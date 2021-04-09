Россию принуждают силой убеждать Украину, что она не права в отношении Донбасса

Внимание буквально всего мира приковано к волнительной ситуации на юго-востоке Украины. Политический эксперт из Киева Андрей Золотарев считает, что Украина начнет нападение на Донбасс уже в апреле, как только позволит погода, как только закончится период распутицы, поскольку понимает, какие там дороги.

И к этому Киев активно подталкивают кураторы из США, новая команда, пришедшая к власти.

Зеленский делает какие-то совершенно немыслимые заявления, даже для него очень странные. При этом Золотарев полагает, что последует военная неудача, которая приведет Украину на грань политической катастрофы.

Действительно война близка и все самые мрачные прогнозы могут сбыться?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

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— Реальность сценария, что Украина готовит операцию вторжения на территорию ДНР и ЛНР, я бы оценил как крайне высокую.

В этих условиях Россия вынуждена реагировать. Каким путем? Мы видим сегодня усиление группировки вооруженных сил нашей страны на границе с Украиной.

Сценарий может быть только один

Важно понимать, что на территории Донбасса значительное количество людей, которые получили российские паспорта. Это означает, что в случае операции вторжения Украины, когда речь пойдет о зачистке Донбасса в городских боях, в зоне риска оказывается огромное количество гражданского населения. Мы вынуждены думать о том, как спасать жизни своих соотечественников, в данном случае граждан Российской Федерации, проживающих на этих территориях.

Здесь есть только один сценарий:

проведение операции по принуждению Украины к миру.

Это не война в чистом виде. Это означает, что мы в ответ на военное вторжение Украины объявляем бесполетную зону над всем востоком Украины.

Любая украинская воздушная цель будет рассчитываться как легитимная. Речь идет, разумеется, о военных объектах.

То есть авиация, ВВС Украины, беспилотники украинские, оперативно-тактические ракетные комплексы, авиационные группировки базирования на аэродромах Украины — это легитимные российские цели в случае, если Украина продолжает операцию по зачистке Донбасса.

Плюс, видимо, придется подавлять места дислокации тяжелых реактивных систем залпового огня — Украина их демонстрирует. Это советское наследство. Есть определенное количество оперативно-тактических ракетных комплексов, в частности "Точка-У", есть крупнокалиберная артиллерия. Вот это необходимо будет нам нейтрализовать тем или иным образом.

И сценарий военного реагирования России один — операция по принуждению к миру, цели и задачи которой — спасение жизней граждан России, проживающих в Донбассе.

Понимая, что риск военного вторжения Украины крайне велик, Россия пошла на то, чтобы провести передислокацию вооружения, военной техники, артиллерийских систем, бронетехники в регионы Российской Федерации, которые граничат с Украиной. Это было сделано демонстративно и абсолютно открыто, мы тем самым посылали мощный сигнал даже не Киеву, а Соединенным Штатам Америки:

остановите Украину, если она начнет операцию вторжения.

Мы дали понять: