться в форме солдату, даже когда он не на дежурстве. Для них шутеры от первого лица были идеальным средством для этого.

Игровые предпочтения варьировались среди солдат, с которыми исследователи брали интервью, но популярные игры включали "Ghost Recon Advanced Warfighter 2" и "ARMA 2".

Тем временем ветеран войны в Ираке назвал "Call of Duty: Black Ops 2" и "Call of Duty:

"Modern Warfare" как "лучший шутер от первого лица за всю историю" и сказал, что в нем "интенсивные и очень реалистичные подходы к тактическому бою. Есть выбор: атаковать скрытно или развязать тотальную фронтальную атаку, полную хаоса. Это жестоко, хаотично, красиво".

Фото: merahputih. com