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Автор Любовь Степушова

ОДКБ скоро предстоит пройти проверку на прочность в Таджикистане

Силовые структуры » Министерство обороны

Высшее руководство РФ и Белоруссии допускает использование сил ОДКБ в Таджикистане на границе с Афганистаном. Но в рамках двусторонних отношений есть много противоречий, будет ли ответ исламистам оперативным.

ОДКБ скоро предстоит пройти проверку на прочность в Таджикистане

Россия и Белоруссия допускают размещение сил ОДКБ в Таджикистане

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что обострение и непредсказуемость обстановки в Афганистане "не исключает принятия решения о размещении воинских контингентов государств — членов организации (ОДКБ) на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ"

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в интервью​​​​​​​ RT сказал, что при необходимости по решению глав государств Совета коллективной безопасности "мы готовы к тому, чтобы применить эти силы" в Таджикистане.

"Но пока лично мой прогноз — до таких масштабных действий дойти не должно".

Однако это было сказано в начале июля, обстановка сейчас резко обострилась. "Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", — отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

ОДКБ — это не "Варшавский договор"

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования и Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (только из состава армий стран ЦА).

Однако некоторые эксперты считают, что они неповоротливые, так как для принятия стратегических решений нужно согласие парламентов всех стран-членов.

Так, по мнению кандидата политических наук, военного эксперта Андрея Головатюка, "ОДКБ не выдерживает никакой критики". Надо начинать с нуля создание нового "Варшавского договора", конечно, с новым названием и участниками, но который будет соответствовать современным угрозам.

И первое, что надо сделать это создать программу, аналог которой с успехом практикуется в НАТО — "Партнерство ради мира", чтобы подготовить страны участники будущего проекта, отметил эксперт для Pravda. Ru.

Действительно, сейчас Бишкек и Душанбе находятся в натянутых отношениях и отказываются от учений ОДКБ на территории друг друга. Вряд ли Киргизия пошлет своих солдат умирать за Таджикистан. То же самое касается армянской армии — она только что понесла огромные потери в войне с Азербайджаном и памятен её конфликт с ОДКБ. Не надёжна и казахстанская армия при новом руководстве., которое прочно сидит на четырёх стульях — американском, китайском и турецком, помимо российского.

По сути, только Россия и Белоруссия будут решать проблему возможного наступления боевиков из Афганистана. 

Нужное решение будет принято, пока удар отражает 201-ая военная база

Военный эксперт журнала " Арсенал Отечества" Алексей Леонков, отметил для Pravda. Ru, что в Договоре о КБ записано, что, "если вдруг на одну из стран нападают, то как бы они должны оказывать друг другу помощь."

Эксперт отметил, что решения об оказании помощи принимаются коллегиально по запросу исполнительной власти стран-участниц. В Армении это должен был в карабахской войне сделать глава государства.

"Это он должен был обратиться, например, в страны ОДКБ, чтобы те оказали ему военную помощь во время нагорно-карабахского конфликта. Но он этого не сделал.", — сказал Алексей Леонков.

"У нас в Таджикистане находится 201-я военная база. И пока эти военнослужащие с этой базы будут сдерживать боевиков, я думаю, что нужные решения будут приняты", — уверен эксперт.

Непрерывные учения в Таджикистане обеспечат оперативность

Учения в ближайшие месяцы будут в Таджикистане проходить непрерывно.

7 августа российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. На учениях в горах Таджикистана российские военные задействовали вертолеты, танки и боевые машины пехоты, сообщал ЦВО.

Только закончатся эти учения, как в октябре начнутся другие — с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования — "Взаимодействие-2021".

В ноябре запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы афганистан таджикистан алексей леонков
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