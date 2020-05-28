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Автор Инна Новикова

Разведчица Вавилова: в сериале «Американцы» про нас многое придумали

Силовые структуры

О навыках, необходимых разведчику, и о требованиях к его внешности и образу жизни рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.

Разведчица: Как женщины выведывают тайны?

Читайте начало интервью:

Навыки разведчика

— Давайте перейдём к теме, которая всех интересует с детства. Вы работали разведчиком и занимались собственным бизнесом. Мы-то считаем, что разведчики должны уходить от преследования, заметать следы, прятать какие-нибудь секретные документы в камере хранения. Это всё, чего мы насмотрелись в фильмах и детективах. Расскажите, вам приходилось так делать?

— Конечно. Это неотъемлемая часть работы разведчика. Нас готовили, перед тем как отправить на работу за границу. Естественно, мы проходили специальные дисциплины, которые как раз включали в себя множество тонкостей.

Например, навыки изготовления тайника, потому что тайник — это скрытый объект, хранилище, в котором можно что-то запрятать. Потом этот предмет оставляется в опредёленном месте, и это место описывается исчерпывающим образом. С использованием тайника можно бесконтактным образом либо передать какую-то информацию, либо получить документы уже нам, разведчикам, от тех людей, с кем мы не должны встречаться, но которые могут заложить этот тайник. Хранилище существуют с давних времен, поскольку это очень эффективное средство передачи вещей, небольших предметов.

Потом нас, естественно, обучили азбуке Морзе, для того чтобы можно было использовать радио и получать шифровки.

У нас дома не было радиопередатчика, но был совершенно обычный бытовой радиоприёмник. Он служил нам для связи с Москвой.

Кроме того, нас обучали уходить от наружного наблюдения. И мы проверялись много раз, естественно, при выполнении заданий. Этот навык нужно было постоянно поддерживать. То есть мы знали, как нужно себя вести на открытом пространстве, например, как нужно использовать повороты с одной улицы на другую или переход, чтобы, не показывая того, что ты наблюдаешь, в действительности видеть, что происходит сзади.

Замечу, что этот навык должен был бы иметь каждый человек.

Следующий навык — пересечение границ. Я уже упомянула о том, что нам приходилось быть под другими именами. В какой-то момент у меня был паспорт, в который были вписаны четверо детей, и я должна была запомнить даты их рождения. А паспорт мне дали буквально за два дня до того, как я должна была им воспользоваться, чтобы пересечь границу. То есть я должна была запомнить не только новую информацию о себе, своё новое имя, но и имена всех детей и даты их рождения. Разумеется, я ехала одна, без якобы своих детей, но они были вписаны в паспорт. Вероятность была минимальной, что про них будут спрашивать, и на самом деле не спрашивали, но поскольку эта информация есть в паспорте, то пограничники могли спросить.

Разведчик должен быть готов ко всему.

Меня могли спросить: а где сейчас ваш пятилетний Джон? И я должна естественным образом ответить, потому что пограничники натренированы на то, чтобы выявлять людей, которые подозрительно себя ведут Это не только разведчики. Это могут быть контрабандисты, которые перевозят:

  • наркотики,
  • драгоценности,
  • алмазы,
  • контрафактный товар.

Пограничники знают психологию людей и могут определить по внешним признакам, что человек волнуется или чувствует себя неуверенно. И вот тут они могут начать задавать какие-то дополнительные вопросы. А разведчики всегда должны были готовы к тому, чтобы избежать этих вопросов.

Поэтому мы должны были даже своим поведением, внешним видом не вызывать никакого подозрения, чтобы дополнительных вопросов было как можно меньше.

Главное — незаметность

— Мы никогда не переодевались, как это показывали в знаменитом сериале "Американцы". В нём сценаристы, конечно, накрутили намного больше, чем на самом деле происходит. Там по сюжету разведчики-нелегалы, тоже советская пара, переодеваются. Парики разные у героини, то она в очках, то без очков, то она блондинка, то брюнетка.

Кроме того, у героев в сериале есть даже сцены, когда они встречаются со своими старыми семьями где-то на стороне, с тем чтобы получать от прежнего супруга нужную информацию. Это, конечно, художественное преувеличение.

На самом деле чем проще человек себя ведёт и проще живёт, тем меньше он привлекает к себе внимания.

Разведчик-нелегал должен быть неприметным. Когда подбирают людей на эту работу, обязательно обращают внимание на внешность.

Она должна быть незапоминающаяся. То есть если у человека, например, присутствует какая-то явная особая примета, он очень высокий или очень привлекательный и так далее, таких людей, скорее всего, не возьмут.

Поэтому нужно быть обычным, незаметным, никак не выделяться, чтобы тебя не могли запомнить и не могли потом узнать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Темы разведка разведчик пограничник «американцы» елена вавилова разведчик-нелегал
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