Игорь Коротченко: в Абу-Даби была мировая премьера танка пятого поколения "Армата"

Как и для чего США хотят "нагнуть" французскую оборонку? Что показала выставка оружия в Абу-Даби? Каково место России на международном рынке вооружений? Будет ли оно сохранено, несмотря на давление США? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, руководство НАТО приняло решение о создании военного космического центра в Тулузе. Теперь в центре французской авиационной промышленности будет фактически американская военно-космическая база. Airbus — серьезный конкурент Boeing. Возможно ли, что это изменит ситуацию в Европе и негативно повлияет на французскую авиационную промышленность, как вы считаете?

— Я думаю, что здесь все-таки речь идет об интеграции военно-космических возможностей, которые есть у Соединенных Штатов Америки и у стран-членов НАТО. Да, с одной стороны между ними существует жесткая конкуренция, в том числе и на рынках вооружений, например, французские и американские истребители конкурируют на целом ряде рынков.

С другой стороны, есть желание обеспечить единый контур воздушно-космических возможностей. Ведь именно Космос и космические системы мониторинга, а дальше боевые космические системы — это новый принципиальный виток гонки вооружений, который будет раскручиваться в течение ближайших 15-20-25 лет.

Гонка вооружений уходит в Космос

Действия США достаточно логичны: взять возможность французов, по возможности замкнуть их на себя, конечно, заниматься при этом и промышленным шпионажем в интересах американского аэрокосмического комплекса. Но главная задача, я думаю, все-таки интеграция военных возможностей.

Франция обладает высокоразвитым военно-промышленным комплексом с хорошими компетенциями в области Космоса и аэрокосмической промышленности. Поэтому понятно стремление США в рамках НАТО максимальным образом сконцентрировать имеющийся потенциал для очередного рывка гонки вооружений в Космосе.

Кстати говоря, создание российской зенитно-ракетной системы пятого поколения С-500, это — тоже ответ на будущие угрозы, которые могут быть для нас в сфере воздушно-космического пространства. Прогнозируя будущую гонку вооружений в Космосе, мы уже создаем оружие, с помощью которого мы эти новые угрозы сможем нейтрализовать.

С-500 обладает определенным потенциалом противоспутникового поражения, во всяком случае, об этом можно сделать вывод по тем тактико-техническим характеристикам, которые были опубликованы в открытых источниках.

— В Абу-Даби недавно прошла 15-я Международная выставка вооружений. Россия была в числе крупнейших участников, мы представили 400 экспонатов. Повлияет ли это реально на продажу оружия и на развитие нашего оборонно-промышленного комплекса?

— Из-за эпидемии COVID практически целый год мировые выставки вооружения не проводились. А выставка в Объединенных Арабских Эмиратах относится к числу грантов мировой индустрии оружейного маркетинга. Поэтому, конечно, для России это было важное мероприятие во всех смыслах.

Потенциал ВПК России

Там мы впервые предлагали для потенциальных покупателей танк пятого поколения Т-14 "Армата". Это была мировая премьера нашего танка. До этого его могли видеть только на военных парадах в Москве иностранные военные атташе, которые, как известно, являются легальными военными разведчиками.

А здесь мы предлагаем экспортную версию уже для поставок за рубеж. Рособоронэкспорт и другие крупные компании, которые выставлялись на этой выставке, продемонстрировали весь спектр имеющегося у нас потенциала в области экспорта.

Контракты, как правило, на выставках не подписываются. Они обсуждаются, проводятся переговоры за закрытыми дверями. Изредка бывает, что под оружейные салоны готовят подписание тех контрактов, которые уже были согласованы до того.

Поэтому о контрактах, я думаю, будет объявлено уже в рамках российского военно-технического форума "Армия-2021", который традиционно проводится в августе в парке "Патриот". Это — так же один из крупнейших салонов, где демонстрируются военные достижения мировой военно-технической мысли.

Невзирая на такую неблагоприятную внешнеполитическую конъюнктуру и на санкции, Рособоронэкспорт обеспечивает устойчивые позиции России на мировом рынке оружия. Мы традиционно занимаем второе место.

Уровень наших ежегодных поставок колеблется от 12-13 и до 15 миллиардов долларов. Это — неплохие деньги. Но у России есть все возможности для расширения доли нашего присутствия как с точки зрения номенклатуры возможных поставок, так и тех стран, которые закупают российское оружие.

Главное сегодня — это все-таки выработка механизмов противодействия санкционным решениям США. Мы знаем, что США ввели специальный закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Он используется для давления на ряд государств, которые закупают, либо планируют закупать наше оружие.

Первая жертва — Турция. Выкручивают руки, чтобы турки не поставили на боевое дежурство уже закупленные в России зенитно-ракетной системы С-400 и не допустить новый контракт на закупку очередной партии С-400, о чем уже заявил Эрдоган.

Сейчас между администрацией Байдена и официальной Анкарой будет продолжаться выяснение отношений. В любом случае мы видим примерную недобросовестную конкуренцию со стороны США.

Америка так же пытается угрожать Индии, которая подписала контракт на сумму более 5 миллиардов долларов на закупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Но Индия так же проявила достаточную политическую волю, заявив, что этот контракт будет осуществлен.

Здесь главное — порядок взаиморасчетов. Рособоронэкспорт уже разработал ряд схем финансовых взаимозачетов, которые позволяют нам это делать в обход американских банков. Нашли также механизмы осуществления платежей в других валютах взаиморасчетов.