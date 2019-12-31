Сербия получит системы ПВО "Панцирь-С" в начале 2020 года

Комплексы ПВО "Панцирь-С" должен быть поставлены Сербии в январе-феврале 2020 года. Это "умная защита, а не солдаты, бегающие в сапогах" — считают в Сербии.

"Согласно условиям контракта, срок завершения поставок — февраль", — сказал источник "Интерфаксу". 17 октября Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С". Посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский подтвердил, что Сербия приобрела у России системы "Панцирь", и что она очень заинтересована в приобретении ЗРК С-400.

"Эта закупка ("Панцирей") осуществлялась на условиях, которые Сербия также имела при покупке истребителей "Миг -29", бронетехники, танков и вертолетов Ми-35. Я не могу назвать конкретную цифру, потому что она строго конфиденциальна, но я могу сказать, что цена "Панцирей" для Сербии была намного ниже рыночной", — сообщил информированный сербский источник изданию Informer.

"Это ( "Панцири") соответствует тому, что нужно Сербии. И это умная защита, а не солдаты, бегающие в сапогах", — сказал Радио Свободной Европы (RSE) глава сербской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, Драган Сормач.

Последней покупкой Сербии были четыре новых российских вертолета Ми-35М последнего поколения, в военных кругах называемых "летающими крепостями".

Министр обороны Александр Вулин заявляет, что Сербия является нейтральной в военном отношении страной и не будет вступать в НАТО или какой-либо другой военный союз. По его словам, превращение сил безопасности Косово в так называемую " армию" это грубое нарушение Резолюции ООН 1244.

"Односторонние решения властей Приштины (о создании собственной армии) усложняют сложную ситуацию с безопасностью в Косово и Метохии и в регионе", — отметил Вулин.

В 2016 году Сербия заключила крупные контракты по закупке оружия из России, Китая, Европейского союза и у отечественных производителей на сумму более одного миллиарда евро. Одна из главных целей состоит в том, чтобы восстановить Военно-воздушные силы в составе одной истребительной и одной вертолетной эскадрилий из 12-24 самолетов одного типа.

В конце октября сербские власти подтвердили, что российские ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-М" впервые за пределами России участвовали в российско-сербских военных учениях "Славянский щит 2019" в Сербии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) малого радиуса действия «Панцирь-С1» позволяет максимально эффективно бороться против маневренных и низколетящих воздушных целей, в том числе фронтовой авиации (включая ударные вертолеты) и крылатых ракет. Имеет мощную 30-мм пушку и комплекс ракетного вооружения для более эффективной борьбы с вертолетами противника.