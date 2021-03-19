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Автор Любовь Степушова

Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого"

Силовые структуры » Министерство обороны

Слияние авиационных КБ России, особенно "Миг" и "Сухого" приведёт к деградации отрасли, сделает российские самолёты менее конкурентноспособными на мировом рынке. Зачем же тогда это власти продавливают?

Компании «МиГ» и «Сухой» перестанут существовать

"Сухой" и "МиГ" опять пытаются реорганизовать

Компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать в 2021 году вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, образовав единое юрлицо под названием Корпоративный центр самолетостроения с центром в Москве.

Решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в "Ростехе" совещания о дальнейшей реформе авиастроения с участием главы госкорпорации Сергея Чемезова, руководства и генеральных конструкторов ОАК, сообщил РБК .

В подчинение новому центру также перейдут компании "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут". На совещании также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро.

За счёт чего российские военные самолёты лучшие в мире

Заметим, что российское военное авиастроение до сих пор удерживает лидирующие позиции на мировом рынке, благодаря традиции конкуренции между передовыми конструкторскими группами - сегодня это ПАО "Компания Сухой" и АО РСК "МиГ". А их успехи последних лет базируются на прорывных советских разработках — легком истребителе Миг-29 и тяжелом Су-27.

"МиГ" разработал всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 в его модификации МиГ-31К, переоборудованной под гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Теперь КБ "МиГ" работает над созданием на базе МиГ-31К перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата пятого поколения — перехватчика МиГ-41.

"Сухой" создал истребитель пятого поколения Су-57, который в 2020 году вышел на серийное производство и стал поступать в ВКС России. Су-30СМ широко экспортируется, и у него очень хорошая репутация. Проект тяжелого ударного БПЛА С-70 "Охотник" становится с каждым днем все более актуальным. Это две перспективные и разные школы авиастроения.

Слияние их было затеяно ещё в 2017 году министром промышленности Денисом Мантуровым с якобы передовой целью — заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК. Но через год слияние было приостановлено без указания причин ,  тем не менее, сейчас к нему опять вернулись.

"Мигарей" зажимают в нечестной конкуренции

Журналисты и эксперты подозревают, что в этом решении о слиянии есть элементы нечестной конкуренции и коррупции.

Так в газете "Ставропольский репортёр" Владимир Леонов в статье: "Слияние со смертельным исходом", пишет, что против "мигарей" ведётся нечистоплотная борьба.

"Источники в отрасли осторожно шепчут: "Никому не нужно, чтобы "мигари" создали что-то новое". На душе от таких слов становится гадко. И так 30 лет держали "МиГ" в чёрном теле, особенно это было заметно во времена правления в ОАК экс-главы корпорации Михаила Погосяна. Он, как истинный патриот и гениальный лоббист "Сухого", не выносил конкурентов на дух. А точнее, выбивал из них дух", — пишет журналист.

По его мнению, "уничтожение конструкторских школ, безумные слияния и переподчинения могут парализовать и вполне живую интеллектуальную среду создателей крылатых боевых машин".

Политический обозреватель ОТР Сергей Лесков пишет для Телеграм-канала "Незыгарь", что причину неудач в ОАК нужно искать в клановости российского ВПК, где талантливых конструкторов выживают, замещая их своими людьми.

"Такие, как бывший куратор военной авиации в ОАК Игорь Озар или Александр Конюхов, глава ПАО имени Туполева, из отрасли изгоняются под давлением семейных кланов", — пишет журналист.

В качестве одного из кланов он называет семью вице-премьера Юрия Борисова.

"Прославленные КБ на грани развала, который усугубило решение Сердюкова (бывшего председателя ОАК) раскассировать пять ведущих авиационных фирм по городам и весям, выведя их из столицы. После этого о прорывах в военной и гражданской авиации можно забыть", — считает Лесков.

Когда кланы правят оборонкой, страдает вся экономика

По его словам, бизнес и коммерческие интересы "опутали оборонку", поэтому за последние годы резко снизилось количество перспективных разработок. А отдельные подотрасли, такие, как микроэлектроника — в полном провале. С другой стороны, долги ВПК превысили 2 триллиона рублей, при этом, по словам вице-премьера Юрия Борисова, "основное тело кредита никогда не будет погашено".

Ситуация усугубляется тем, что отрасль, которая даёт не меньше 30 % российской экономики — фактически выведена из-под влияния премьера и остается вне зоны действия реформаторского "плана Мишустина”. Такая ситуация грозит срывом достижения национальных целей, делает вывод журналист.

Россия лишится самолётов высокого класса

В комментарии для "Правды.Ру" военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в советское разные КБ конкурировали не только с зарубежными аналогами, но и друг с другом, и "за счет этой конкуренции у нас появлялась продукция высокого класса".

Решением о слиянии "мы уходим от этой конкуренции", что "влияет на характеристики военной продукции", хотя, эта мера сокращает расходы на управленческий аппарат, позволяет не дублировать разработки и их ускорять, сказал эксперт.

Юрия Кнутов отказался комментировать клановый характер ВПК, так как у него нет по этому вопросу информации.

"Весь вопрос упирается не в то, что дети занимают должность, вопрос упирается в их компетентность, знания, опыт работы. Ничего страшного я не вижу, когда люди работают семьями. И в советское время, кстати, это приветствовалось на одном предприятии. Но если они некомпетентные, а занимают руководящие должности, и принимают решения, которые приводят к растрате денег и неэффективной работе, то это крайне негативно", — сказал эксперт.

По госслужащим есть целый ряд нормативных документов, которые ограничивают семейственность. Вопрос в том, как это выполняется, добавил он.

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Темы впк коррупция юрий кнутов юрий борисов авиастроение сергей лесков военная авиация
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