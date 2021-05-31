США всё активнее готовятся к прокси-войнам с Россией

СМИ сообщили о тайной армии США. Частные военные, а также разведывательные и кибер-армии, становятся все более востребованными в современном мире. К каким тайным войнам надо готовиться? Американские войска выводятся из Афганистана. Возможно, их хотят перебросить в Среднюю Азию. Каковы угрозы для России и ОДКБ? Как на это надо реагировать? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Недавно Newsweek написал про некую тайную армию Пентагона, в которой состоит 60 тысяч солдат. Об этом в последнее время часто упоминают и другие СМИ. Когда в 2014 году на Украине начались майданные события, тоже проходила информация о том, что некие американские военные частные компании там участвуют.

Потом сообщалось, что у "Блэкуотерс" и других компаний были серьёзные потери, чуть ли не 300 человек погибло. Тайные силы и воины были и раньше, но похоже, что в наше время в них возникла еще большая потребность.

И вот у США появляется целая новая армия, причем тайная. Что это за армия? Это — преувеличение, сплетни, или это все — на самом деле именно так, и к этому нужно относиться серьезно?

— К этому надо относиться очень серьезно. Потому что в современных условиях силовые ведомства и специальные службы США (и не только они) передают часть своих полномочий на аутсорсинг негосударственным структурам.

Это — не только частные военные компании, но также — частные разведывательные компании, частные агентства по ведению кибервойн. Там, где государство не хочет впрямую обозначать себя, требуются профессионалы для гибридной войны. Именно такие люди востребованы сегодня Пентагоном.

Они нужны для того, чтобы противодействовать России, например, в Сирии, либо в каких-то иных регионах. Например, в Донбассе, зачастую по политическим причинам США не хотят это делать под государственным флагом.

Но те же самые задачи могут решаться частниками, которые получают финансирование. Они также предоставляют должности прикрытия для кадровых офицеров военной разведки США для того, чтобы решать те же самые задачи, но только другими способами.

Изменение формата войны

Это — изменение формата современной войны. Война становится гибридной, такой прокси-войной. Идет противодействие на грани серых зон. Американцы изучали и наш опыт, в частности, в Крыму, где были вежливые люди без опознавательных знаков.

Все понимали, что это подразделения сил специальных операций Российской Федерации. Но внешне себя эти люди никак себя не обозначали, они просто присутствовали, что позволило России на тот момент сохранить свободу маневра и добиться поставленных задач.

Это — общемировая тенденция. Примерно так же намерены действовать и уже действуют американцы сегодня.

Ведь, когда часть этих функций государства по аутсорсинговой схеме передается людям, в случае провала всегда можно сказать, что это — не мы, не Соединенные Штаты Америки, не военнослужащие армии США, а любители, частники либо ЧВК.

Сегодня, к сожалению, гибридные войны ведутся именно так. И, разумеется, это — опасность, с которой мы должны считаться. Другое дело, что развернуть такие операции на территории России пока не представляется американцам возможным.

Но, например, на постсоветском пространстве для совершения очередной цветной революции — вполне себе возможно. В любой момент эти люди, такие ресурсы могут быть задействованы.

Все это финансируется из военного бюджета США. Пентагон заключает конкретные контракты с этими организациями. Они уже выполняют поставленные задачи, действуя по плану и в тесной координации с Министерством обороны Соединенных Штатов Америки.

— 19 лет американские вооруженные силы находились в Афганистане. Непонятно, какой в этом был смысл. Сейчас они намерены вывести свои войска оттуда. Вопрос — куда? Где будут расквартированы эти американские военные?

Было заявление Сергея Нарышкина: Россия надеется, что наши союзники по ОДКБ не пойдут на размещение у себя американских войск, которые будут выведены из Афганистана. Получается, что у американцев могут быть именно такие намерения? Куда на самом деле могут быть направлены эти войска?

— Во-первых, надо сказать, что американцы не выполнили те задачи, которые ставили перед собой, входя в Афганистан. Это — по-прежнему нестабильное государство, где значительная часть территорий контролируется незаконными вооруженными формированиями.

Центральная власть в Кабуле крайне слаба. Более того, там действует вооруженная оппозиция, которая проводит теракты, обстреливает. И уже американцам теперь приходится договариваться с движением "Талибан"* для того, чтобы каким-то образом сохранить хотя бы подобие порядка после вывода американских войск.

Но выходят американцы не все. Они там частично остаются и сохраняется возможность возврата в случае, если ситуация будет совсем плоха.

Угрозы терроризма и США

Для нас главная угроза — нестабильность в этом регионе и экспорт исламского экстремизма на постсоветское пространство.

Заявление Нарышкина говорит о том, что американцы, пытаясь развалить ОДКБ, очевидно, будут вступать в какие-то закрытые переговоры для того, чтобы попытаться часть своего контингента оставить на территории республик Средней Азии.

В этом тоже есть реальный момент угрозы. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Надо готовиться к худшим вариантам.

А худшие варианты предполагают, что может быть дестабилизирована ситуация в южном подбрюшье России, что чрезвычайно опасно. Потому что как таковой государственной границы с инженерными сооружениями и линией контроля между Казахстаном и Россией не существует.

А дестабилизация постсоветского пространства, экспорт исламских экстремистов из Афганистана может просто взорвать союзные нам страны. В результате нам придется реагировать на это и на потоки беженцев, которые хлынут на территорию России.

Это все — очень опасно для всей центральной части Евразии. Нынешний мир вообще — очень неспокойный, опасный, турбулентный. Нам укреплять ОДКБ, повышать боеготовность армий среднеазиатских республик.

* организация, запрещенная на территории РФ