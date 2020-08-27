История частных армий, или на войне границ нет

Так что такое частные военные компании? Почему в России ЧВК не легализованы? Есть ли они? Какая история у частного военного дела? Почему раньше основными силами были именно наемники? Чем отличаются наёмники от военнослужащих государственных армий? Насколько существенны эти отличия? Как война стирает эти грани? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал издатель, финансовый директор Центра стратегической конъюнктуры, эксперт по частным военным компаниям Александр Воробьёв.

Читайте начало интервью:

— Александр Викторович, зачем все-таки нужны ЧВК? Главная идея создания частных военных подразделений в том, что государство как бы отстраняется от ответственности за выполнение определенных действий, так?

— Не совсем так. Дело в том, что наш генералитет, специально вводит людей в заблуждение, пытаясь остаться монополистом в области применения военной силы. Сейчас в основном такое положение — везде. Но такая ситуация сложилась по историческим меркам достаточно недавно.

Поворотным моментом можно считать 1648 год, когда был заключен Вестфальский мир. С тех пор применение военной силы было монополизировано государствами. До этого практически все структуры, которые выполняли те или иные боевые задачи, были частными.

Сейчас часто слышны разговоры о том, что наемники очень медленно наступают и быстро отступают. Так всегда говорил еще Никколо Макиавелли, но мы можем посмотреть, чем окончилась его жизнь.

Он просто грезил идеей о том, что надо собрать милицию, чтобы защищать Флорентийскую республику, и уничтожить частные военные компании, убрать этих ненавистных ему кондотьеров типа Сфорца. Он создал такую милицию для обороны Флоренции. Наемники разбили ее в пух и прах.

— Не сомневаюсь, что они — люди мотивированные, умеющие воевать. Недавно Эммануэль Макрон предъявил претензии Владимиру Путину, что в Ливии действует так называемый ЧВК "Вагнера". На что Путин ему ответил, что это — частная военная компания, мы тут не при чем.

Получается, что Путин хоть и не прямо признал факт наличия российских наемников в Ливии и отгородился от них. Это очень удобная позиция для России — не легализовывать этих людей. Их как бы и нет, хотя на самом деле такая военная сила существует. Государство может использовать эти формирования в спорных моментах. Правильно?

— Неправильно. Макрону вообще надо молчать по этому вопросу по одной простой причине. Иван Коновалов — лучший специалист по частным военным компаниям, он прекрасно знает их историю, написал много статей и книг на эту тему. Мы в своем центре издавали эти книги.

ЧВК — ренессанс колониальных армий

У него очень замечательный блок на Яндекс. Дзен, где он описывает в небольших статьях, как устроено современное подразделение для решения боевых задач и как были устроены колониальные армии всех стран. Колониальные армии были вообще у всех стран, а не только у Ост-Индской компании были свои войска и внутренняя валюта.

У Португалии были свои войска, у Бельгии, у Испании, у Германии — тоже. Британцы, понятно, в этом был впереди. Вообще у всех, всех, кто имел какие-то экономические интересы в Африке, были колониальные армии, которые в принципе формировались по одному типу. Были белые офицеры и унтер-офицеры, остальные — рядовой состав — были просто туземцами, которые выполняли те или иные задачи. Причем, их набирали со всей Африки.

Вот к примеру, мы все переживаем по поводу смерти Каддафи, а именно Каддафи создал первую мусульманскую частную военную компанию. Это — знаменитый исламский легион, из которого потом сформировались все джихадистские армии, которые потом стали известны, и Аль-Каида оттуда вышла.

Он был инициатором всех конфликтов, которые были в Африке, активно участвовал в Чаде, в Сомали опосредовано, в Судане. Этих бойцов он собрал со всего мира, накачал их с помощью своей Зеленой книги. Потом подтянулись к этому делу всякие шейхи, и это наемники разбрелись по их армиям.

Американцы пришли уже на подготовленную почву, они сделали Аль-Каиду достаточно просто — набрали людей, которых подготовил Каддафи.

Что касается заявлений Макрона, то можно ему напомнить, что есть иностранный французский легион, куда набирают только отъявленных головорезов. По слухам эти люди должны перейти нелегально границу, чтобы сформироваться как частная военная компания для решения задач, которые стоят перед Францией в Африке.

— А в чем не прав Макрон? — У России все-таки нет военных сил в Ливии? Или по принципу: чья бы корова мычала, а его молчала?…

— Он не может предъявлять никаких претензий России.

Есть две причины, по которым не любят ЧВК. Первое — это, что наемники и частные военные компании якобы будут не просто участвовать, а затягивать военные конфликтов, чтобы извлекать прибыль. Второе — то, что они за это получают деньги.

Но давайте вспомним недавние военные действия, например, конфликт в Афганистане. Есть неопровержимые доказательства, что он затягивался с нашей стороны. И туда стремились многие офицеры, потому что был обеспечен быстрый служебный рост, присвоение внеочередных званий, зарплата высокая, возможность отовариваться в "Березках".

Это что? Разве это — не то же ЧВК, только под государственным брендом? И так происходит везде и всегда. Личному составу всех государственных армий выплачиваются боевые, они имеют многие льготы и преимущества.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев