Договор по открытому небу перестал устраивать Россию

Выход России из Договора по открытому небу ничем России не грозит, а вот союзникам США по НАТО в Европе его будет недоставать.

Россия денонсирует Договор по открытому небу

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

В пояснительной записке к документу отмечается, что 22 ноября 2020 года США под "надуманным предлогом" вышли из договора, что "существенно нарушило баланс интересов государств-участников, достигнутый при его заключении" и "возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации".

Ранее выход страны из ДОН одобрило правительство России. Об этом говорилось в постановлении от 4 мая, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано вскоре после распада Советского Союза в 1992 году и вступило в силу в 2002 году. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в 2019 году, что Россия использует полученную в рамках ДОН информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

Претензии сторон

Американская сторона настаивала, что Россия нарушает соглашение, поскольку:

ограничила расстояние для наблюдательных полетов над Калининградской областью 500 километрами. Россия объясняет это ограничение тем, что из-за длительных полетов в рамках ДОН все воздушное пространство области перекрывается для гражданской авиации.

запретила наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы Абхазии и Южной Осетии. Москва говорит, что не может разрешать пролёты на территориями признанных ею независимых государств.

У Москвы тоже были претензии, так как США ввели:

ограничение возможностей по наблюдению за Алеутскими островами,

ограничение дальности полетов над Аляской,

занижение дальности наблюдательного полета над Гавайскими островами.

ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям ИКАО. А так же направляли для выполнения миссий открытого неба старые самолеты в неудовлетворительном техническом состоянии.

Выход из ДОН России ничем не грозит

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Юрий Кнутов, выход из ДОН практически России ничем не грозит, потому что у неё есть спутниковая группировка, которая позволяет следить за территорией Европы и Соединенных Штатов Америки, хотя и не в таком чётком разрешении, как при аэрофотосъемке.

Кроме того, по словам эксперта, есть радиотехническая разведка, которая также позволяет контролировать переговоры, радиолокационную и другую активность, которая осуществляется странами НАТО.

Хитрость Вашингтона раскрыта

Эксперт пояснил, США "сделали очень такую хитрую вещь" — в одностороннем порядке вышли из договора в расчете на то, что другие страны НАТО смогут летать над территорией России, делать фотосъемку, запись электромагнитных сигналов, контролировать расположение военных объектов, перемещение войск — и, таким образом, получать ту разведывательную информацию, которую они до этого получали, а Россия была бы лишена аналогичной информации по США,

Москва, по словам Юрия Кнутова, предложила странам, заключившим договор, заключить отдельные соглашения, но с гарантиям, что разведывательная информация, которую они будут собирать на территории России, не будет передаваться в Пентагон.

"Такие гарантии мы не получили. И только после этого мы приняли решение о выходе из договора. Мы всё сделали грамотно, справедливо и честно в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые хотели обманным путем получать разведывательную информацию и при этом лишить нас возможности полетов над территорией США", — сделал вывод Юрий Кнутов.

Украина лишилась важного инструмента наблюдений

Договор по открытому небу был важен не только как источник информации о других странах, но и как инструмент установления более доверительных отношений.

ДОН позволял почти трем десяткам подписавших его сторон совершать краткосрочные полеты над территориями друг друга для наблюдения за потенциальными военными операциями. В ДОН, кроме РФ и США входили страны Европы, бывшего Советского Союза и Канада.

Договор также позволял его участникам запрашивать копии изображений, сделанных во время полетов наблюдения, выполняемых другими участниками. Страна, находящаяся под наблюдением, получала уведомление за 72 часа перед вылетом и за 24 часа объявляла о корректировании о траектории полета, если были возражения.

Вашингтон ранее вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В феврале преемник Трампа Джо Байден продлил на пять лет новый договор о сокращении стратегических вооружений ( СНВ) — последний договор о сокращении вооружений между бывшими соперниками по холодной войне.

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