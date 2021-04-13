Военный эксперт указал, что надо срочно национализировать в России

Владимир Путин сказал, что он не исключает возможность национализации предприятий, которые не справляются либо плохо справляются с выполнением государственного оборонного заказа.

Это попытка вернуть в лоно государства то, что было приватизировано, в том числе и незаконно?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

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Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"

— У нас залоговых аукционов в оборонной промышленности не было. У нас все-таки большая часть оборонки находится под контролем государства. Это все акционерные общества, но контрольный пакет принадлежит государству прямо, либо косвенно.

Речь идет об определенном сегменте оборонного производства, которое находится в частных руках.

Если они срывают государственный оборонный заказ в силу тех или иных причин, возможен вариант национализации. Наверное, может быть, где-то это и оправданно. Надо разбираться с каждым конкретным случаем.

У нас есть идея частно-государственного партнерства в оборонке. Мы видим, когда крупные оборонные активы уходят частным собственникам. При этом у государства остается блокирующий пакет акций у тех госкорпораций либо холдингов, которые оно контролирует. Поэтому здесь все индивидуально будет.

Еще раз говорю, что национализация — это крайний вариант. Я бы лучше подумал о том, как национализировать те собственные стратегические экономические активы, которые достались целому ряду российских олигархов по заниженным ценам на залоговых аукционах времен Ельцина.

Вот здесь национализация, на мой взгляд, действительно необходима в первую очередь. Наверное, где-то точечно имеет смысл и решать вопросы национализации в оборонном комплексе. Хотя еще раз говорю, что 90% всех активов контролирует государство.

— А как быть с теми предприятиями, которые принадлежали к оборонному комплексу, потом их быстро перерегистрировали, и они вдруг переставали быть оборонными. Хотя выпускали ту же продукцию?

— Это дела 90-х годов. Сегодня такого уже нет. Да, целый ряд оборонных производств был уничтожен.

Все-таки Путин, когда пришел к власти, издал указ о создании тогда концерна ПВО "Алмаз-Антей". Потом он был переименован в Концерн воздушно-космической обороны "Алмай-Антей".

Как раз Путин начал политику создания вертикально интегрированных холдингов в оборонной промышленности.

По крайней мере, на примере "Алмаз-Антея" мы можем сказать, что эта политика была абсолютно правильная. Потому что сегодня мы имеем передовые позиции в мире, наша техника противовоздушной обороны действительно опережает американскую.

Во многом это еще заслуга товарища Сталина. Он, понимая, что американцы могут нанести ядерный удар по Москве, используя стратегические бомбардировщики, поручил Берии наряду с кураторством атомного проекта и кураторство проекта создания ПВО Москвы. Лаврентий Павлович блестяще справился как администратор с обеими задачами:

у нас появилась своя ядерная бомба, у нас появилось кольцо ПВО вокруг Москвы.

И дальше уже вот эти компетенции в области ПВО — мы всегда опережали Запад.

Вьетнам — единственная страна, которая выиграла войну против США за счет советских комплексов С-75. Там были и вьетнамские, и советские зенитчики. Мы завалили огромное количество американских боевых самолетов, они просто уже исчерпали свой ресурс ведения войны именно с воздуха. Потери были такие, что американцы просто убрались из Вьетнама.

Сегодня вопросы воздушно-космической обороны — это главный приоритет после развития ядерной триады. Подписан указ о создании системы ВКО России. И как раз Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" выпускает блестящие РЛС, блестящие комплексы ПВО. Мы здесь опережаем американцев.

В этой связи как раз создание вертикально интегрированных холдингов — это правильная политика.

Что касается национализации, еще раз говорю, что речь идет о сугубо конкретных производствах. Но это локальные вещи.

Для нас гораздо важнее национализация недр, потому что нефть, газ, природные ископаемые — это общее национальное достояние российского народа.

Давайте вспомним пример Норвегии, где экспорт газа, нефти идет в интересах всего населения. Я думаю, что и нам надо проводить такую же политику.

Не жирные коты в виде топ-менеджмента должны распоряжаться сливками, которые они снимают за счет эксплуатации российских недр и ресурсов. А все-таки это общенародное достояние, следовательно, давайте профинансируем хотя бы фонды для оказания помощи детям, которым требуются сложные высокотехнологичные операции, которые стоят несколько миллионов долларов, на которые нам предлагают скидываться за счет смс.

Вы знаете, пусть лучше скинутся на эти цели наши нефтяные и газовые гиганты:

урежут зарплату своих топ-менеджеров, урежут премии, пусть из своей чистой прибыли создадут фонд помощи тяжелобольным детям России.

И тогда у нас эта проблема будете решена без всяких смс.

Поэтому у меня принцип простой:

надо стричь шерсть с нашего олигархата так, как стригут с них в Финляндии, Швеции, Норвегии в виде налогов.

Такой принцип социальной справедливости, на мой взгляд, это лучшее, что может быть.