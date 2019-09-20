Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно

Россия не будет ждать, когда США начнут атаку ПВО в Калининграде, у Генштаба есть превентивные меры на этот счет, считает военный эксперт Михаил Александров.

Командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил, что у США есть план прорыва ПВО Калининграда. Как утверждает журнал The National Interest, в марте бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал удар по Калининградской области. А есть ли подобные планы у российского Генштаба? Не будет же он ждать подобной атаки, когда сложится пограничная обстановка?

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, "мы не будем сидеть и ждать, когда они начнут прорыв ПВО". По мнению аналитика, "наш Генштаб такими понятиями не оперирует". Прорвать ПВО можно только используя массированную атаку, отметил эксперт. Это можно сделать, сосредоточив " в кулак" авиацию.

"Как только мы увидим сосредоточение американской авиации на аэродромах в Европе, а достать до нас каким-то иным способом они не смогут, мы эти аэродромы просто уничтожим ударом наших баллистических ракет средней дальности", — отметил Михаил Александров. "Затем наши части, скорее всего, перейдут в наступление на Прибалтийском направлении и возьмут под контроль всю территории Прибалтики в течение 48 часов. Так что НАТО даже опомнится не успеет, как мощный ударный кулак будет стоять на границах с Польшей. Тогда им придется думать, продолжать ли дальше войну. В итоге все это закончится тем, что НАТО потеряет Прибалтику", — описал Михаил Александров один из вариантов превентивного ответа.

Другой вариант прорыва ПРО в Калининграде предусматривает "массированный удар крылатыми ракетами по нашей территории", продолжил эксперт. По словам Михаила Александрова, "у нас тоже есть крылатые ракеты и баллистические ракеты, которыми мы можем нанести удар по американской территории".

"Если американцы нанесут удар крылатыми ракетами по Калининграду, то мы нанесем, допустим, удар по Сиэтлу. Там находятся крупнейшие американские авиастроительные заводы, уничтожив которые, мы лишим их возможности дальше производить самолеты, они уже не смогут наращивать свой парк боевой авиации", — сказал Михаил Александров.

Кроме того, по его словам, "крылатые ракеты перехватываются обычными средствами ПВО такими как "Тор", "Бук" и другими". "У нас много таких систем. Они базируются вокруг таких важных стратегических районов, защищая их", — добавил военный эксперт.

А если речь идет об ударе перспективными баллистическими ракетами, которых у США пока нет, то эксперт напомнил, что у России есть противоракетный район обороны Москвы, который сможет перехватить, по меньшей мере, 100 ракет, а, может, уже и больше, так как нет ограничений, связанных с договором по ПРО.

"Я подозреваю, что наши военные развернули уже не 100, а больше ракет в районе обороны Москвы и Центрального промышленного района. Помимо этого, сейчас планируется развернуть системы ПВО С-500, которые, помимо всего прочего, будут обладать способностью перехватывать не только баллистические ракеты средней дальности, но и межконтинентальные баллистические ракеты", — сделал вывод Михаил Александров.

Как сообщала "Правда.Ру", МИД РФ назвал безответственными угрозами заявления США о Калининграде.

Читайте по теме: National Interest: Литва готовится к вторжению России в Прибалтику

МИД России призвал готовиться к "Карибскому кризису - 2"

Polskie Radio: Калининград служит "пугалом" для стран Запада