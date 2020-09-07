Военный блогер Владлен Татарский: "Войну выигрывают хулиганы"

Как и зачем проходила операция в Сирии, что такое гибридные войны и как нужно относиться к врагам, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову военный блогер Владлен Татарский.

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Операция в Сирии

— Владлен, думают ли сотрудники ЧВК о Родине?

— Конечно. Задачу, которую они выполняли в Сирии, поставила Родина. Я не знаю, как сейчас звучит присяга, но раньше было "По приказу советского правительства…", то есть солдат признавал, что советское правительство (а это конкретные люди) отдаст ему приказ, и он должен будет его выполнять. Наши "солдаты удачи", "фрилансеры" в Сирии взаимодействовали с частями Министерства обороны: проводили как штурмовая пехота военные операции, которые планировали наши штатные генералы.

Говорят, Советский Союз выиграл бы войну в Афганистане, если бы гробы не присылали в СССР.

Впервые в этой войне Советский Союз ввел правило: не там оставляли трупы, а везти их домой. "Цинковые мальчики" — 18-20 лет им было.

А здесь взрослые мужики, которые осознанно выполняют работу. И незачем использовать контрактников, которые тоже молодые, у которых есть семьи. Ведь есть люди, которые вполне к этому подготовлены: ветераны войн в Чечне, Афганистане.

Там, по-моему, самому старшему было 67 лет. Достаточно крепкий старик. Звание у него не самое высокое. Люди разные: кто-то с неуживчивым характером, поэтому из вооруженных сил они были по каким-то причинам уволены. Я не говорю, что всех их подставили. Но войну выигрывают хулиганы. Потому что отличник может выучить уставные требования, он может всё знать, как нужно делать, но теперь нужно действовать. Раньше было такое развлечение в народе странное — бить в школе стекла. Сейчас я сыну рассказываю, он не понимает: "Вы же там учились, зачем вы там били стекла?"

— По-другому не могли реализовать, наверное, молодежную агрессию.

— Агрессию, да. Поэтому войну выигрывают хулиганы: нужно идти, брать, хулиганить и штурмовать.

— Давайте возьмём США, Blackwater, который теперь Academi называется. Ведь от них мы узнали термин "частная военная компания".

— Они выполняли задачи американского правительства. Например, штурмовали Фаллуджу в Афганистане. Другие ЧВК принимали участие в операции "Буря в Хорватии". Собирали группу на конкретную операцию.

— Какими мотивами руководствуется власть, когда способствует созданию ЧВК? Зритель пишет: "Чтобы за этими спинами свои темные делишки там спрятать".

— Пусть назовут, какие темные делишки. В Сирии конкретно стояла задача: разгром запрещенного ИГИЛ. Он опасен для всего мира.

— Да, а нефтепровод сохраняем. Мне запомнился пример. Грузия и Абхазия. Война. Ингури — ГЭС. На одной стороне рубильник, на другой плотина. С двух сторон так и ходили на работу. ГЭС никто не взорвал, не затопил Абхазию, не лишил Грузию электричества. Но при этом они воевали.

— Сейчас в ЛНР, ДНР и на Украине много похожих ситуаций. В мире много гибридных войн:

тут мы воюем,

здесь дружим,

тут мы вместе воюем против других;

здесь мы вместе с другими воюем против третьих.

Сначала от мировых войн перешли к локальным. Вспомните Вьетнам, Корею. Это же абсурд: на этой параллели воюем, на этой нет. Сейчас вообще гибридные войны: мы там вроде как воюем, но вроде и не воюем, мы поддерживаем отношения. Для таких войн идеальна схема ЧВК. Как вы пошлете официально войска на сторону кого-то, поддерживая дипломатические отношения с другой стороной?

Например, для Турции правительство Идлиб — как для нас ЛНР, ДНР. То есть там есть симпатии. Мы же не можем из-за Идлиба с Турцией разорвать дипломатические отношения? Вот мы вынуждены то совместными патрулями, то бомбардировками друг друга выкручиваться из ситуации, чтобы это не перешло в глобальный конфликт.

Разбираться во внешней политике

— Неужели эти ребята не понимают, что их ошибками и подвигами будут пользоваться политики? А в случае чего, еще от них и откажутся?

— Это всё ерунда. Я, например, не без симпатии отношусь к белорусской оппозиции, и к Лукашенко.

Мне хочется, чтобы в Белоруссии вообще всё было мирно, и неважно, кто там будет. Конечно, мне как русскому хочется туда ездить спокойно, чтоб там не оказались литвины у власти.

Чтобы она была пророссийской. Там омоновцы бьют людей, но я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что ты сказал: "Их подвигами воспользуются". В смысле? Работа солдата — это воевать, умирать в том числе, получать ранения на поле боя. И плодами работы солдата пользуются люди.

— Награду не дадут, официальной благодарности не будет.

— В ЧВК дадут деньги. И свои ордена есть. А раньше бы дали грамоту. И инвалидную коляску ты бы ждал в очереди, как было в Афганистане.

— Ты лично или твои друзья не поехали бы воевать за американскую алмазодобывающую компанию?

— Ни один доброволец, "фрилансер", русский наемник порядочный не будет идти против интересов России. Это люди, за спиной которых много войн, когда они защищали Родину, проливали за нее кровь.

Но предатели были всегда.

— Согласен. Мы видели много европейцев, которые защищали Донбасс. А они предатели интересов Франции, Германии и так далее?

— Надо понимать, что для Европы возня на Украине — это как ситуация в Сомали. Я специально своих европейских друзей просил мониторить прессу. Там вообще ничего нет.

— Как вы относитесь к людям, которые с другой стороны так же отстаивают интересы своих стран?

— С уважением.

— Вы с ним потом пива выпьете где-нибудь?

— С удовольствием.

— А с утра будете стрелять друг в друга?

— Конечно. Что здесь такого? Например, я никогда не буду пить с военным преступником, даже если он носил одинаковый со мной шеврон. С тем, кто насиловал, убивал, мародерствовал, вершил самосуды.

— Говорят, что афганский синдром — это синдром послевоенного ужаса. Не только отсутствие реализации себя в мирное время, но и то, что люди эту войну видели потом во сне.

— Во-первых, плохо, что в Афганистан шли все пацаны подряд. Они не понимали, что их там ждет. Вот в ЧВК ребята собираются: у кого нет ноги, руки, глаза, — они себя спокойно чувствуют, никто не плачет. А представьте, что такое для молодого человека 18-19 лет потерять руку-ногу?

У меня во взводе было два человека, у них не было ног, оба оба подорвались на мине. Они себя вообще не чувствовали ущербными.

Многие хотят идти воевать, а когда попадают в такую компанию, наслушаются, насмотрятся и говорят: "Нет, мы не хотим воевать".

Во-вторых, я как человек верующий, христианин, придерживаюсь библейской позиции для воина. Иисус Христос сказал: "Любите врагов ваших, благословляйте врагов ваших". То есть гуманное отношение к противнику спасет тебя от психоза. Если ты смотрел, как кому-то ради удовольствия отрезают голову, и это не пресек, то, конечно, тебя это будет мучить.

— Надо разбираться во внешней политике, иначе случайно можешь оказаться участником войны не в интересах России. Куда ехали ребята, которых арестовали в Белоруссии?

— Верховный главнокомандующий заявил, что была спецоперация. Тут понятно — надо быть осторожнее. Я думаю, ситуация с Белоруссией многих "фрилансеров" привела в чувство: нужно пользоваться проверенными тропами. А подставить можно везде и всех. Даже если мы примем закон о ЧВК, он никак от этого не спасет.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова