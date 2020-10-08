Эксперт: британские катера на вооружении ВМС Украины "добавят забот" ЧФ России

Украина закупает катера ближней морской зоны у Великобритании, которые "добавят забот" морякам Черноморского флота России (ЧФ), считает эксперт Василий Дандыкин.

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Великобритания построит Украине военные катера

Владимир Зеленский перед визитом 7-8 октября в Великобританию заявил, что Украина подпишет меморандум с Соединенным Королевством о выделении кредита в 1,61 миллиарда долларов на строительство новых военных судов для ВМС Украины.

"Это важный стратегический документ … мы подпишем этот меморандум на сумму 1,25 миллиарда фунтов стерлингов", — сказал Зеленский.

Специализированные военные СМИ пишут, что средства будут предоставлены в виде 10-летнего кредита, а Украина получит 8 быстроходных боевых кораблей класса Barzan. Первые два корабля будут построены в Великобритании, а оставшиеся 6 судов после передачи технологий — на Украине.

Как сказал "Правде.Ру" капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, подобные катера ближней морской зоны должны поставить Украине и американцы. Катера этого порядка, отметил эксперт, Украина намерена использовать в Азовском море с базированием в Бердянске, Мариуполе с целью отражения угрозы со стороны ЧФ России.

Украина "стучит в натовские ворота"

По словам Василия Дандыкина, Украина имеет статус "особого партнера НАТО", и прием на вооружение катеров США и Великобритании — это "такой стук в натовские ворота", переориентация на натовское вооружение.

"На большие корабли средств и возможностей нет, а это, все-таки, настоящие ударные корабли, так называемый "москитный флот", который вышел, нанес удар, ушёл. Учитывая, что катерам нужно сервисное обслуживание, ремонт, подготовка специалистов, фактически идет переориентация Минобороны Украины на натовские образцы", — сказал Василий Дандыкин.

Кредит, продолжил военный эксперт, ляжет бременем на бюджет Украины, но свои корабли сейчас Украина строить не может, так как её ВПК развален.

"Это корабли типа "Гюрза", которые ходили в поход к Керченскому мосту в ноябре 2018 года. Они строились на верфях (Петра) Порошенко, бывшей "Ленинской кузни". И в связи тем, что даже здесь они (украинцы) поднять производство не могут, они решили обратиться к Великобритании, США. Если так дело пойдет, и к Румынии обратятся", — отметил Василий Дандыкин.

Эксперт полагает, что закупаемые Украиной катера, "в какой-то степени прибавят забот морякам Черноморского флота", но они с ними справятся.

"Надеюсь, что на новые авантюры, подобные тем, которые происходили у Керчинского моста, руководство Украины не решится ", — резюмировал капитан первого ранга.

Характеристики катера Barzan

Класс Barzan — это скоростные патрульные катера класса "река — море". Длина катера 50-метров, водоизмещение — около 400 тонн, оснащен восемью противокорабельными ракетами класса "земля-земля" MM40 Exocet производства MBDA. Ракета имеет дальность действия от 4 до 70 км и оснащена боевой частью массой 165 кг. Корабль также вооружен ракетами класса "земля-воздух" Mistral с дальностью полета 4 км. Предполагается, что на Украине это будут украинские ракеты "Нептун".

На передней палубе установлена ​​морская пушка Oto Melara 76 мм/62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км.

Класс Barzan оснащен четырьмя дизельными двигателями MTU 20V 538 TB93 мощностью 18,740 л. с. Судно может развивать максимальную скорость 35 узлов с максимальной дальностью 1800 морских миль при 12 узлах.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил во время недавнего визита на Украину, что страна возглавит многонациональную инициативу по морской подготовке ВМС Украины, чтобы "повысить способность Украины бороться с угрозами в Черном море". Бен Уоллес сказал, что Великобритания осенью отправит в регион корабли Королевского флота для учений вместе с украинским флотом.

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