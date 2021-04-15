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Автор Инна Новикова

Военный эксперт: России пора перестать "сопли жевать"

Силовые структуры

Как ни странно, но в политике тоже бывают смешные новости. Одна из них — совсем свежая.

Военный эксперт: России пора перестать "сопли жевать"

В сейме Литвы пройдут дебаты по вопросу соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

То есть Литва озабочена именно данным районом в Китае При этом нарушение соблюдения прав человека в самой Литве в отношении, прежде всего, русскоязычного населения в сейме никого не волнуют.

То же самое можно сказать и о Латвии, где 40% неграждан.

Почему Россия как-то неактивно реагирует на эти все вещи? Почему граждане РФ в Донбассе и их права — предмет дипломатических и даже военных дискуссий, а те, кто живет в Прибалтике, — нет?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

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Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"

Военный эксперт указал, что надо срочно национализировать в России

— Говорить, что Литва озабочена тем-то, тем-то, на мой взгляд, не совсем верно. Я бы просто сказал: Литва постоянно озабочена.

Абсолютно русофобская среда, русофобская политика и русофобские политики во власти. 30 лет, а это не лечится до сих пор.

Что мы можем сделать в этой ситуации?

Мне кажется, надо влиять информационно на процессы, которые происходят в литовском обществе, да и в целом в общественно-политическом пространстве стран Балтии. Давно этим надо заниматься.

— Балтия в НАТО. Они там готовы сплясать перед Вашингтоном.

— Здесь как раз бегут впереди американского паровоза в желании нагадить России и угадать желания старшего партнера. Кстати говоря, те же самые американские президенты ведь отдельно не встречаются с руководителями Литвы, Латвии, Эстонии. Они их принимают всех вместе — это тоже показатель партнерства во взаимоотношении.

Что здесь делать? Я еще раз говорю, что надо влиять информационно, надо влиять политически. Они нас отключают, правда. Сейчас Латвия в очередной раз запретила доступ к целому ряду российских ресурсов.

Надо находить возможности. Например, через соцсети, которые сейчас наиболее влиятельны в информационном поле.

У Путина есть такая хорошая фраза: "не надо сопли жевать". Я могу только подписаться.

Вопрос: что у нас 30 лет делали наши структуры в виде Россотрудничества, что мы там делали?

Издавали информационные бюллетени, рассказывали о том, что такое Россия, как живут регионы, раскладывали это в агентствах.

— А где пророссийские партии, где пророссийские политики?

— Где русские учебники?

— Где агенты влияния? У нас же столько денег было и есть от нефти, от газа. А где наши агенты влияния в странах Балтии? Вместо них мы видим олигархов, которые своровали денег из российского бюджета, уехали на ПМЖ в Лондон либо в Женеву.

Качество государственной политики

Любой проблемой должны заниматься специалисты. А у нас же как зачастую получается? Выделяется бюджет, его распиливают, формально закрывая какими-то мероприятиями для галочки.

Результат — проигранная страна. Когда американцы и западники выделяют свои гранты, эти гранты все-таки в большинстве своем не пилятся, а доходят до потребителей.

Вот и наша задача — целевым образом влиять.

Другое дело, что за эти 30 лет наши возможности влияния скукожились, потому что время шло, мы ничего не делали, только посыпали голову пеплом, выражали постоянную озабоченность — теперь о нас просто вытирают ноги даже те же самые Литва, Латвия, я уж не говорю про Эстонию.

Мы тотально неуспешны на постсоветском пространстве.

Везде мы как бедные родственники, везде о нас вытирают ноги.

К сожалению, приходится еще раз повторить: да, мы теряем постсоветское пространство, вместо нас приходят другие государства, те наши сателлиты, которые изначально смотрели, открыв рот, на Москву, становятся все более и более самостийными.

И речь не только об Украине. Посмотрите, Средняя Азия и Закавказье, та же самая Молдавия — мы везде теряем позиции. И это системная проблема, на которую либо мы отреагируем, либо нас везде под звуки даже не "Славянки", а ругательств проводят с криками "Чемодан, Москва…"

Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия игорь коротченко постсоветское пространство
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