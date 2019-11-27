Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?

Демонстрация "Авангарда" была попыткой посадить США за стол переговоров по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)? Ведь это гиперзвуковое оружие преодолевает американскую глобальную ПРО.

Российское военное ведомство объявило о демонстрации комплекса "Авангард" американской инспекционной группе. Как уточнили в Минобороны России, показ новейшего вооружения был произведен в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

Гиперзвуковая боеголовка (блок) "Авангарда" запускается традиционной баллистической ракетой и может считаться стратегической системой доставки, число которых контролируется СНВ-2. По открытым данным, скорость полета блока в плотных слоях атмосферы в 27 раз превышает скорость звука. При этом блок маневрирует по курсу и высоте.

Договор СНВ-2 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, суммарное количество установок не должно превышать 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них.

Договор действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Дональд Трамп сказал Владимиру Путину в 2017 году, что он считает СНВ-2 "плохой сделкой" для Соединенных Штатов, он пообещал, что в следующем году США примут решение только о том, продлевать его или нет.

Как сказал "Правде.Ру" председатель совета ПИР-центра, экс-начальник Международно-договорного управления Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, "Авангардами" будет оснащаться тяжелая ракета "Сармат". "Его, наверное, пробно поставили на существующую тяжелую ракету "Воевода". По условиям договора СНВ-2 мы обязаны продемонстрировать американцам новый тип боезаряда", — сказал Евгений Бужинский. Однако эксперт не считает, что это будет стимулом для США продлить СНВ-2 до 2026 года.

Со своей стороны руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный сказал для "Правды.Ру", что ситуация с контролем над ядерным вооружением сейчас "тупиковая", поскольку нет консультаций по этому вопросу. "Если Трамп согласится приехать на празднование 75-летия Победы в Москву, тогда может состояться какой-то обмен мнениями", — отметил эксперт.

По его словам, продление Договора об СНВ-2 не означает включение в него новых систем вооружения, "надо начинать новые переговоры, вносить соответствующие изменения в договор".

Заметим, что, по словам президента РФ, разработку в России гиперзвукового оружия стимулировали США своим выходом из договора по ПРО в 2000 году. Договор по ПРО от 1972 года предусматривал, что каждая из стран имела право развернуть на своей территории только один район для защиты от ракетного нападения, что предохраняло от опасного для всего человечества применения одной из сторон ядерного оружия.

После выхода из этого договора США стали строить глобальную ПРО, наращивая количество противоракет. "Улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала. Он будет весь перехватываться, вот и все", — сказал Владимир Путин. Он уверяет, что "Авангарды" преодолевают любую ПРО.

В августе свой первый гиперзвуковой аппарат испытал Китай — Xingkong-2 способен развивать скорость до 6 Махов (свыше 7,1 тыс. км/ч).

США ранее проводили испытания условных аналогов "Авангарда" — Advanced Hypersonic Weapon (AHW) гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A. Есть еще один проект, в рамках которого в начале марта 2019 года компания Raytheon заключила контракт с Пентагоном на $63,3 млн. Он получил название Tactical Boost Glide (тактический планирующий ускоряемый аппарат, TBG).

Гиперзвуковой тактический планирующий крылатый блок, как предполагается, будет установлен на ракетный ускоритель, способный развить скорость свыше 5 Махов. После отделения блока от ракеты он сможет маневрировать до цели без возможности ускорения. Еще одна американская программа — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) — предполагает создание гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", фонд "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) опубликовал в минувшую среду доклад, в котором оценил сроки ввода в эксплуатацию новейшего российского вооружения, озвученные российскими властями.

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