Игорь Коротченко: Запад поддерживает преступления Украины

Запад Украине может очень много обещать, но это не значит сделать. В ЕС колонии не принимают. Колонии нужны, чтобы их использовать в интересах метрополии. Даже украинским мечтам о НАТО никогда не суждено сбыться. Никаких официальных обязательств в отношении европейского Сомали даже циничный Запад ни за что не возьмёт. Да и зачем, если там и так готовы все сделать для светлых господ за счёт своей страны.

Киев готов устраивать теракты в России и сделать территорию бывшей Украины центральным театром военных действий. Зеленский не сможет отказаться от Донбасса и Крыма. Не позволят. Но совсем не от этого, также как и не от Карабаха зависит судьба России. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Запад делает Украину главным театром военных действий

— Игорь, вы говорите, что Украина сильна в разведке и диверсиях. Но ведь нормальные государства это не выставляют напоказ, а скрывают, украинские же власти открыто об этом заявляют и даже гордятся. Там терроризм и борьба с мирным населением стали важнейшей частью государственной политики. Как их покровители — США и другие члены НАТО — оценивают такую специфику?

— Они оценивают это всемерной поддержкой Украины. Современный мир — жесток и циничен. Западные политики поддерживают и поощряют подобного рода действия Украины, особенно, если они эффективны. А на все их чудовищные преступления они просто закрывают глаза, вот и все.

Западу на руку

Поэтому мы можем возмущаться, куда-то обращаться, чего-то требовать, но это совершенно бесполезно. Мы должны иметь силовой вариант парирования диверсионно-террористических угроз, в том числе создавать соответствующие оперативно-поисковые подразделения, оснащать их и обучать вскрывать украинское диверсионное подполье.

Оно сейчас активно создается, закладывается на территории России. Периодически арестовываются те или иные граждане России, которые являются прямыми агентами украинских спецслужб либо выполняют их поручения.

Это — обычная борьба разведки и контрразведки, щита и меча. Всегда в лучшем положении оказывается тот, кто более осведомлен, тогда он способен на более решительные, правильные и эффективные действия.

Поэтому противостоять этому можно только путем развития соответствующих российских силовых возможностей по нейтрализации данного потенциала спецслужб вооруженных сил Украины. А жаловаться, призывать циничный Запад к совести — совершенно бесполезно.

Самое главное, надо понимать угрозу и иметь соответствующий потенциал парировать ее, уничтожать в зародыше, чем наши спецслужбы и занимаются. Они ищут, обезвреживают вражеских агентов и готовятся к другим военным и диверсионным действиям вероятного противника.

— Как вы оцениваете заявление Владимира Зеленского о том, что возможно проведение референдума среди жителей Украины по поводу Крыма и Донбасса, и если большинство украинцев поддержат, то Киев их отпустит? Насколько это реально?

— Все эти заявления носят отчасти популистский, отчасти пропагандистский характер, но не более того. Там идет своя внутренняя политическая борьба по свержению режима Зеленского, поэтому это просто словесная эквилибристика.

— Никто не даст ему этого сделать, даже если он захочет.

— Да, к реальности это ни имеет никакого отношения, поскольку Украина не хочет и не будет выполнять Минские соглашения. Очевидно, что именно поэтому российским руководством принято решение о паспортизации граждан ДНР и ЛНР, выдаче им паспортов Российской Федерации.

Это все мы проходили на примере Южной Осетии и Абхазии. Потом, если вдруг ситуация как-то кардинально поменяется, например, Украина устроит провокацию, попытается призвать НАТО или еще чего-то произойдет, просто де-факто эти республики объявят о своем присоединении к России.

— Очень важная тема и в чем-то схожая тема, которая также поднималась на Прямой линии, это ситуация с Нагорным Карабахом, где сейчас находится российский миротворческий контингент.

Недавно я была в Ереване на четвертом заседании Лазаревского клуба. Там неоднократно звучала фраза, что от ситуации в Армении и Нагорном Карабахе зависит судьба России. Как вы оцениваете такие заявления?

— Эти заявления, которые прозвучали из уст армянских представителей, на мой взгляд, носят конъюнктурный характер. Россия никак не зависит от Армении, а вот Армения и ее будущее критически зависит от России, поэтому не надо пытаться изобразить, что от будущего событий в Армении зависит будущее России.

Нет, Россия ни от кого не зависит. Мы зависим исключительно сами от себя и, разумеется, Россия как самодостаточная мировая единица полностью независима в принятии важнейших решений в области внешней, внутренней и оборонной политики.

При всем уважении к нашим партнерам по ОДКБ, мы не должны смотреть через армянские очки на ситуацию на Южном Кавказе и в более широком контексте. В основе российской политики должны быть исключительно российские национальные интересы.