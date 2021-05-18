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Автор Александр Шторм

Newsweek разоблачил тайную армию США

Силовые структуры » Министерство обороны

Пентагон в последние десятилетия создал самую крупную тайную армию в истории для работы "ниже уровня вооруженного конфликта", в том числе в наших соцсетях.

Newsweek разоблачил тайную армию США

Об этом пишет американский Newsweek после более чем двух лет тщательного расследования ситуации.

В этой армии насчитывается до 60 тысяч бойцов, что превышает количество подпольных агентов у ЦРУ.

Сообщается, что бойцы "тайной армии" зачастую работают под прикрытием, выполняя задания в военной или гражданской области, причём как в Соединённых Штатах, так и за рубежом.

Издание сообщает, что многие скрываются под маской частных компаний и действуют под вымышленными именами, но с подготовленной "историей персонажа" и документами.

С началом эпохи кибервойн отдельный штат сотрудников ведёт деятельность в интернете, в том числе шпионскую и пропагандистскую.

На обслуживание тайной армии ежегодно тратится до 900 миллионов долларов. Её солдаты действуют по всему миру, включая Ближний Восток, Африку и якобы даже такие закрытые государства, как КНДР.

Люди, задействованные в этой масштабной тайной деятельности, не придерживаются законов США, Женевской конвенции и кодексу ведения войн в современном мире.

Их задача — противостоять оппонентам США на международной арене. Разговор идёт о конкуренции, кампаниях влияния и нанесении ущерба на уровне "до войны".

Аналитики сделали вывод, что причиной создания армии стал рост числа военных операций США.

Сотрудники якобы создают фальшивую документацию, оплачивают счета и налоги, работают под вымышленными именами, а также создают специальные устройства для прослушивания и слежки в гибридной войне с Россией и Китаем.

Напомним, 13 мая президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Последний эпизод с кибербезопасностью США был связан с вымогательской атакой "группы из России, но не от правительства DarkSide", на системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

В то же время компания Recorded Future, которая базируется в США и работает в сфере кибербезопасности, объявила, что DarkSide потеряла контроль над некоторыми своими серверами после вымогательской атаки на Colonial Pipeline.

Но пока американцы разбираются, кто на ком стоял, весь юго-восток страны сидит без бензина. Поневоле задумаешься, чем заняты "сверхсекретные армейцы с высокими навыками компьютерных баталий"...

Впрочем, всё это не ново. Так, ещё в 2011 году советник американского госсекретаря Бен Скотт заявил, что "американская дипломатия рассматривает социальные сети как один из основных инструментов внешней политики США, а иностранных блогеров как мощное оружие влияния".

Тогда же Центральное командование ВС США "закупило специальную компьютерную программу, с помощью которой военные создают в интернете множество фиктивных личностей". Зачем они нужны? По описанию закупки — для "внедрения в группы и распространения нужной информации".

При этом официальный представитель Центрального командования коммандер Билл Спикс заверил Washington Times: проект будет работать только против КНР, Ирана, России и т. п., но не против американцев.

Также Гленн Гринвальд (репортёр The Guardian, опубликовавший документы Сноудена) выяснил: на встрече сотрудников спецслужб Запада вполне официально обсуждались методы дискредитации иностранных властей с помощью "специальных историй" в соцсетях. Главная цель таких "операций" — повлиять на общественное мнение и вызвать… "определённые события в офлайн".

А ещё в 2015 году глава британского генштаба рассказал, что в британской армии появилось спецподразделение для информационной войны "Бригада 77". Она специализируется на операциях информационно-психологической войны и должна "укреплять гражданское общество в странах-противниках".

"В России известно о работе по формированию общественного мнения со стороны "фабрики троллей" и активистов околовластных молодёжных проектов", — пишут аналитики.

Они добавляют, что в российских соцсетях, кроме нас с вами, обыкновенных пользователей и вышеописанных "троллей" и информационных войск Запада, активно работают:

  • украинские "диванные войска",
  • активисты проектов Навального и Ходорковского,
  • активисты "кадрового резерва свободной России".

Особенно активно "воевать с Россией в соцмедиа" пытаются ещё и специалисты 72 из 74 центров информационно-психологических операций ВСУ.

Мы проигрываем информационную войну Западу?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы пентагон colonial pipeline бен скотт билл спикс джозеф байден гибридная война гленн гринвальд информационная война российские кибератаки антироссийская пропаганда
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