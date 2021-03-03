Игорь Коротченко: демарш Пашиняна — камень в свой огород

С какой целью Никол Пашинян критиковал российское вооружение? Почему ракетные комплексы "Искандер" всегда и везде показывают высокую точность и эффективность, а в руках армянских военных, согласно его заявлению, "взорвались на 10%"? Как и для чего Армения использовала это оружие? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что российские ракетные комплексы "Искандер", которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Все оказались просто в ступоре от этих слов. Как ракетный комплекс может взорваться на 10%?

— Это — глупости, которые озвучил Пашинян. Важно понимать, почему он их озвучил. У Армении сейчас — острый политический кризис. Пашинян воюет с оппозицией. А в качестве оппонента Пашиняна выступает бывший руководитель Армении Серж Сарксян, которого в результате цветной революции сверг Пашинян. Они вступили в заочную перепалку, обвиняя друг друга в неуспешности и провалах в области военного строительства.

Все, что сказал Пашинян, относилось к тому, что комплексы "Искандер", как известно, закупались во времена Сержа Сарксяна, точнее, даже не закупались, а были поставлены Армении в рамках военное помощи. Поскольку у Армении денег нет, наше оружие она получает либо бесплатно, либо в кредит.

"Искандеры" — очень эффективен

"Искандер" — это оперативно-тактический ракетный комплекс с двумя типами ракет. Одна ракета — аэробаллистическая, классическая, второй тип — крылатая ракета, которая летит к цели в режиме огибания рельефа местности.

"Искандеры" — очень эффективное оружие. Это доказано на практике. Российская армия использовала "Искандеры" в ходе сирийской операции в рамках нанесения ударов по лагерям террористов. Рекомендации были только самые позитивные.

Комплекс проявил себя как исключительно высокоэффективное и высокоточное оружие. Кроме того, "Искандеры" регулярно применяются на всех крупных стратегических учениях, которые проводятся российской армией. И здесь, разумеется, результаты — тоже очень высокие.

Что касается якобы имевшихся у Армении неудач с применением ракетного оружия, в частности "Искандеров", это связано, насколько можно судить, с низким профессионализмом вооруженных сил Армении.

Оружие XXI века

Дело в том, что мы за последние годы поставили Армении целый ряд современных систем оружия — оружие XXI века. В недавнее время поставили партию зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2КМ". До этого поставили большую партию С-300. Все это системы и комплексы ПВО.

Также были поставлены комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, в том числе предназначенные для лишения беспилотных летательных аппаратов функции внешнего управления. Дальше мы Армении поставляли значительное количество артиллерийских систем, бронетехники, систем связи боевого управления и, разумеется, ракетные комплексы.

Судя по тому, как Армения проиграла эту войну, прежде всего, можно сделать вывод о низком уровне профессионального мастерства армянских военнослужащих, которые не смогли на должном уровне освоить и обеспечить эффективное применение российского новейшего вооружения, которое имелось в армянской армии. Примеров этому масса.

Камень Пашиняна в свой огород

В данном случае попытки Пашиняна в пылу политической полемики с одним из своих главных оппонентов Сержем Сарксяном бросить камень в адрес российского оружия, это — абсолютно недопустимая вещь.

Уж если у Пашиняна есть претензии, то он должен адресовать их как верховный главнокомандующий к армянским генералам, офицерам и боевым расчетам, у которых, извините, руки растут не из того места.

Били по городам

В ходе карабахской войны мы видели неоднократное применение ракетных комплексов, которые использовали вооруженные силы Армении, но в качестве целей выбирались гражданские объекты на территории Азербайджана, били в основном по населенным пунктам, а не по войскам противника.

Были ночные ракетные атаки, когда еще советскими оперативно-тактическими ракетными комплексами были поражены несколько азербайджанских городов. Важно понимать, что российская система предупреждения о ракетном нападении фиксировала точки пуска и точки поражения.

Поэтому для российских военных, для Министерства обороны России не было никаких тайн с точки зрения того, какое оружие применяла Армения, откуда применяла и по каким целям.

Поэтому однозначно было понятно, что Армения использовала ракетные удары по азербайджанским городам, чтобы спровоцировать Баку на ответные действия, чтобы Азербайджан в ответ нанес такие же ракетные удары по армянским городам на территории Армении.

Это стало бы поводом обратиться Еревану за военной поддержкой к Москве и к ОДКБ. Слава Богу, Азербайджан не стал отвечать Армении такими ракетными ударами.

Я помню заявление президента Ильхама Алиева. Он сказал, что мы не будем наносить ответные удары, мы будем воевать на поле боя против противника, но наносить удары по армянским мирным городам в ответ мы не будем. Армения же это делала.

На заключительном этапе боевых действий она использовала для этих же целей как раз оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Видимо, вследствие ошибок либо с вводом полетных заданий, либо с нарушением технологического цикла подготовки к пуску, ракеты не достигли тех целей, которые планировались.