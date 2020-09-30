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Автор Игорь Буккер

Почему Красная Армия не смогла удержать Крым

К концу сентября 1941 года войска нацистской Германии овладели Смоленском и Киевом, блокировали Ленинград. На юго-западном направлении противник также добился значительных успехов: в битве под Уманью и в "киевском котле" были разбиты основные силы Юго-Западного фронта РККА, была занята большая часть Украинской ССР. В середине сентября вермахт вышел на подступы к Крыму.

Крым имел стратегическое значение, как один из путей к нефтеносным районам Кавказа (через Керченский пролив и Тамань). Кроме того, Крым был важен как база для авиации. С потерей Крыма советская авиация лишилась бы возможности налётов на нефтепромыслы Румынии, а немцы смогли бы наносить удары по целям на Кавказе.

Советское командование понимало важность удержания полуострова и сосредоточило на этом усилия, отказавшись от обороны Одессы.

24 сентября вермахт начал наступление на Крымский полуостров, который в конце концов и был в тяжелейших боях все-таки ими взят.

Две немецкие операции: Unternehmen "Störfang" — это взятие Севастополя ("Ловля осетров") и Unternehmen "Trappenjagd", ("Охота на дроф") — вот так, как будто охотились за дичью — ведущий программы "Правды.Ру" "Точка зрения" Игорь Буккер обсудил с военным историком Борисом Юлиным.

Красная армия в Крыму

— Что вы можете нам рассказать по поводу того, как Красная Армия отстаивала Крымский полуостров?

— Как отстаивала? В меру возможностей. Достаточно умело, достаточно героически. То есть позором оборону Крыма назвать никак нельзя. Если мы берем самое начало — ту ситуацию, которая сложилась в конце сентября — начале октября на советско-германском фронте, в том числе на южном крыле, то картина была крайне тяжелая.

С одной стороны, у нас в это время шла весьма успешная оборона Одессы — немецкие и румынские войска, которые осаждали Одессу, взять ее не могли, они не могли добиться сколько-нибудь заметных успехов там.

С другой стороны, выступая против южного фронта, немцы сумели отрезать Крым.

Для обороны Крыма у нас в это время была только достаточно слабая, недоукомплектованная 51-ая армия. И когда стало ясно, что немцы наступают на Крым, что под угрозой падения военно-морская база Севастополя, стало ясно, что оборонять Одессу будет уже невозможно, и поэтому было принято решение эвакуировать защищавшую Одессу приморскую армию в Крым, на усиление обороны Крыма.

Но перебросить ее вовремя не успели. Первый удар пришелся по 51-ой армии, и силы приморской армии только-только начали прибывать. И вот, наши войска силами всего нескольких некомплектных дивизий пытались еще держаться на довольно протяженных Ишуньских позициях, на Чонгаре, на Арабатской стрелке. Сдержать натиск не смогли. Пришлось отступать. И немцы, когда прорвались в Крым, сумели и переброшенные силы приморской армии, и 51-ую армию отрезать от Крыма.

То есть, когда немцы ломанулись на Севастополь, Севастополь, по сути, защищали только две бригады. Но боевые действия как раз по защите береговых батарей на пути между Евпаторией и Севастополем, частей, которые на Симферопольском направлении сдерживали немцев, позволили немцев задержать.

И со стороны Ялты через горы в Севастополь пришли части приморской армии. И таким образом первое наступление немцев на Севастополь, в принципе, провалилось.

Дальше был первый штурм, который закончился для немцев неудачно, поражением. То есть взять Севастополь они не сумели. А части 51-ой армии отступили на Керченский полуостров. Вот если под Севастополем приморская армия сумела

  • стабилизировать фронт,
  • удержать Севастополь
  • и выиграть время для того, чтобы подготовить укрепление сухопутного направления, потому что на самом деле Севастополь крепостью изначально не был.

То есть сухопутная оборона создавалась уже во время войны.

— Вы говорите — нельзя назвать победоносными наступления вермахта. Да, но по количеству жертв намного превышают советские жертвы, нежели даже совместные румынские, которых, по-моему, среди них практически нет (румынских я имею в виду), а немецкие малые очень.

— Дело в том, что здесь идут тактические оперативные поражения. То есть сбиты войска с позиции — они несут большие потери. Они отступают, их противник преследует — они несут большие потери.

Когда наши громили немцев во второй половине войны, картина была строго обратная. То есть, сравнить, допустим, соотношение потерь советских и немецкий войск, допустим, при штурме Кёнигсберга — там картина будет гораздо более печальная для немцев, чем для нас была картина в Крыму. Просто, когда войска терпят поражение, они всегда несут гораздо большие потери.

И вот 51-я армия вообще потерпела поражение — то есть удержаться не смогла, с Керченского полуострова она была выбита, ее эвакуировали на Таманский полуостров. Но Севастополь удержать удалось, штурм отбили. Немцы рассчитывали довольно быстро взять Севастополь, ведь у них была 11-ая армия Манштейна — а Манштейн в это время считался уже одним из лучших генералов и для того, чтобы быстро добиться успеха, его туда и поставили.

Немцы рассчитывали, что 11-ая армия Манштейна довольно быстро освободится и будет переброшена на наступление уже на юге. То есть в излучину Дона и дальше. А в результате обороны Крыма немцам не хватило сил и, допустим, их сумели даже на какое-то время выбить из Ростова-на-Дону. То есть был один из наших удачных контрударов.

Так вот. И дальше основная оборона Крыма у нас связана с обороной Севастополя. Долгая героическая оборона, которая не так сильно не дотянула до года.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева

Темы крым борис юлин игорь буккер красная армия военная история
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