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Автор Диана Гаврилова

Черные солдаты в армии США во время гражданской войны

Силовые структуры

Вопросы эмансипации и военной службыв США были тесно связаны с началом гражданской войны. 

Как возникла идея дать чернокожим право служить в армии

Новости из форта Самтер спровоцировали стремление свободных чернокожих записаться в военные подразделения США. Однако они были отвергнуты, потому что федеральный закон 1792 года запрещал неграм носить оружие в армии США (хотя они служили во время американской революции и войны 1812 года). 

В Бостоне разочарованные потенциальные волонтеры встретились и приняли резолюцию с просьбой, чтобы правительство изменило свои законы, чтобы разрешить их зачисление на военную службу.

Что заставило пересмотреть запрет

Администрация Линкольна боролась с идеей санкционировать набор черных войск, опасаясь, что такой шаг побудит пограничные штаты отделиться. 

Когда генерал Джон К. Фремонт в Миссури и генерал Дэвид Хантер в Южной Каролине выпустили прокламации об освобождении рабов в их военных регионах и позволили им завербоваться, их начальники строго отозвали свои приказы. Однако к середине 1862 года растущее число бывших рабов, уменьшающееся число белых добровольцев и все более насущные кадровые потребности армии Союза подталкивали правительство к пересмотру запрета.

Отмена рабства как разрешение неграм служить

В результате 17 июля 1862 года Конгресс принял закон, который освобождал рабов, имевших хозяев в армии Конфедерации. Два дня спустя рабство было отменено на территории Соединенных Штатов, и 22 июля президент Линкольн представил предварительный проект Прокламации об освобождении рабов своему кабинету. 

После того, как армия Союза совершила первое вторжение на Север в Антиетаме, штат Мэриленд, и впоследствии была объявлена Прокламация об освобождении, вербовка черных была продолжена всерьез. 

Волонтеры из Южной Каролины, Теннесси и Массачусетса стали первыми черными представителями армии. Набор был медленным, пока черные лидеры, такие как Фредерик Дуглас не призвал чернокожих стать солдатами, чтобы обеспечить полную свободу. 

Цифры: 

  • к концу гражданской войны примерно 179 000 чернокожих мужчин (10% армии Союза) служили солдатами в армии США
  • на флоте - 19 000 
  • в ходе войны погибло около 40 000 чернокожих солдат
  • из них 30 000 - от инфекций или болезней. 

Чем занимались негры в войсках

Черные солдаты служили в артиллерии и пехоте и выполняли все функции поддержки, не связанные с боем:

  • плотники,
  • капелланы,
  • повара,
  • охранники,
  • рабочие,
  • медсестры,
  • разведчики,
  • шпионы,
  • хирурги, -  также внесли свой вклад в дело войны.  

Темнокожие женщины, которые не могли официально вступить в армию, тем не менее были медсестрами, шпионами и разведчиками. Имя Гарриет Табман вошло в историю.

Расовая дискриминация

В дополнение к опасностям войны, с которой сталкиваются все солдаты гражданской войны, черные солдаты столкнулись с дополнительными проблемами, связанными с расовыми предрассудками. 

Расовая дискриминация была распространена даже на Севере, и дискриминационная практика проникала в вооруженные силы США. 

Сегрегированные отряды были сформированы из чернокожих солдат и обычно ими командовали белые офицеры и черные унтер-офицеры. Первоначально чернокожим солдатам платили 10 долларов в месяц, из которых 3 доллара автоматически вычитались за одежду, в результате чего чистая зарплата составляла 7 долларов. Напротив, белые солдаты получали 13 долларов в месяц, из которых не было взято ни одного доллара на одежду. 

В июне 1864 г. Конгресс предоставил равную оплату. Черные солдаты получали те же пайки и припасы. Кроме того, они получали сопоставимую медицинскую помощь.

Фото: howmanypeopledied.net

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Силовые структуры
Черные солдаты в армии США во время гражданской войны
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