Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Редакция military.pravda.ru

Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?

Силовые структуры » Министерство обороны

Демонстрация "Авангарда" была попыткой посадить США за стол переговоров по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)? Ведь это гиперзвуковое оружие преодолевает американскую глобальную ПРО.

Российское военное ведомство объявило о демонстрации комплекса "Авангард" американской инспекционной группе. Как уточнили в Минобороны России, показ новейшего вооружения был произведен в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

Гиперзвуковая боеголовка (блок) "Авангарда" запускается традиционной баллистической ракетой и может считаться стратегической системой доставки, число которых контролируется СНВ-2. По открытым данным, скорость полета блока в плотных слоях атмосферы в 27 раз превышает скорость звука. При этом блок маневрирует по курсу и высоте.

Договор СНВ-2 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, суммарное количество установок не должно превышать 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них.

Договор действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Дональд Трамп сказал Владимиру Путину в 2017 году, что он считает СНВ-2 "плохой сделкой" для Соединенных Штатов, он пообещал, что в следующем году США примут решение только о том, продлевать его или нет.

Как сказал "Правде.Ру" председатель совета ПИР-центра, экс-начальник Международно-договорного управления Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, "Авангардами" будет оснащаться тяжелая ракета "Сармат". "Его, наверное, пробно поставили на существующую тяжелую ракету "Воевода". По условиям договора СНВ-2 мы обязаны продемонстрировать американцам новый тип боезаряда", — сказал Евгений Бужинский. Однако эксперт не считает, что это будет стимулом для США продлить СНВ-2 до 2026 года.

Со своей стороны руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный сказал для "Правды.Ру", что ситуация с контролем над ядерным вооружением сейчас "тупиковая", поскольку нет консультаций по этому вопросу. "Если Трамп согласится приехать на празднование 75-летия Победы в Москву, тогда может состояться какой-то обмен мнениями", — отметил эксперт.

По его словам, продление Договора об СНВ-2 не означает включение в него новых систем вооружения, "надо начинать новые переговоры, вносить соответствующие изменения в договор".

Заметим, что, по словам президента РФ, разработку в России гиперзвукового оружия стимулировали США своим выходом из договора по ПРО в 2000 году. Договор по ПРО от 1972 года предусматривал, что каждая из стран имела право развернуть на своей территории только один район для защиты от ракетного нападения, что предохраняло от опасного для всего человечества применения одной из сторон ядерного оружия.

После выхода из этого договора США стали строить глобальную ПРО, наращивая количество противоракет. "Улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала. Он будет весь перехватываться, вот и все", — сказал Владимир Путин. Он уверяет, что "Авангарды" преодолевают любую ПРО.

В августе свой первый гиперзвуковой аппарат испытал Китай — Xingkong-2 способен развивать скорость до 6 Махов (свыше 7,1 тыс. км/ч).

США ранее проводили испытания условных аналогов "Авангарда" — Advanced Hypersonic Weapon (AHW) гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A. Есть еще один проект, в рамках которого в начале марта 2019 года компания Raytheon заключила контракт с Пентагоном на $63,3 млн. Он получил название Tactical Boost Glide (тактический планирующий ускоряемый аппарат, TBG).

Гиперзвуковой тактический планирующий крылатый блок, как предполагается, будет установлен на ракетный ускоритель, способный развить скорость свыше 5 Махов. После отделения блока от ракеты он сможет маневрировать до цели без возможности ускорения. Еще одна американская программа — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) — предполагает создание гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", фонд "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) опубликовал в минувшую среду доклад, в котором оценил сроки ввода в эксплуатацию новейшего российского вооружения, озвученные российскими властями.

Читайте по теме: Китайские СМИ: "гиперзвук" не даст России преимуществ

ВПК США предвкушает: российские гиперзвуковики принесут прорву денег

Пентагон нашел ответ на "гиперзвуковую угрозу"

Темы снв-2 снв-3 павел подлесный евгений бужинский гиперзвуковое оружие ракетный комплекс "авангард"
Актуальная аналитика
Новости Украины
Олег Царев о главных условиях реинтеграции Донбасса на Украину
Профилактика
10-минутная прогулка в день снизит риск развития артрита
Военные новости
Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?
Новости Все >
Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей
В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже
Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами
Грузовик насмерть переехал ребёнка в Дагестане
Цифровые платежи сократят прибыль традиционных банков
Опубликован приговор 30-летней давности историку Соколову
Бывшая жена обвинила хоккеиста Зайцева в похищении детей
Проблемы муниципальной власти могут быть рассмотрены на Госсовете
Власти могут освободить малообеспеченных от уплаты НДФЛ
Обвиняемый в крупном хищении бизнесмен застрелился в Подмосковье
Последние материалы
Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей
В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже
Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами
Грузовик насмерть переехал ребёнка в Дагестане
Цифровые платежи сократят прибыль традиционных банков
Опубликован приговор 30-летней давности историку Соколову
Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?
Бывшая жена обвинила хоккеиста Зайцева в похищении детей
Проблемы муниципальной власти могут быть рассмотрены на Госсовете
Власти могут освободить малообеспеченных от уплаты НДФЛ
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Политика. Новости и аналитика
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Любовь Степушова Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов WADA ответили рассказом о народе-победителе Василий Амирджанов
Комментарии
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
В грузинских аэропортах снова начали бесплатно раздавать вино
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Житель Омска ставил пасынка на гречку за провинности
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Экипаж МКС столкнулся с проблемой. На станции отказали унитазы
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Армии Британии требуется "омоложение", чтобы не проиграть в войне с РФ
Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
Роструд предостерег россиян от отдыха 31 декабря
Арестованы подозреваемые в убийстве главы ингушского центра "Э"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ