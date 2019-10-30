Эксперт рассказал, что привнесли нового в ПВО РФ загоризонтные РЛС

Загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) в сочетании с традиционными РЛС обеспечивают зону сплошной видимости для средств ПВО России от поверхности земли до уровня воздушно-космической обороны даже в отношении стелс-технологий, сказал военный эксперт Алексей Леонков.

Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", сообщил генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" Кирилл Макаров. "Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа "Подсолнух". Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и Балтике", — цитируют "РИА-Новости" Кирилла Макарова.

Из открытых данных известно, что загоризонтные РЛС могут контролировать "надводную и воздушную обстановку" в пределах исключительной экономической зоны (370 км) и, в отличие от традиционных РЛС, способны обнаруживать объекты не только в прямой видимости, но и за горизонтом.

Как сказал Pravda. ru редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков, загоризонтные РЛС взаимодействуют с системой предупреждения ракетных запусков для формирования алгоритмов ответно-встречного удара и входят в единую систему РЛС противовоздушной обороны, "фактически достраивают ее до уровня воздушно-космической обороны".

Космическая составляющая — это спутники "Тайга". Введением этих РЛС, по словам эксперта, мы усиливаем отслеживание направления вероятного ядерного нападения с участием не только средств воздушного нападения, но и баллистических ракет сухопутного и, самое главное, морского базирования — с борта подводных лодок, что является всегда неким элементом неожиданности, так как подлетное время при пуске таких ракет варьируется.

Эта система ликвидирует и новый вид угроз — это ракеты средней дальности, которые США разместят прежде всего в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжил Алексей Леонков. "Как бы там американцы ни говорили, что Европа не в их интересах и они ее не будут защищать, но ракеты они там однозначно поставят", — сказал он.

Эксперт пояснил, что у каждой загоризонтной станции есть свои диапазоны, в которых они работают — метровые, дециметровые. Есть различные способы локации, но эти данные секретны. Все типы РЛС имеют зоны невидимости, но станции "Подсолнух" вместе с межвидовыми станциями противовоздушной обороны, с РЛС зенитно-ракетных систем обеспечивают сплошное поле видимости.

"То есть мы увидим и запуск баллистических ракет, и подлет стратегических бомбардировщиков, и более мелкие цели, в том числе, например, крылатые ракеты, которые тоже могут быть носителями тактического ядерного оружия. Эти станции увидят даже стелс-технологии", — сказал Алексей Леонков.

По словам эксперта, по метровым загоризонтным станциям у нас нет конкурентов в мире. "Мы создали целую линейку этих станций различного назначения и усовершенствовали технологию. Поэтому наши метровые станции видят все, что может отражать радиолокационный диапазон, даже птицу в небе при желании можно увидеть. Мы делаем свою оборону. Мы ее укрепляем. Мы понимаем, что ружье, которое висит на стене, может когда-нибудь выстрелить. И делаем все, чтобы это ружье никогда не стреляло", — сделал вывод Алексей Леонков.

Как сообщает сайт defendingrussia. ru, РЛС "Подсолнух" обладает следующими ТТХ: диапазон частот: от 3,5 до 15 МГц, дальность обнаружения кораблей: от 200 до 380 км (в зависимости от размеров), вертолетов: до 100 км, самолетов: от 300 км (типа "истребитель") до 500 км (типа "стратегический бомбардировщик"). Диапазон наблюдения по азимуту: 110-120 градусов. Диапазон наблюдения по углу места: 0-30 градусов. Количество одновременно сопровождаемых целей — надводных: 100, воздушных: 100.

Фото:Rusarmy.com

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