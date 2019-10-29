Чьи силы специальных операций лучшие в мире?

Почему на Западе чуть ли не с доисторических времен демонизируют Россию? Почему нас так боятся? Зачем устраивают шпионские скандалы, хотя сами постоянно устраивают провокации по всему свету? Что такое силы специальных операций?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Читайте начало интервью:

Зачем Турция воюет в Сирии?

Россия в Сирии: практические цели и дело чести

Эксперт: Зеленский ничего сделать не может

Тайное о сбитом "Боинге" становится явным

Как США страх перед ядерной войной потеряли

Сравниваем две армии — России и США

— Иван, почему на Западе постоянно обвиняют Россию в агрессивности, всерьез говорят, что мы просто уже копытами бьем, как хотим напасть на все соседние страны, Эстонию с Латвией захватить. Они сами-то верят? Как вы считаете?

— Все-таки боятся. Исторически. Но не стоит это всерьез воспринимать. Если подчиняться, как наша либеральная пресса любит это делать, скажем так, выпадам США и Европы, которые возмущаются, что мы проводим так много учений, и призывают нас не делать этого, то получается, мы будем действовать по их указаниям. Нет, это месседж, ребята. У нас сильная великая держава и сильная армия…

Что такое вообще — великая держава? Есть несколько великих держав. Но это, прежде всего, держава, сильная в военном отношении. Ни одна держава не может называться великой, если она не сильна в военном отношении. В 1990-е годы мы не могли себе этого позволить, поэтому не могли так называться. А теперь мы имеем право так сказать.

— Тогда перед нашим носом бомбили Югославию, а мы ничего не могли сделать.

— Мы не могли сделать, потому что не было политической воли. Если бы такая ситуация произошла сейчас, никакой атаки на Югославию не было бы, безусловно. Ее бы не трогали, потому что знали, что мы вступимся.

— Тем не менее нас всегда обвиняли во всех смертных грехах.

— Александр III сказал своему сыну Николаю II великую фразу, что у России всего два союзника — армия и флот.

— На Западе также любят раздувать шпионские скандалы. Когда арестовали десять наших разведчиков, в числе которых была Анна Чапман, просто все глаза закатывали: "Какой ужас, какой кошмар, ужасная Россия…" Как будто бы ни у кого нет своих шпионов-разведчиков, а только Россия это делает, хотя их страны не просто разведкой занимаются, постоянно провокации устраивают…

— Они глаза закатывали не поэтому. Они глаза закатывали, потому что их спецслужбы каким-то образом пропустили такое количество тех людей, которые работают в интересах другой страны.

Спилберг в одном из своих последних фильмов "Шпионский мост" правильную фразу вложил в уста адвоката (его играет Том Хэнкс). Он защищает нашего разведчика, которого американцы обвиняют.

Так вот, на суде адвокат говорит: "Этот человек защищает свою страну. Он герой для своей страны. Вы хотите его обвинить в предательстве Соединенных Штатов? Почему? Он не работает на Соединенные Штаты. Он работает на свою страну — Советский Союз. Он великий человек, достойный уважения. А вы хотите представить его негодяем".

И у всякой нормальной страны есть силы специальных операций. Очень эффективные они были в КГБ и ГРУ. Поэтому на Западе со времен Советского Союза есть две аббревиатуры для таких наших подразделений: КГБ и ГРУ. А про СВР, например, там вообще никто не говорит. Хотя российские силы специальных операций — это теперь совершенно другие структуры.

Сейчас во всем мире действуют или создаются командования сил специальных операций. У нас тоже. И я должен отметить, что бойцы наших сил специальных операций, безусловно, сыграли одну из решающих ролей в победе в сирийской войне, действуя на разных направлениях. Это вызывает ненависть и зубовный скрежет у наших бывших западных партнеров, потому что мы действуем эффективно.

Это есть и у французов, и у британцев, и т. д. В свое время, например, французские различные силы специальных операций, теперь объединенные в одно командование, очень хорошо проявляли себя в Африке, где у французов — бывшие колонии. Они там действовали.

Британцы, например, SAS, Special Air Service, Специальная десантная служба, тоже провели массу успешных операций, которые потом стали уже известными. Но это было в прошлом. У американцев, честно скажу, почти никогда таких успехов не было. У них только сплошные понты.

Очень много разговоров про зеленые береты. Но даже сравнить с тем, что наш спецназ делал, например, еще в Афганистане, их нельзя. Собственно говоря, американцам вообще нечего предъявить. Ничего. По большому счету, не было такого уровня операций.

А наши подразделения "Вымпел", "Альфа" и все остальные эволюционируют. Теперь у нас есть командование сил специальных операций. Сейчас уже все страны, более-менее обладающие современными армиями и возможностями для этого, — Индия, Китай, Пакистан, Турция и кто угодно — все создают подобные ССО. Кто действует лучше? Оцените. В Сирии мы победили. Тогда какой смысл дальше спорить, кто лучше…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев