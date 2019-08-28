Война 1812 года: был ли шанс у Наполеона?

Наполеоно﻿вские идеи не укладывались в голове Александра I и совершенно не подходили для России. В войне с французами были затронуты ее интересы - воюя, она отстаивала свою свободу, пусть и в виде отказа от французских прогрессивных новаций.

Невольный союзник

Одно время Россия мирилась с Францией, набивавшейся к ней в союзники. Александр не сразу сообщил Наполеону, что ошибся в нем. Вена решила отомстить французскому правителю и ввела войска в Баварию. Наполеон сразу бросил все дела и поспешил на "место происшествия", при этом потребовал помощи от России.

В то время последняя воевала со Швецией и Турцией. Конечно, Россия могла тогда не поддерживать французов и перейти на сторону австрийского императора, но уж больно хотелось завершить идущие войны, чем снова соваться в Европу.

Александр собрал совет, на котором адмирал Шишков был согласен с правителем - понимал, что к войне с Францией сейчас Россия не готова. Однако войска в Польшу российский правитель все же направлять не стал. В итоге поляки сами отстояли Варшаву и еще несколько городов.

Война и шанс на победу

В 1812 году Александр не хотел больше воевать, однако Наполеон теперь не верил в его дружбу. Сейчас российский император был для него врагом, представляющим опасность и в то же время более доступным, нежели Англия. Поэтому наполеоновское нашествие все равно бы произошло.

Когда французский правитель поставил возле российских границ 600 тысяч своих воинов, русским удалось насчитать не более 220 тысяч солдат. На подкрепление в ближайшем будущем надеяться не приходилось. Главнокомандующим был назначен Барклай-де-Толли. В Смоленске французский правитель надеялся на мирное соглашение, но Александр был непримирим, чем очень удивил Наполеона. И в этот раз, и тогда, когда и мать, и другие люди уговаривали его подписать мир.

О тех днях правитель вспоминать не любил. Возможно, из-за того, что сам не присутствовал на месте сражения, доверив войну Кутузову, которого недолюбливал. Александр появился в тот момент, когда вражеская армия была разбита.

Французы преодолели Неман, а Александр прибыл в Москву. Это событие стало триумфальным. В итоге народ дал своему царю то нужное подкрепление, в котором нуждались русские воины в момент вторжения французского императора.

Народ с самоотверженностью восстал против врагов своих Родины и государя. Видя это, многие бы безоговорочно решили, что у Наполеона не было шансов победить, ведь рядом с ним были такие преданные люди. Кроме того, была вера в Бога, ведь не зря после войны главный слоган гласил "Не нам, не нам, а имени Твоему!"

Фото: Соцсети

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