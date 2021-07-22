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Автор Любовь Степушова

Сможет ли Checkmate поставить мат F-35 и FC-31

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские и китайские эксперты полагают, что самолет ОАК "Сухой" Checkmate будет конкурентам их F-35 и FC-31 на рынке вооружений.

Сможет ли Checkmate поставить мат F-35 и FC-31

Характеристики Checkmate

ОАК "Сухой" представил на Международном авиа-космическом салоне в Жуковском (МАКС -21) новый истребитель пятого поколения под названием Checkmate (Су- 75).

Это одномоторный самолёт с максимальной скоростью от 1,8 до 2 Маха, дальностью полета 3000 км и полезной нагрузкой 7400 кг.

Ростех описывает самолёт как легкий однодвигательный истребитель, в котором реализованы "инновационные решения", включая искусственный интеллект. По заявлению производителей, реактивный самолет может атаковать до 6 целей "даже в условиях сильных электронных помех".

Двухкилевой фюзеляж самолёта (ЛТС) выполнен с применением "технологий малозаметности". Истребитель способен нести боеприпасы как класса воздух-воздух, так и класса воздух-земля. Сюда входят ракеты "воздух-воздух" с инфракрасным и радиолокационным наведением, ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы и неуправляемые ракеты.

Checkmate был разработан как истребитель с коротким взлетом и посадкой, что позволяет ему работать с авианосцев. На самолете будет установлена РЛС с активной фазированной решеткой, средства оптической и радиотехнической разведки, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.

При цене от 25 до 30 миллионов долларов он сможет перевозить дроны и запускать их во время полетов. Самолет способен уничтожать "иностранные самолеты пятого поколения" и "спроектирован так, чтобы противостоять системам шестого поколения, которые могут появиться в ближайшие десятилетия". Также разрабатывается версия с автопилотом.

Ожидается, что самолет поднимется в небо в 2023 году, а первая партия должна быть произведена в 2026 году. Россия планирует произвести 300 таких самолетов в течение 15 лет после начала серийного производства.

"Если сравнивать с американским истребителем F-35, его ближайшим аналогом, это другой самолет. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема", — сообщил заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов.

Россия запаздывает с выходом на рынок

Китайская газета Global Times в статье под названием, "Может ли недавно представленный российский Checkmate соперничать с китайским FC-31 на мировом рынке?", пишет, что российский истребитель, "похоже, имеет хорошие перспективы, и ожидается, что он будет конкурентоспособным с американским F-35 на международном рынке вооружений".

Судя по аэродинамическому дизайну, Checkmate, похоже, обладает большей скрытностью по сравнению с Су-57, что позволяет ему лучше избегать обнаружения радаров, отметил эксперт Вэй Дунсю.

По его мнению, выход на рынок Checkmate также может повлиять на экспорт китайских истребителей, таких как FC-31, но для достижения этой цели российские авиастроители должны действовать быстро, поскольку китайцы "идут впереди на шаг".

F-35 — это Mercedes Benz, но многие счастливы иметь Hyundai — Су-75

Издание Air force magazin сравнивает некоторые характеристики нового истребителя с характеристиками Lockheed Martin А-35. Так по максимальным перегрузкам при развороте Су-75 даёт 8G, а F-35А — 9 G, однако серия В и С — 7,5G .

По тяге двигателя официальные лица на МАКС "намекнули” на класс 32 000 фунтов, указывает издание, а двигатель F135 на F-35 развивает тягу около 40 000 фунтов. Checkmate должен иметь боевой радиус действия 1500 км, против 1230 км у F-35 на собственном топливе.

Может ли Checkmate, действительно, поставить мат F-35?, спрашивает издание Popular Mechanics .

"Слишком рано говорить. Но если ОАК сможет снизить затраты и придерживаться графика разработки, это может навредить F-35 на внешнем рынке продаж. F-35 — это эквивалент Mercedes Benz, но есть много стран, которые были бы счастливы иметь Hyundai".

Другими словами, это отличная альтернатива для стран, которые по бюджетным или политическим причинам не могут приобрести F-35 Lightning II.

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