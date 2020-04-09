Коронавирус уничтожает авианосцы США

Атомный авианосец "Теодор Рузвельт" вряд ли в ближайшее время выйдет на боевое дежурство. Коронавирус уничтожает военно-морскую мощь США.

Плавучая эпидемия чем опасна вспышка COVID 19 на авианосце

Авианосец "Теодор Рузвельт" побежден коронавирусом

Экипаж "Теодора Рузвельта" насчитывает 4000 моряков, примерно 230 тестов, в том числе, экс-капитана Бретта Крозье уже дали положительный результат на наличие SARS CoV-19.

В январе 2020 года авианосец вышел с базы в Сан-Диего и отправился на боевое дежурство в западную часть Тихого океана.

Проблемы на борту начались спустя две недели после захода во вьетнамский порт Дананг. 24 марта телекомпания Fox News сообщила, что коронавирус выявлен как минимум у троих членов экипажа "Теодора Рузвельта".

Капитан стал сигнализировать, что ему нужна помощь, что на борту нет возможности изолировать заболевших и средств защиты.

Однако исполняющий обязанности министра военно-морского флота Томас Модли уволил Крозье, а глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что никакой эвакуации проводиться не будет, а помощь медиков будет оказана на борту.

Моряки взбунтовались: мы не идиоты

Модли решил выступить по громкой связи авианосце, а моряки записали это выступление, выложив его в соцсети. В выступлении Модли назвал капитана "идиотом", и "наивным".

"Это ваша обязанность — не жаловаться. Всех пугает эта штука. И я вам кое-что скажу: если бы этот корабль оказался в бою и к вам летели гиперзвуковые ракеты, то вы бы тоже перепугались. Но вы выполняете свою работу. И я жду, что вы продолжите ее выполнять. И именно этого я ожидаю от всех офицеров этого корабля — выполнения своей работы", — сказал Модли морякам.

Но из-за давления общественности, не понявшей во имя чего надо американским морякам жертвовать своим здоровьем, Модли пришлось извиниться, а потом и уволиться.

Очевидно, что вся ситуация наносит ущерб и без того запятнанному образу американского флота в плане отсутствия у него боеготовности.

Американские авианосцы — бесполезная демонстрация силы

Проблемы в этом флоте наблюдаются давно. Головной атомный многоцелевой авианосец нового поколения "Джеральд Форд" с задержкой в 2 года завершил в текущем апреле испытания своих жизненно важных боевых систем. Однако остается нерешенной главная проблема - это подъемники боеприпасов, они представляют собой бестросовые электромагнитные устройства, управляемые с помощью специальной автоматизированной системы. До сих пор два из семи подъемников не сертифицированы.

Как сообщал "Коммерсант", в ноябре прошлого года, из-за затягивания сроков ремонта авианосцев, 7 из 11 кораблей такого класса, оказались небоеготовы, причем на восточном побережье страны годным к бою и походу не был ни один корабль. В сентябре прошлого года одна из авианосных ударных групп (АУГ) отправилась на боевую службу без своего главного "актива" — авианосца, а срок пребывания в зоне боевого дежурства АУГ во главе с атомоходом "Абрахам Линкольн" пришлось продлить на неопределенный срок, поскольку его "сменщик", авианосец "Гарри Трумэн" не смог выйти в море из-за поломок.

Сейчас США держат два своих авианосца — "Гарри Трумэн" и " Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе. Иранцы воспринимают их как легкую цель для скрытых в скалах береговых батарей, они считают, что это способ демонстрации силы за большие деньги, который не влияет на их стратегический расчет.

Заражение авианосного флота США — вопрос времени

Оказывается, есть и другое мощное орущие против этих гигантов. Это всего лишь вопрос времени, когда коронавирус внедрится в экипажи авианосцев США в Персидском заливе.

Так, по сообщениям американских СМИ, уже инфицированы два моряка на авианосце "Нимиц", моряки на авианосце "Рональд Рейган" в Йокосуке у берегов Японии и моряк на борту авианосца "Карл Винсон" на военно-морской верфи Puget Sound в штате Вашингтон.

Авианосцы идеальны для распространения COVID-19, поскольку тесные помещения, совместная жизнь и постоянная активность экипажа делают изолирование и даже дистанцирование людей практически невозможными.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, случай с одной из самых мощных боевых единиц ВМС США говорит о неготовности к действиям в условиях экологической опасности.

"Мы видим, что с точки зрения норм биологической защиты мероприятия, которые проводились, были неуспешны, либо они не проводились вообще. В результате авианосец "Теодор Рузвельт" вышел из строя, фактически не смог быть боеготовым, выполнять задачу в полном объеме. Это показывает, что армия США не готова, флот США не готов и, видимо, Министерство обороны США оказалось не готово к оперативному реагированию на подобного рода вызовы и угрозы", — сказал Игорь Кортотченко для "Правды.Ру".

Читайте по теме: Капитана охваченного коронавирусом авианосца США сняли с должности

В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии

COVID-19 — биологическое и идеологическое оружие США