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Автор Александр Шторм

На провокации флота США предложено отвечать ракетами

Силовые структуры » Министерство обороны

США в последнее время увеличили количество провокаций в отношении России. Так американцы пытаются дать понять, что сфера их интересов находится примерно везде. Россию, впрочем, убедить в этом невозможно.

На провокации флота США предложено отвечать ракетами

Так что воспринимать проблемой последнее заявление американских властей о том, что "жители Южных Курил должны считаться японцами по рождению" (данные используются при розыгрыше грин-карт), в российском МИДе никто не собирается.

В конце концов, никто не мешает объявить уроженцев Техаса мексиканцами, а граждан Аляски русскими. Никакого ущерба национальному законодательству эти заявления не несут.

Как отметили авторы телеграм-канала "Контора пишет", с морскими границами сложнее.

Китай, например, давно спорит с США в Тайваньском проливе и в водах архипелага Спраттли. По сути, боевые корабли ВМС США заходят в объявленные Китам территориальные воды без опасений противодействия.

Размывается понятие национальной юрисдикции, и уже даже союзники США (видя безнаказанность) осмелели настолько, что вместе с американцами стали принимать участие в таких вояжах.

Разумеется, в море столбики не поставишь, ограждение не натянешь и КСП не оборудуешь, здесь очень важна роль позиционирования и, в первую очередь, постов наблюдения за обстановкой.

И если нарушение объявленных историческими тервод в заливе Петра Великого эсминцем "Джон Маккейн" было видно, что называется, на глазок, то весьма неоднозначно выглядело вторжение в ночь на 27 ноября на почти восемь километров вглубь российских вод со стороны эсминца "Росс", находившегося в польском порту Гдыня.

По последнему инциденту эксперты пока выдали два варианта развития событий: ответчик с опознавательным кодом "Росса" был установлен на маломерном плавсредстве или было произведено программное воздействие на систему автоматической идентификации судов.

Физически акт вторжения в территориальные воды имел место.

Вариантов действий россиян тоже немного, так как военный корабль обладает иммунитетом и является территорией государства флага.

Его нельзя ни задержать, ни досмотреть: остаются старые, как само человечество, методы убеждения и принуждения, а лучше — их пропорциональное смешение.

При том что сейчас используется практика объявления отдельных морских районов запретными (если в терводах) или опасными для мореплавания, у России не остается вариантов, как сделать это и выгнать "незваных гостей" угрозой "получить ракетой в борт".

Американцы вообще относятся к таким запретам достаточно формально, но ни один вменяемый командир корабля, находясь в здравом уме, не войдет в район, где его реально могут обстрелять.

Только так можно пресечь эти наглые демонстрации, поскольку международное морское право полностью на стороне объявляющих район опасным.

Тут, к сожалению, лучше всего поможет грубая сила и готовность ее применять.

К примеру, самолеты-нарушители успешно выдворяются под угрозой применения оружия, принуждаются к посадке и сбиваются, что в истории СССР и России было неоднократно и, как правило, приводило к прекращению нарушений без всяких войн, ибо по всем правовым канонам мы были правы. Но для этого нужна соответствующая воля руководства.

Действительно, стоимость одной (попавшей или нет по цели) ракеты и последующий сыр-бор в дипломатических кругах несоизмеримы с утратой суверенитета и национальной юрисдикции страны.

Так что нужно просто дать понять, что стрельба на поражение в случае нарушений уже не за горами.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы вмф рф вмс сша флот нато джон маккейн территориальные воды американский эсминец
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