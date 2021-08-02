Военный эксперт: у России очень хорошие позиции в области вертолетостроения

О достижениях России в области боевой и гражданской авиации, о самых интересных экспонатах авиасалона МАКС и о реакции США и мира рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Реальные достижения

— Игорь, Байден чуть-чуть повторил Барака Обаму, когда сказал, что "у России, у Путина, кроме нефти и ядерных ракет, ничего нет". Обама говорил, что у нас, кроме нефти, ничего нет. У нас только что закончился авиасалон МАКС, где традиционно показывается новейшая военная техника. Это событие привлекает огромное внимание зарубежных экспертов, прежде всего американских. Что-то было представлено на авиасалоне, что напугало американцев или обрадовало?

— Байден с этой речью выступал в штаб-квартире американского разведывательного сообщества перед кадровыми сотрудниками ведущих спецслужб США, разведки и контрразведки. У американцев 13-15 разнообразных спецслужб. То есть очень многие люди в министерствах и ведомствах выделены в отдельные структуры, которые занимаются внешней разведкой, аналитикой. Для чего он сделал заявление, которое унижает Россию? Фактически он говорил, что Россия — это бензоколонка с ядерными ракетами. Та самая "Верхняя Вольта с ракетами", как нас пытались обзывать наши либералы и заокеанские друзья.

Почему Байден сделал такое заявления? Во-первых, у США сейчас очень много проблем. Главная из них — бегство из Афганистана.

США неуспешны, они теряют лицо, престиж. На этом фоне хорошо перевести стрелку на своего главного геополитического военного конкурента — Россию. Дежурная русофобия.

В чем он прав? Он прав в том, что экономика сегодня — это один из факторов величия государства. Вы абсолютно справедливо упомянули недавно завершивший свою работу в Жуковском авиационно-космический салон МАКС. На нем был продемонстрирован ряд новых проектов в стадии разработки и стадии реализации. Авиасалон МАКС показал, что Россия по-прежнему удерживает планку одной из ведущих авиационных держав мира. Мы обладаем всеми компетенциями в области авиации гражданской и военной по всем основным позициям:

конструирование,

серийное самолетостроение,

двигатели,

авионика,

точное машиностроение.

В боевой авиации была впервые продемонстрирована концептуальная модель нового легкого фронтового истребителя пятого поколения, который будет конкурировать с американским F-35. Машина разработана в первую очередь для экспортных версий. Потому что до этого мы конкурировали в сегменте F-16 и МиГ-29, и более продвинутая версия российского легкого истребителя МиГ-35. В области тяжелых истребителей у нас были выведены на рынок Су-30 и Су-35. Это конкуренты американским новейшим версиям тяжелого истребителя F-15. Это поколение 4++. Но в области боевой авиации пятого поколения у нас присутствует тяжелый истребитель Су-57, который конкурирует с американским F-22.

Ажиотаж был сильный, он был подогрет умелыми маркетинговыми ходами Объединенной авиастроительной корпорации, госкорпорацией "Ростех". Состоялась большая презентация с участием президента России. Премьера удалась, и мир ждет, когда появится в металле российский истребитель пятого поколения легкого класса, который будут конкурировать с американским F-35.

Была продемонстрирована вся линейка новейших российских вертолетов тяжелого класса, Ми-26. Была показана линейка традиционных ударных вертолетов Ми-28, уже в варианте ночного применения, также соосный вертолет ударного класса Ка-50, Ка-52 и Ка-52 корабельного базирования. Вся линейка вертолетов Ми-8 и Ми-17. В области вертолетостроения у нас очень хорошие позиции, потому что российские вертолеты, наряду с тем, что отвечают всем критериям современных машин, ориентируются, исходя из проверенной десятилетиями исключительно успешной схемы. Кроме них, была показана и другая линейка современных вертолетов. Это "Ансат", Ка-226, всё новейших версий, и милевские машины, Ми-38.

В области боевой авиации скоро будет двухместная версия Су-57, когда машина выполняет боевые задачи с дронами. В частности, ударного класса, тяжелые беспилотники "Охотник". Были показаны и поставляемые на экспорт Су-30 и Су-35, вся линейка военно-транспортных машин на базе обновленных Ил-76.

В гражданском сегменте впервые был показан уже практически предсерийный МС-21. Это магистральный лайнер, который будет конкурировать с Boeing и Airbus.

Выводим его с двигателями ПД-14 российской разработки с полностью российским бортом по авионике. Модель перспективная, мы сможем добиться здесь суверенитета в области гражданских пассажирских перевозок. Это Ил-114-300. Масса машин, которые сейчас получают сертификацию, проходят испытания и дальше будут уже серийно выполнять перевозки. Это самолет "Байкал" для местных авиалиний и региональных перевозок. То есть наша задача — уйти от тотальной зависимости в области пассажирских самолетов западного производства, потому что при обострении отношений между Россией и Западом просто прекращают поставки, приземляют всю нашу гражданскую авиацию. Нам нужен свой, как в Советском Союзе, гражданский пассажирский флот, который полностью отвечает современным требованиям по шумности, энергозатратам.

У нас неплохие позиции в атомном гражданском судостроении. Мы строим атомные ледоколы арктического класса. Таких больше не строит никто в мире.

Мы производим аппаратуру для бурения на шельфе, подвижные платформенные буровые установки. У нас хорошие позиции в экспорте продовольствия, гидро- и атомостроении. Речь идет о постройке атомных АС, в том числе на экспорт.

Да, санкции, конечно, влияют существенно. Но заявление Байдена опровергается реальной экономической практикой.