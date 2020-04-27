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Америка поставила себя против всех
Автор Любовь Степушова

ТОП-5 стран с наибольшими военными бюджетами в 2019 году

Силовые структуры » Министерство обороны

В 2019 году страны мира вложили в свои военные бюджеты почти два триллиона долларов, но коронавирус скорректирует эту цифру, говорится в докладе Международного института исследований проблем мира в Стокгольме (SIPRI).

ТОП-12 СТРАН ПО ВОЕННЫМ РАСХОДАМ (1817-2012)

Гонка вооружений достигла пика

Рост мировых затрат на оборону за 2018-2019 год составил 3,6%, и он является самым высоким за десятилетие, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте института.

Совокупный мировой военный бюджет в 1,92 трлн долл. соответствовал в 2019 году 2,2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), на каждого жителя планеты приходилось из этого бюджета, примерно, 249 долларов.

"Глобальные военные расходы в 2019 году были на 7,2% выше, чем в 2010 году, что свидетельствует о тенденции к ускорению роста военных расходов в последние годы", — прокомментировал отчет аналитик SIPRI Нэн Тиан.

Он объяснил такой рост "возвращением к гонке вооружений между основными мировыми державами".

ТОП-5 стран с наибольшими военными бюджетами

Согласно годовому отчету SIPRI, наибольший военный бюджет в 2019 году имели:

  • Соединенные Штаты — 730 млрд долл., что составляет 38% от всех всех затрат на оборону в мире.
  • Китай (261 млрд долл.),
  • Индия (71,1 млрд. долл.),
  • Россия (65 млрд. долл.)
  • Саудовская Аравия (61,9 млрд. долл).

По данным SIPRI, Саудовская Аравия была единственной страной из этой пятерки, в которой военные расходы на военный комплекс за год снизились. Эти пять стран дают 62% мировых расходов на оборону.

Военные расходы Китая в минувшем году выросли на 5,1% и на 85% с 2010 года, но никогда не превышали 1,9 % от ВВП. Инвестиции отражают стремление Китая создать "армию мирового уровня", полагает Нэн Тиан.

"Китай открыто заявил, что, по сути, хочет конкурировать с Соединенными Штатами в качестве военной сверхдержавы", — пишет он.

Индия за год увеличила свои военные расходы на 6,8 %. Индия стремится поддерживать военный паритет с Пакистаном и противостоять Китаю, считают аналитики SIPRI.

Россия также увеличила свои военные расходы в прошлом году на 4,5%. Это на 30% больше, чем в 2010 году и на 175% больше, чем в 2000 году, говорится в отчете. "Уровень военных расходов России в 2019 году, составляющий 3,9% от ВВП, был одним из самых высоких в Европе ", -полагают в SIPRI.

"Неожиданная" Саудовская Аравия

Пятая военная держава — Саудовская Аравия, сократила свой военный бюджет на 16%. Шведские аналитики назвали этот спад "неожиданным" и сослались, среди прочего, на продолжающуюся войну в Йемене. Там военная коалиция во главе с Саудовской Аравией борется с ополчением хути, поддерживаемым Ираном. Возможно, снижение расходов связано с тем, что Германия — один из главных партнеров королевства, ввела эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Трамп заставляет Европу вооружаться

Германия показала наибольший рост своего военного бюджета в мире за истекший год. Она переместилась с девятого на седьмое место в списке стран с наибольшими расходами на оборону в Европе (49,3 млрд долл.). Это второе место после Франции.

Правительство Германии планирует увеличить отчисления в военный бюджет с сегодняшних 1,3% от ВВП до 1,5%. Авторы доклада SIPRI объясняют этот рост "возросшим восприятием российской угрозы".

Однако, по мнению немецкого журнала "Штерн", это происходит, прежде всего, "под давлением президента США Дональда Трампа, который настаивает на двухпроцентной ставке отчислений от ВВП" для всех стран НАТО в военный бюджет организации. Общие военные расходы 29 стран-членов НАТО в 2019 году составили 1,035 трлн долл.

Коронавирус снизит гонку вооружений

Нэн Тиан прогнозирует мировой экономический спад, связанный с пандемией коронавируса, который в 2020 году окажет значительное влияние на формирование государственных бюджетов, в том числе, военных.

"Странам придется взвесить, предпочитают ли они тратить свои средства на вооруженные силы или на здравоохранение, образование, инфраструктуру. COVID-19, несомненно, затронет каждую страну", — сказал Тиан.

Справка: Под термином "военные расходы" SIPRI подразумевает все государственные расходы на оборону, включая заработную плату и пособия, оперативные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, исследования и разработки, а также центральное управление, командование и поддержку. Поэтому SIPRI не рекомендует использовать такие термины, как "расходы на оружие", когда речь идет о военных расходах, поскольку расходы на вооружение обычно составляют лишь меньшую часть от общего объема военного бюджета.

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