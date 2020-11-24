Армия США приготовила "сюрприз" для Крыма - РСЗО HIMARS

Американская армия проводит учения с целью создания новых угроз для России в Чёрном море. Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что подобные угрозы просчитаны и нейтрализуются.

HIMARS In Action

Армия США провела учебные из РСЗО стрельбы по Крыму

На прошлой неделе армия США продемонстрировала, какой сюрприз она приготовила Крыму.

Об этом в статье "Армия США приготовила ракетный сюрприз для российских войск в Крыму" в "Форбс" пишет Дэвид Экс.

Речь идёт о переброске 19 ноября на транспортных самолётах ВВС США MC-130J мобильных ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из Германии, с авиабазы Рамштайн, на побережье Чёрного моря, в Румынию, которые произвели несколько учебных пусков, и в тот же день были возвращены на место.

Заметим, что аналогом HIMARS является опытный образец облегченной РСЗО "Смерч”.

По словам Экса, эти ракетные установки на колесной тяге теперь могут развертываться быстро по воздуху. Это означает, что они могут появиться практически везде, где есть аэродром.

По мнению автора, возвращение в Европу из Ирака 41 бригады полевой артиллерии позволит предотвратить расширение влияния РФ в Чёрном море после "аннексии" Крыма. Сегодня в бригаде насчитывается четыре батареи HIMARS, в каждой около девяти пусковых установок. По крайней мере, одна из батарей имеет колесную HIMARS вместо тяжелой гусеничной РСЗО, указывает Экс.

HIMARS имеет на вооружении шесть 270-миллиметровых ракет, способных преодолевать расстояние до 40 миль, или одну армейскую тактическую ракетную систему с дальностью 100 миль. Сейчас для установок разрабатывается новая противокорабельная ракета, способная преодолевать расстояние до 310 миль.

Как пишет автор, 41-я бригада тренировалась в Германии в течение года, а затем была отправлена ​​в Эстонию для своих первых крупных учений с боевой стрельбой, что в России это заметили и выразили протест.

"От румынского побережья до Крыма всего 250 миль по Чёрному морю. Армейские HIMARS, будучи развёрнутыми в Румынии, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе", — заключает автор.

Угроза просчитана и нейтрализуется высокотехнологичными установками

В комментарии для "Правды.Ру" эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заметил, что территория Крыма и акватория Чёрного моря около полуострова надежно защищены и представляют собой "мертвую зону", то есть недоступную для поражения.

"Эту неуязвимость обеспечивают высокотехнологичные установки, допустим, С-400, "Искандер", "Бал" и так далее. Так что говорить о том, что они готовы этими инновационными методами, которыми они сегодня пугают, серьезно прорвать нашу оборону, это будет неправильно", — отметил эксперт.

По его словам, цель подобных учений показать мобильность, умение передислоцироваться, с учебной точки зрения произвести пуски.

"Но это все лабораторные действия, а не во взаимодействии со сложными действиями в условиях театра военных действий. Это не значит, что это всё высокотехнично и для нас является экзистенциальной угрозой. Это не является для нас экзистенциальной угрозой", — сказал военный эксперт.

Эксперт проекта Antiwar Джейсон Дитц отметил, что Америка "проявляет все больше интереса к Чёрному морю на фоне растущей напряженности между Россией и членом НАТО Румынией по поводу контроля над акваторией этого внутреннего моря".

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