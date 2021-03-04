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Автор Инна Новикова

Политические и военные провокации Пашиняна

Силовые структуры

Почему Никол Пашинян критиковал российские ракетные комплексы "Искандер"? Могут ли они взрываться частично? Почему во время последней Карабахской войны Армения использовала их не против военных, а против гражданских объектов? Как на это надо реагировать России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, ракетный комплекс может взорваться на 10%, как сказал Пашинян?

— Во всяком случае, слова Пашиняна о неэффективности "Искандеров" надо трактовать таким образом, что Армения не смогла должным образом эффективно применить эти ракетные системы. Хотя все старые еще советские комплексы — такие как "Точка-У" и системы "Скад", Армения активно применяла по городам Азербайджана.

Практически все, кто комментировали данный вопрос, указали Пашиняну на его некомпетентность. Конечно, его заявление про российское оружие не останется без последствий с точки зрения военно-технических контактов Москвы и Еревана.

10% Пашиняна

Боеголовка и боезаряд оперативно-тактического ракетного комплекса — не кассетные. Взрыв происходит всем наличным составом взрывчатого вещества. Поэтому там невозможно поставить переключатель 10%, 50%, либо 100%. Уж если попали, то попали — сработает полный заряд.

Когда армяне атаковали, например, город Гянджа, осталась просто выжженная земля там, куда попала боеголовка оперативно-тактической ракеты. Там в радиусе нескольких километров были просто сплошные разрушения.

Что касается заявлений Пашиняна, он пытался укусить своего оппонента Сарксяна, который за несколько дней до интервью Пашиняна выступил с критикой в его адрес, обвинив его в том, что он благодаря своим неумелым действиям проиграл войну и развалил армянскую армию. Это — схватка пауков в банке.

Армения Пашиняна — Ирак Хусейна

Используя ракетное оружие против гражданского населения и гражданских объектов, Армения показала себя страной, которая является аналогом Ирака во времена Саддама Хусейна. С политической точки зрения это было совершенно безответственное отношение в вопросах боевого применения ракетного оружия.

Поэтому я абсолютно убежден, что России надо прекратить дальнейшие поставки комплексов "Искандер" в Армению. Учитывая, что все-таки мы — союзники по ОДКБ, у нас есть обязательства по защите Армении от внешней военной угрозы, имеющиеся в Армении оперативно-тактические ракеты должны быть сосредоточены на российской военной базе в Гюмри.

Разумеется, данный инцидент — очень неприятный, потому что во внутриармянских политических разборках используется тезис о якобы некачественном российском оружии. С точки зрения политической этики и союзнических обязательств то, что сделал Пашинян, абсолютно недопустимо.

Армяне должны были воевать сами за свои интересы. Они воевали, воевали плохо, неумело, нашу технику использовали безобразно. В результате — военное поражение и капитуляция. Поэтому все претензии армянская сторона должна адресовать исключительно самой себе.

— Вы говорите, что они неправильно использовали ракетные комплексы. Когда мы поставляем военную технику, то обучаем, как ей пользоваться, или отдали оружие и сказали: читайте инструкцию?

— Нет, конечно. Один из пунктов контрактов на поставку сложных систем оружия предусматривает и обучение военнослужащих боевой эксплуатации, боевого применения того или иного оружия, которое закупает та или иная страна.

В данном случае на этапе реализации данного контракта, разумеется, российская сторона провела учения боевых расчетов Вооруженных сил Армении для боевого применения комплексов "Искандер".

Судя по заявлениям, я полагаю, что Армения всего один раз использовала комплекс "Искандер" уже на заключительном этапе войны. Мы видели головотяпство в вопросах оперативной маскировки и боевого применения со стороны армянской армии. Такой пофигизм на войне  всегда оборачивается потерями.

Думаю, что причина — сочетание двух факторов:

  • разгильдяйства, раздолбайства армянской армии,
  • некачественное выполнение всех процедур боевого применения.

Во всяком случае, расчеты, которые обучались в России, сдали квалификационные испытания и были допущены к боевому применению. А если уж они там, в Армении, за несколько лет с момента поставок вообще не провели ни одной тренировки, то это — проблема армянской армии, а не российской.

— Если мы видели, что разрушаются гражданские объекты, могли ли мы в рамках ОДКБ повлиять на армянское военное руководство?

— Я не находился в управлении Национального центра обороны государств в момент, когда там отслеживали эту войну. Могу лишь предположить, что когда армяне били по гражданским целям в Азербайджане, то пытались нас втянуть в этот конфликт.

Азербайджан с помощью беспилотников нанес удары по стартовым позициям армянских ракетных комплексов, когда они выдвинулись в район пуска, провели все процедуры к пуску и уже были готовы запускать ракеты по азербайджанским городам.

Мы помним, что реакции с нашей стороны на это не было никакой. Это показывает, что мы осознавали, что Азербайджан в своих ответных действиях был правомерен использовать беспилотники для поражения подготовленных к пуску армянских ракетных комплексов, целью которых являлись гражданские объекты в Азербайджане.

Поэтому, я думаю, все прекрасно понимали. Говорили или нет, я не знаю. Но в любом случае дали понять армянскому военному командованию, что втянуть нас в военные провокации не получится. Вот это — самое главное.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы армия оружие армения искандер никол пашинян игорь коротченко ракетный комплекс
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