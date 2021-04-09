Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Россию принуждают силой убеждать Украину, что она не права в отношении Донбасса

Силовые структуры

Внимание буквально всего мира приковано к волнительной ситуации на юго-востоке Украины. Политический эксперт из Киева Андрей Золотарев считает, что Украина начнет нападение на Донбасс уже в апреле, как только позволит погода, как только закончится период распутицы, поскольку понимает, какие там дороги.

Россию принуждают силой убеждать Украину, что она не права в отношении Донбасса

И к этому Киев активно подталкивают кураторы из США, новая команда, пришедшая к власти.

Зеленский делает какие-то совершенно немыслимые заявления, даже для него очень странные. При этом Золотарев полагает, что последует военная неудача, которая приведет Украину на грань политической катастрофы.

Действительно война близка и все самые мрачные прогнозы могут сбыться?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

— Реальность сценария, что Украина готовит операцию вторжения на территорию ДНР и ЛНР, я бы оценил как крайне высокую.

В этих условиях Россия вынуждена реагировать. Каким путем? Мы видим сегодня усиление группировки вооруженных сил нашей страны на границе с Украиной.

Сценарий может быть только один

Важно понимать, что на территории Донбасса значительное количество людей, которые получили российские паспорта. Это означает, что в случае операции вторжения Украины, когда речь пойдет о зачистке Донбасса в городских боях, в зоне риска оказывается огромное количество гражданского населения. Мы вынуждены думать о том, как спасать жизни своих соотечественников, в данном случае граждан Российской Федерации, проживающих на этих территориях.

Здесь есть только один сценарий:

  • проведение операции по принуждению Украины к миру.

Это не война в чистом виде. Это означает, что мы в ответ на военное вторжение Украины объявляем бесполетную зону над всем востоком Украины.

Любая украинская воздушная цель будет рассчитываться как легитимная. Речь идет, разумеется, о военных объектах.

То есть авиация, ВВС Украины, беспилотники украинские, оперативно-тактические ракетные комплексы, авиационные группировки базирования на аэродромах Украины — это легитимные российские цели в случае, если Украина продолжает операцию по зачистке Донбасса.

Плюс, видимо, придется подавлять места дислокации тяжелых реактивных систем залпового огня — Украина их демонстрирует. Это советское наследство. Есть определенное количество оперативно-тактических ракетных комплексов, в частности "Точка-У", есть крупнокалиберная артиллерия. Вот это необходимо будет нам нейтрализовать тем или иным образом.

И сценарий военного реагирования России один — операция по принуждению к миру, цели и задачи которой — спасение жизней граждан России, проживающих в Донбассе.

Понимая, что риск военного вторжения Украины крайне велик, Россия пошла на то, чтобы провести передислокацию вооружения, военной техники, артиллерийских систем, бронетехники в регионы Российской Федерации, которые граничат с Украиной. Это было сделано демонстративно и абсолютно открыто, мы тем самым посылали мощный сигнал даже не Киеву, а Соединенным Штатам Америки:

  • остановите Украину, если она начнет операцию вторжения.

Мы дали понять:

  • просто так без ответа вторжение военных в Донбасс не оставим, будем проводить операцию так же, как это было в 2008 году против Грузии, только с поправкой, что есть еще косовский прецедент НАТО, которым мы можем воспользоваться для того, чтобы, по крайней мере, предотвратить массовые убийства.
Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия украина донбасс вашингтон игорь коротченко
Новости
Новой Сребреницы на Донбассе в Украине не желают
Экстремистскими течениями в армии США займется спецгруппа
Принц Чарльз станет новым герцогом Эдинбургским, сменяя отца
Пентагон назвал проход кораблей через Черное море рутинной операцией
Космонавт оценил возможность выращивания картошки на Марсе
Собак уличили в ревности к хозяевам
Тихановская отказалась от участия в выборах и создания партии
Российский космонавт объяснил, что мешает человеку полететь на Марс
Диетолог Ольга Деккер раскрыла полезный способ приготовления яиц
В Одинцово разъярённая учительница музыки швырнула в ученика ботинком
Последние материалы
Экстремистскими течениями в армии США займется спецгруппа
Принц Чарльз станет новым герцогом Эдинбургским, сменяя отца
Россию принуждают силой убеждать Украину, что она не права в отношении Донбасса
Пентагон назвал проход кораблей через Черное море рутинной операцией
Космонавт оценил возможность выращивания картошки на Марсе
Эскалация в Донбассе срежиссирована: какие признаки на это указывают
Собак уличили в ревности к хозяевам
Тихановская отказалась от участия в выборах и создания партии
Российский космонавт объяснил, что мешает человеку полететь на Марс
Диетолог Ольга Деккер раскрыла полезный способ приготовления яиц
Популярное
Мир. Новости мира
НАТО окружает "Северный поток-2"

Яков Кедми рассказал о скором завершении строительства "Северного потока-2" и вариантах американского противодействия.

НАТО окружает "Северный поток-2"
Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса
Новости Украины
Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
Мир. Новости мира
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Мировая кооперация
Россия может нанести болезненный удар по планам США
Общество
В дом принца Гарри и Меган Маркл ежемесячно вызывают полицию
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников