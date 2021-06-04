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Автор Александр Шторм

The National Interest сравнил армии РФ и Украины

Силовые структуры » Министерство обороны

На сегодняшний день армия Украины не может похвастаться современными вооружениями для эффективной войны и обороны. Как пишет The National Interest, ей не стоит развязывать войну с Россией, так как это "путь в никуда".

The National Interest сравнил армии РФ и Украины

Авторы материала напоминают, что в боекомплект российских тяжёлых самоходных гаубиц включены 50 снарядов. Скорострельность подобных орудий составляет от семи до восьми выстрелов в минуту. Они оснащены современным прицельным комплексом, а дальность их стрельбы позволяет держать под прицелом значительные части территории Украины.

Проблема в том, что обострение в Донбассе привело к новой эскалации конфликта и вероятность открытой войны выросла в разы. Россия может использовать в случае масштабной войны с Украиной с использованием обычных вооружений, как минимум, С-400, что уже сводит в ноль любые попытки соседей к осмысленному применению авиации и беспилотников.

У Украины просто нет комплексов глубокого проникновения для преодоления многочисленных уровней весьма современной российской противоракетной обороны.

Вопрос в том, что размещённые в Крыму ракетные комплексы, артиллерия и РСЗО могут уничтожить ряд объектов в восточной и центральной части Украины. Об этом напомнил секретарь Национального совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Современные российские истребители Су-35С выступят против изношенных самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25, и Су-27.

В случае масштабной войны с Россией Украина столкнётся с российской боевой авиацией, значительно превосходящей украинскую как в количественном, так и в качественном отношении.

Истребители и штурмовики просто разнесут все авиадивизии Украины, аэродромы, военные части, используя для этого целый набор ракет воздух-земля и управляемых бомб.

БМП-3М могут быть использованы при вторжении на территорию Украины. Если стороны столкнутся в плотной городской среде, приоритет часто будет отдаваться более манёвренным боевым машинам пехоты (БМП), а не более тяжёлым основным танкам.

Напомним, что новейшие российские БМП-3М оснащены новой башней, они могут использовать дополнительные типы снарядов, а также имеют новую систему защиты. Кроме того, их огневая мощь значительно увеличена.

В городах могут быть использованы и танки Т-90М. У России боевых танковых машин 13 тысяч. При этом значительное количество основных боевых танков прошли несколько стадий модернизации и сегодня представляют собой силу, с которой следует считаться.

Танк Т-84 "Оплот" — сама по себе грозная машина, но неспособная сдержать Т-90А и модернизированной версию Т-90М.

Так что вооружённые силы Украины столкнутся с серьёзными проблемами, пытаясь сдержать исходящую от этих систем угрозу, резюмировали аналитики.

Добавим, что НАТО под прикрытием учений поставит вооружения на Украину. Как пишут СМИ, минобороны Украины и объединённое командование вооружённых сил США в европейской зоне с привлечением стран НАТО планируют провести в период с 28 июня по 10 июля совместное учение "Sea Breeze".

Несмотря на заявленный морской статус манёвров, спланировано применение морского десанта для совместных действий сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины — на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

"Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", — пояснил официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.

Горькая правда об армии Украины
Редактор: Елена Тимошкина
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