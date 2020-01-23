Черные солдаты в армии США во время гражданской войны

Вопросы эмансипации и военной службыв США были тесно связаны с началом гражданской войны.

Как возникла идея дать чернокожим право служить в армии

Новости из форта Самтер спровоцировали стремление свободных чернокожих записаться в военные подразделения США. Однако они были отвергнуты, потому что федеральный закон 1792 года запрещал неграм носить оружие в армии США (хотя они служили во время американской революции и войны 1812 года).

В Бостоне разочарованные потенциальные волонтеры встретились и приняли резолюцию с просьбой, чтобы правительство изменило свои законы, чтобы разрешить их зачисление на военную службу.

Что заставило пересмотреть запрет

Администрация Линкольна боролась с идеей санкционировать набор черных войск, опасаясь, что такой шаг побудит пограничные штаты отделиться.

Когда генерал Джон К. Фремонт в Миссури и генерал Дэвид Хантер в Южной Каролине выпустили прокламации об освобождении рабов в их военных регионах и позволили им завербоваться, их начальники строго отозвали свои приказы. Однако к середине 1862 года растущее число бывших рабов, уменьшающееся число белых добровольцев и все более насущные кадровые потребности армии Союза подталкивали правительство к пересмотру запрета.

Отмена рабства как разрешение неграм служить

В результате 17 июля 1862 года Конгресс принял закон, который освобождал рабов, имевших хозяев в армии Конфедерации. Два дня спустя рабство было отменено на территории Соединенных Штатов, и 22 июля президент Линкольн представил предварительный проект Прокламации об освобождении рабов своему кабинету.

После того, как армия Союза совершила первое вторжение на Север в Антиетаме, штат Мэриленд, и впоследствии была объявлена Прокламация об освобождении, вербовка черных была продолжена всерьез.

Волонтеры из Южной Каролины, Теннесси и Массачусетса стали первыми черными представителями армии. Набор был медленным, пока черные лидеры, такие как Фредерик Дуглас не призвал чернокожих стать солдатами, чтобы обеспечить полную свободу.

Цифры:

к концу гражданской войны примерно 179 000 чернокожих мужчин (10% армии Союза) служили солдатами в армии США

на флоте - 19 000

в ходе войны погибло около 40 000 чернокожих солдат

из них 30 000 - от инфекций или болезней.

Чем занимались негры в войсках

Черные солдаты служили в артиллерии и пехоте и выполняли все функции поддержки, не связанные с боем:

плотники,

капелланы,

повара,

охранники,

рабочие,

медсестры,

разведчики,

шпионы,

хирурги, - также внесли свой вклад в дело войны.

Темнокожие женщины, которые не могли официально вступить в армию, тем не менее были медсестрами, шпионами и разведчиками. Имя Гарриет Табман вошло в историю.

Расовая дискриминация

В дополнение к опасностям войны, с которой сталкиваются все солдаты гражданской войны, черные солдаты столкнулись с дополнительными проблемами, связанными с расовыми предрассудками.

Расовая дискриминация была распространена даже на Севере, и дискриминационная практика проникала в вооруженные силы США.

Сегрегированные отряды были сформированы из чернокожих солдат и обычно ими командовали белые офицеры и черные унтер-офицеры. Первоначально чернокожим солдатам платили 10 долларов в месяц, из которых 3 доллара автоматически вычитались за одежду, в результате чего чистая зарплата составляла 7 долларов. Напротив, белые солдаты получали 13 долларов в месяц, из которых не было взято ни одного доллара на одежду.

В июне 1864 г. Конгресс предоставил равную оплату. Черные солдаты получали те же пайки и припасы. Кроме того, они получали сопоставимую медицинскую помощь.

Фото: howmanypeopledied.net