Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"

"Мы должны быть готовы к глобальной войне", — о преимуществах нового российского истребителя КБ "Сухой" рассказал военный эксперт Владимир Попов.

Принципиально новый военный самолет ОАК на МАКС-2021

Новый истребитель "Сухого" пятого поколения готов к показу

Ростех анонсировал показ "принципиально нового" истребителя пятого поколения на открывающемся 20 июля Московском авиакосмическом салоне (МАКС-2021).

В видеоролике показаны военные лётчики из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Вьетнама, Аргентины, Индии, которые хотят "примериться" к новинке. Вероятно, страны выбраны неслучайно, хотя известно, что корпорация в этом году разослала приглашения 120 делегациям из 65 стран мира.

ОАЭ — сейчас самый крупный покупатель на рынке вооружений, богатая страна скупает любые новинки. Вьетнам представляет собой традиционного заказчика российских вооружений, тоже не бедствующая страна, которая хочет заменить свой старый парк истребителей МиГ-29. Аргентина вывела из состава ВВС ещё в 2015 году истребители Mirage, а задачи ПВО возложила на учебно-боевые самолёты IA-63 Pampa. Буэнос-Айрес давно мечтает купить достойный и современный истребитель.

Что касается Индии, то здесь, видимо, сигнал о том, что Индия безрассудно вышла из программы ПАК-ФА Су-57.

Какие предварительные выводы можно сделать

Модель нового истребителя, судя по изображению, имеет только один двигатель. Это априори означает удешевление модели, менее трудоёмкий ремонт, обслуживание. Таким самолётом обычно легче управлять, он меньше весит. Что касается ущерба для безопасности полёта, то, конечно, надо послушать аргументы разработчиков.

Теоретически зарубежные партнёры должны представленные преимущества оценить, так как им не всегда нужна мощь и способность нести огромное количество всякого оружия. Манёвренность и простота в обслуживании, невысокая цена для них важнее.

У российских ВВС тоже есть потребность в замене своих средних 250 истребителей МиГ-29 на новый современный парк. Су-30 и Су-35 — это тяжёлые истребители, у них другие цели и задачи.

Единственное сомнение состоит в том, что ОАК "Сухой", которая является создателем нового истребителя, так и не довела до ума тяжёлый истребитель пятого поколения Су-57 ПАК-ФА. Проект, запущенный 2010 году с большими надеждам на экспортные рынки, так, по существу, и не состоялся.

Серийное производство началось только после личного вмешательства Владимира Путина в 2019 году. В настоящее время минобороны закупило 76 экземпляров, но не ясно, дойдут ли они до ВВС России из-за технических дефектов и необходимых доработок. В частности, для этого проекта пока так и не создан двигатель, с которым он, как планируется, будет летать в будущем.

"Двигатель первого этапа" АЛ-41Ф1 производства НПИО "Сатурн" является модернизированной версией двигателя АЛ-31Ф, созданного ещё в 1980-х годах. Индия, кстати, осталась недовольна стелс-характеристиками Су -57.

России нужен однодвигательный истребитель для глобальной войны

Как сказал Pravda.Ru заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук, доцент, военный эксперт общественной организации "Сильная Россия" Владимир Попов, в большой глобальной войне с серьёзным противником на первый план выходит количественно-качественное состояние авиационной техники, истребительной авиации в частности.

По его словам, однодвигательные самолёты, которые массово использовались в годы ВОВ и обеспечили СССР в ней победу, "дешевле в производстве на 25-30%, может быть, на 40% по сравнению с двухдвигательными самолётами". Это является "большим плюсом", когда надо перейти на массовое производство большого количества истребителей в военное время или в угрожаемый период, чтобы "предотвратить или встретить большую горячую войну достойно".

Кроме того, по мнению Владимира Попова, один двигатель по мощности может даже превосходить два двигателя, вместе взятые. При этом сам самолёт будет легче тяжёлых истребителей типа Су-30СМ, например, и более управляем. Что касается боевого потенциала, который связан со взятием на борт большого количества ракет, бомб, снарядов, то он будет ограничен, безусловно, подтвердил эксперт.

"Но для многофункционального большого боекомлекта у нас есть самолёты типа Су-30СМ, Су-34, которые могут на себя навешать и поднять в воздух — шесть-семь тонн ракет, бомб и грузов", — добавил он.

У нового истребителя большой экспортный потенциал

Владимир Попов уверен, что новый истребитель создаёт задел для работы на многие годы вперёд, обеспечивает ВПК заказами, создаёт возможности продавать истребители на экспорт и пополнять валютные резервы РФ.

"Я думаю, с удовольствием Китай посмотрит на него, обратит внимание та же Индия, вся Юго-Восточная Азия. Ближний Восток. Латинская Америка — безусловно. Не исключено, что некоторые европейские страны тоже задумаются об этом. Африканский континент, особенно Северная Африка. Это, безусловно, наши потенциальные партнёры и потребители этой техники. Цена-качество наших самолётов и вертолётов, наших воздушных судов, и боевых, и гражданских, является главным нашим преимуществом. Надёжность, неприхотливость, эксплуатационная простота использования истребителей превалирует над другими аналогичными зарубежными моделями", — сказал Pravda.Ru эксперт.

Почему Россия не переходит на массовое производство Су-57

По словам Владимира Попова, РФ не переходит на массовое производство Су-57, так как в этом нет острой необходимости, "поскольку у ВВС РФ хорошая линейка предыдущих самолётов — Су-30СМ, Су-32, Су-34, Су-35, МиГ-35, на базе МиГ-29 сделан или МиГ-29КУБ". Эти машины поколений 4+, 4++, по мнению эксперта, близки по показателям боевой эффективности к самолётам пятого поколения.

"Зачем нам "надрывать пупок" российской экономики ради показухи, когда мы можем достойно ответить этими самолётами на любой современный вызов со стороны стран противника", — отметил эксперт.

Владимир Попов полагает, что в 2022–2023 году 76-78 единиц Су-57, то есть три авиационных полнокровных полка, "летать будут и этого достаточно".

"Мы будем переучивать лётный состав, морально-психологически готовить инженеров, обеспечивающие наземные подразделения, плавно переходя от самолётов 4+, 4++ поколения к самолётам пятого поколения", — сказал эксперт.

Он напомнил, что американцы погнались за производством самолётов пятого поколения — "произвели 200 самолётов F-22 Raptor, но на 60-75% на сегодня они стоят на приколе". И F-35 — самый дорогой истребитель в мире, также находится в основном на стоянках, "хотя их сделали тоже очень много и пытаются продавать, но не идёт, потому что цена-качество не соответствует действительности".

"И поэтому они (США) взяли пример с России и восстанавливают свои самолёты F-15, F-16 глубоко модернизируют. Поэтому мы ещё раз убедились, что на сегодняшний день всё делаем правильно, помните, как (Владимир) Ленин говорил: "Верной дорогой идёте, товарищи", — сделал вывод для Pravda.Ru Владимир Попов.

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