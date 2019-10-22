Реактор или "ядерная батарейка": Москва должна проговориться о Северодвинске

Вашингтон вынуждает Москву проговориться о секретах, утверждая, что в августе в Белом море взорвался реактор ядерной ракеты "Буревестник", считает эксперт Александр Уваров.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно сказал газете The Washington Times, что "причиной взрыва на военном полигоне под Северодвинском стала неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету "Буревестник" со дна".

По сведениям администрации США, "Буревестник" почти год пролежал на дне моря после неудачных испытаний. Когда ракету стали поднимать, то морская вода перестала охлаждать топливо, от этого реактор в двигателе взорвался.

Как сказал "Правде.Ру" директор АНО "АтомИнфо-Центр" Александр Уваров, это старая американская версия, которую они озвучили летом, а наши не подтверждают. "Чтобы опровергать или подтверждать, надо знать конструкцию реактора, а она под грифом секретности. Прокомментировать могут только разработчики, а они этого делать не будут, потому что их за это посадят", — сказал эксперт.

"Я могу нарисовать вам реактор, в котором это может произойти, и могу нарисовать реактор, в котором это не может произойти. Это 50 на 50. У меня сильное подозрение, что сейчас идет информационная игра. Россия не признает, что это был реактор, Россия говорит, что это был изотопный источник энергии. Это немножко иная вещь. Скорее всего, американцы ждут, что вдруг, например, кто-то из официальных лиц признает, скажет, мол, хорошо, это был реактор", — отметил Александр Уваров.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, погибли сотрудники "Росатома". 12 августа представители Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщили на пресс-конференции, что взорвался "малогабаритный источник энергии с использованием делящихся материалов". Под этой формулировкой можно понимать ядерный реактор, но в "Росатоме" говорят о "ядерной батарейке".

Последняя состоит из трех основных устройств: реакторной установки с рабочим телом и вспомогательными устройствами (такими как теплообменник-рекуператор и турбогенератор-компрессор), электроракетной двигательной установки, холодильника-излучателя. Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса (ЯЭДУ) — это совместный проект группы предприятий, входящих в состав "Роскосмоса" и "Росатома", направленный на создание ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

ЯЭДУ иногда путают с ядерным ракетным двигателем, однако ядерный реактор в ЯЭДУ используется только для выработки электроэнергии, она в свою очередь используется для запуска и питания электроракетного двигателя (ЭРД), а также обеспечивает электропитание бортовых систем космического аппарата.

Как пишет Foreign policy, "испытание российской ракеты с ядерной установкой, закончившееся неудачей, доказывает, что новая глобальная гонка вооружений будет означать новые ядерные аварии при испытаниях".

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