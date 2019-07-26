Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на претензии сербской стороны по блокировке и конфискации российского оружия, которое направлялось в Сербию по Дунаю.

МИД Румынии сообщил, что груз не соответствует европейским законам о санкциях против России, поэтому он не получил транзитную лицензию. Об этом пишет hotnews.ro.

"Согласно действующим правилам, для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных грузов (согласно закону лицензия может быть выдана только в пользу румынского оператора) должно быть выполнено условие не служить прямо или косвенно физическому или юридическому лицу в Российской Федерации или для использования в Российской Федерации, учитывая действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине, что является частью внутреннего законодательства Румынии. Это условие не было выполнено в данной ситуации, поэтому компетентная румынская власть не смогла выдать такую ​​лицензию", — говорится в сообщении МИД Румынии.

На Дунае возникла напряженность между Сербией и Румынией после того, как Бухарест заблокировал перевозку российского оружия для Белграда. Это 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2, сообщает Adevărul. Информация была подтверждена Мирославом Лазанки, известным военным журналистом из Белграда и членом сербского парламента. В Белграде это решение интерпретируется как нарушение Конвенции о судоходстве по Дунаю, отмечает balkanist.ru.

Дунай — это международная транспортная артерия, а Сербия и Россия являются ее участниками. Статья 27 Конвенции предусматривает, что государство может проверять груз, перевозимый через его сектор Дуная, но не может препятствовать его прохождению. В Дунайской конвенции нет положений, запрещающих законную и согласованную перевозку оружия вдоль Дуная ", — сказал Мирослав Лазанский, который недавно был назначен послом Сербии в России.

Тем не менее, власти Румынии перехватили транспорт и конфисковали оружие. Рамона Манеску, недавно назначенная министром иностранных дел, заявила в четверг вечером, что отношения Румынии с Россией обусловлены членством Румынии в ЕС и НАТО. По словам главы румвынской дипломатии, "мы не можем отказаться" от этой позиции.

Президент Сербии Александар Вучич объявил по общественному телевидению РТС, что Сербия ожидает получить десять российских самолетов-амфибий BRDM-2 и патрульные машины из России в подарок. "Мы собираемся получить десять таких автомобилей", — сказал президент Сербии. Вучич сказал, что Сербия уже получила шесть модернизированных автомобилей БРДМ-2 из России, которые очень помогают в усилении боевых возможностей армии.

В декабре 2016 года Россия пожертвовала сербскому правительству шесть истребителей МиГ-29 и расширила техническое обслуживание "мигов".

Сербия поддерживает прочные политические связи с Россией и отказывается присоединиться к западным экономическим санкциям против Москвы. Белград начал переговоры о вступлении в ЕС, но, в отличие от других балканских государств, Сербия не хочет вступать в НАТО.

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