Военный эксперт Игорь Коротченко: мы связываем большие надежды с 2021 годом

Почему для суверенности любого государства важна покупка системы С-400 и в чем была ошибка Армении в Нагорном Карабахе, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

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Лучшее оружие в мире

— Я знаю, что в Венесуэле, вообще в Латинской Америке очень любят наше оружие. Где еще мы его продаем? Потому что это огромная часть бюджета.

— Покупает Индия. Реализуется так же мегаконтракт на поставку Индии систем С-400. Китай уже С-400 закупил, партию истребителей Су-35. По мере того как COVID будет уходить на второй план, мы ожидаем новых контрактов крупных и с Индией, и с Китаем. В основном это техника самая новая, самая эффективная. Система ПВО — это абсолютный хит. Боевые истребители — это абсолютный хит. Активно Индия производит российские танки Т-90С по российской лицензии. Ожидаем контракты на вертолеты. В Индии действует совместное предприятие российско-индийское "БраМос" по выпуску крылатых ракет по российской лицензии с участием индийских специалистов. Индия планирует закупать не только российское оружие (так всегда было), но и западное. И американцы, не желая терять этот рынок, побаиваются вводить санкции за закупку С-400 против Индии. Наиболее перспективный рынок:

Северная Африка (Египет, Алжир — крупнейшие покупатели нашего оружия),

Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, ряд других государств),

Ближний Восток. После снятия с Ирана санкций ООН Иран может стать масштабным покупателем российских систем ПВО.

ПВО — это абсолютный хит, потому что современные войны ведутся очень просто: залп крылатых ракет, и страна ставится на колени. Вот так американцы и их партнеры по НАТО привыкли воевать. А чтобы этого залпа не было, нужна надежная система ПВО.

Покупка С-400 — это как проход в высшую ложу, это избранные в военном отношении государства, которые могут позволить себе суверенную внутреннюю и внешнюю политику. А если их будут пугать, они говорят: у нас есть С-400, сунетесь — будем сбивать.

Но важно понимать, потому что многие после конфликта в Нагорном Карабахе, который окончился победой Азербайджана, заговорили о том, что Россия вооружала Армению, а Армения проиграла войну, следовательно, это российское оружие проиграло войну, в том числе система ПВО. Это не так.

Главная проблема Армении — в неэффективной системе военного управления, в отсутствии комплексной системы противовоздушной обороны и слабой подготовке армянских боевых расчетов ПВО. То есть все претензии армяне должны адресовать исключительно себе.

А мы за них не должны воевать на территории другой страны. Они проиграли в Нагорном Карабахе, в Азербайджане, ушли оттуда, подписав соглашение. Но это никоим образом не должно бросать тень на нашу военную технику.

Азербайджан — один из крупнейших покупателей среди стран СНГ нашего оружия на сумму более 5 миллиардов. Они показали его на параде в Баку 10 ноября: наряду с израильскими и турецкими беспилотниками основная техника сухопутных войск, техника ПВО была российского производства. Были там израильские отдельные образцы техники, турецкие. Но основной поставщик — это Российская Федерация.

Нам важно удерживать эти позиции. Потому что это миллиарды долларов, которые приходят в бюджет предприятий, которые производят, конструируют оружие, продают его через Рособоронэкспорт. Получаемые деньги вкладываются в модернизацию производства, налаживание выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, стимулирование кадров конструкторов, рабочих, омолаживание коллектива. Наша задача — смена поколений, потому что конструкторскую школу ни за год, ни за 10 лет создать нельзя. Это непрерывная цепочка опыта передачи знаний от старших поколений к средним поколениям, и от средних к младшим.

Мы связываем большие надежды с 2021 годом: будут новые контракты для нашей оборонки, следовательно, новые рабочие места, стабильные зарплаты, социальные отчисления в бюджет регионов. Это вклад в развитие государства.

Ошибка Армении

— Среди зрителей опять идет активное общение между представителями Азербайджана и Армении. Народ просит, чтобы вы прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе. Сегодня я незадолго перед нашим эфиром общалась с публицистом Анатолием Вассерманом. Он высказал мнение, что Пашинян специально пришел, чтобы сдать Карабах, и сделал все для этого. Некая игра свыше, и Армения оказалось заложницей чужой игры.

— Я с уважением отношусь к энциклопедическим познаниям Анатолия Вассермана. Но его высказывание о том, что Пашинян специально сдал Нагорный Карабах, я считаю конспирологической версией. Пашинян как премьер-министр, политик, руководитель Армении полагался в своих решениях на доклады, которые ему готовили генштаб вооруженных сил и министерство обороны Армении. Именно при Пашиняне произошло ужесточение доктринальных документов Армении в области боевого планирования национальной обороны и безопасности. Была принята так называемая доктрина Тонояна (по имени министра обороны Армении), который после карабахской войны был снят с должности. Тоноян предложил новые доктринальные документы о том, что если случится новая война, то Армения займет новые территории Азербайджана, будет наносить удары по критическим объектам инфраструктуры нефтедобывающих и газодобывающих районов эксплуатации месторождений, по стратегическим трубопроводам.

То есть произошло агрессивное изменение доктринальных документов Армении. Она была уверена, что Азербайджан никогда не сможет выиграть войну.

Потому что за 20 с лишним лет армяне создали, как им казалось, неприступную линию обороны:

долговременные огневые сооружения;

бетон, уходящий на десятки метров внутрь;

казематы,

укрытия,

склады боеприпасов,

километры минных полей в предполье;

сильная система артиллерийской огневой поддержки.

25 лет создавали неприступную систему обороны армяне. И были уверены, что ее взломать Азербайджан никогда не сможет. Он упрется и не сможет наступать, потому что система обороны была колоссальной, как представлялось армянским генералам. Пашинян воспринимал эти доклады серьезно. Никто даже не прогнозировал, чем закончится война. А Азербайджан поступил грамотно. Готовились к войне: покупали новую технику, осваивали ее, тренировали армию.