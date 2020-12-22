СВР — 100 лет "Совершенно секретно"

Службе внешней разведки Российской федерации исполнилось 100 лет! День образования нашей разведки — 20 декабря — стал профессиональным праздником наших разведчиков. Как и из кого она создавалась, как работала тогда и в последующем? Как российская разведка пережила 90-е, когда мы были готовы рассказать все наши военные тайны? Как работает эта служба сейчас? Что такое разведка в современном мире? Почему многие документы вековой давности всё ещё сохраняют высший гриф секретности? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, Службе внешней разведки 20 декабря исполнилось 100 лет. Это же — какая дата!

— Да. В этот день Феликс Эдмундович Дзержинский подписал соответствующее распоряжение об образовании иностранного отдела ВЧК. С этой даты идет отсчет нашей Службы внешней разведки.

— Что и как было в 20-м году? Чем мы можем гордиться? Как работает эта служба сейчас?

— Совсем недавно вышел номер журнала "Национальная оборона" с большим авторским материалом, который директор службы внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин написал специально для нашего журнала. Он рассказал об операциях научно-технической разведки.

Работа нашей внешней разведки идет по нескольким линиям:

первая линия — это политическая разведка,

вторая линия — это научно-техническая разведка,

третья линия — это обеспечение безопасности, то есть — внешняя контрразведка,

и еще целый ряд направлений, по которым строится деятельность спецслужбы.

Сергей Нарышкин — в прошлом сотрудник Первого Главного управления КГБ СССР, специалист научно-технической разведки. В этой статье он рассказал очень интересные подробности.

Например, как была проведена операция, когда Советский Союз в силу определенных причин отставал в области создания передовой авиационной техники.

Как получить стратегические бомбардировщики

В конце 40-х — начале 50-х годов у американцев уже были стратегические бомбардировщики. Нам нужно было срочно построить такой самолет, но спроектировать его сами мы не могли.

Тогда была проведена специальная операция. Были введены ложные данные через радиомаяки и другое радиотехническое оборудование для дезориентации.

В результате несколько таких американских стратегических бомбардировщиков в силу того, что у них вышла из строя навигационная система, действительно заблудились, зашли в воздушное пространство СССР и вынуждены были сесть на нашем аэродроме.

Там их тепленьких приняли, экипажи отправили в США, а самолеты мы под благовидным предлогом оставили у себя.

Дальше наша научно-техническая разведка провела операцию, когда добыла в фирме "Боинг" все необходимые чертежи и документы. В итоге на фирме "Туполев" создали наш стратегический бомбардировщик, который стал носителем первой советской ядерной бомбы.

— Почему сих пор многие документы тех времен, даже почти столетней давности, до сих пор находятся под грифом секретности?

— Разумеется, многие вещи очень долго остаются под грифом, многие операции даже 20-х, 30-х, 40-х годов до сих пор — под грифом. Особенно охраняется, конечно, агентура, которая не была разоблачена противником, имена наших агентов, помощников до сих пор имеют гриф "Совершенно секретно".

— Почему вообще новому советскому государству сразу понадобилась внешняя разведка?

— Рождение иностранного отдела ВЧК было обусловлено враждебной политикой западных стран после того, как у нас в стране произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция.

Большевики победили и ввели в строй первое в мире пролетарское государство. Сразу же началась борьба двух систем по всем направлениям. Поэтому ЧК стала проводить разведывательную работу за рубежом.

Для этого нужны были соответствующие органы управления, и вот в рамках Лубянки был создан иностранный отдел и началось становление первой плеяды советских разведчиков.

Подпольный опыт

Очень много там было разных людей с революционным прошлым, с опытом противодействия царской охранке.

Почему мы были так успешны, потому что костяк Чрезвычайной комиссии, в том числе и иностранного отдела, составляли как раз люди, имевшие опыт подпольной борьбы, иммиграции, конспирации, то есть люди, которые уже в силу своего бэкграунда понимали особенности этой работы.

Как ни покажется странным, очень большую роль, конечно, сыграли здесь латыши. Первое поколение чекистов состояло как раз в основном из латышей. Они сыграли выдающуюся роль в первых разведывательных и контрразведывательных операциях.

Этапы пути

До 91-го года у нас в разведка и контрразведка находились в рамках одной структуры. Она называлась по-разному: ВЧК, затем ГПУ, потом ОГПУ, потом НКВД, НКГБ, затем появился КГБ СССР.

В 91-м году, когда ГКЧП проиграл, наши либералы-демократы стали копировать западный опыт, прежде всего США, а там разведка и контрразведка — это самостоятельные федеральные ведомства. Точно так же было сделано у нас.

Первое главное управление КГБ СССР было выведено в отдельную структуру, она стала называться — Служба внешней разведки.