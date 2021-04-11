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Автор Инна Новикова

Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"

Силовые структуры

Военная ситуация вокруг Украины накаляется.

Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"

В Киеве делают заявления о готовности к наступлению на Донбасс. США звонят начальникам генштабов Украины и России.

Одновременно в Сети появляется все больше видео с военной техникой, которая движется как по украинской, так и по российской территории.

Что происходит и чем обернется этот кризис?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главным редактором издания "Правда.Ру" Инной Новиковой поделился главред журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

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— Операция вторжения на Украину может начаться в любой момент.

Киев к этому готов. Все данные — и прямые, и косвенные, и разведывательные — указывают на то, что такой сценарий Украина прорабатывает.

А мы в ответ абсолютно демонстративно двинули эшелоны и колонны с техникой к границе с Украиной. Имеем на это право. Мы проводим учения. У нас войска и Западного военного округа, и Южного военного округа по планам боевой подготовки проводят определенные мероприятия. Плюс с Белоруссией мы тоже проводим консультации.

Конечно, надо анализировать возможные политические и военные последствия. Но надо и американцам дать понять: не суйтесь сюда, иначе дело может дойти до непоправимых сценариев.

У нас была проведена недавно операция в Арктике, когда три российских подводных ракетоносца, каждый из которых несет межконтинентальные баллистические ракеты, осуществили синхронное мероприятие, пробив лед, всплыв в регионе Северного Ледовитого океана.

  • Мы продемонстрировали, что в любой момент абсолютно внезапно мы можем осуществить такой маневр.

А каждая подводная лодка современного класса типа "Борей" несет суммарно 96 ядерных боевых блоков. То есть один залп — 96 пораженных целей. Это очень серьезно. Умножьте 96 на 3 — почти 300 ядерных зарядов.

Для тех же самых Соединенных Штатов Америки это будет не просто означать катастрофу. Там образуется пролив имени товарища Сталина между Тихим и Атлантическим океанами.

Мы сознательно продемонстрировали наши возможности, показав американцам:

  • не рассчитывайте, что Россия будет умываться и смотреть, как станут убивать русских в Донбассе.

Мы готовы к ответным действиям, и мы готовы к самым крайним сценариям.

  • Разумеется, никто не хочет войны с Украиной, тем более никто не хочет ядерной войны с США.

Но это — красная линия, которую мы показали, переход через которую автоматически приведет в действие план операции по принуждению Украины к миру.

Мы сделали все, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений.

Удержит ли это Украину от крайних шагов? Мне хотелось бы думать, что да.

Повлияет ли это на Соединенные Штаты Америки, чтобы они не подстрекали Украину к этой операции? Мне кажется, да.

Если американцы думают, что они будут воевать с нами в Европе, то это не так.

Будем рассчитывать, что наши сигналы услышаны. И Киев, и Вашингтон не рискнут начать военную авантюру по уничтожению Донбасса и граждан Российской Федерации, которые там проживают.

— Киев же не является самостоятельным игроком…

— Вот именно. Отмашкой может быть просто молчаливый кивок либо одобрение США — они примут приказ. Пусть Зеленский помнит Саакашвили.

— Зеленский говорит такие вещи, как будто он с ума сошел. Он глубоко отравлен этим ядом. Ему вкололи какую-то вакцину ненависти к России…

— Если Украина вторгнется в Донбасс, будем мочить. Будем мочить! Вот и все.

Кому надо, в Киеве услышат. Путин четко сказал, что если Украина развернет военную операцию против Донбасса, это обернется серьезными последствиями для нее.

— Для американцев это не новость. Они все это знают. Тем не менее все равно они провоцируют и подстрекают…

— Будем надеяться, что наш генштаб четко сказал американцам, что есть красные линии, нарушаете — извините, мы церемониться не будем.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия украина донбасс игорь коротченко владимир зеленский
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