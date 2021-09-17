И вновь почему-то хочется "двустволку"...

Информацию о том, что специалисты "Уралвагонзавода" начали работать над новым самоходным орудием на базе танка "Армата",со ссылкой на некоего собеседника среди компетентных лиц опубликовала информационная служба РИА Новости. Причём речь идёт даже не столько о традиционной, пусть и усовершенствованной, САУ на шасси "Арматы", а о том, что эта перспективная машина будет двуствольной и за счёт этого более скорострельной, чем любые другие САУ с одним орудием. Информация, безусловно, интересная, но так ли всё это в действительности, как об этом сегодня рассказывают?

Гладко было на бумаге…

Итак, двуствольная САУ на базе "Арматы": стоит ли овчинка выделки, игра свеч, и не будет ли это очередной пустышкой "интереса ради". Ведь в своё время всерьёз говорили и о том, что двуствольной будет наша новая САУ "Коалиция". И не только говорили, но даже и рисовали её проекты и цветные схемы. Красиво получалось, вот только когда дошло до металла, то… от двух стволов на ней отказались. Отказались, и вроде навсегда. Но нет… Зачем-то опять "за рыбу гроши". И зачем, спрашивается?

Танк КВ-7 с тремя пушками

А было так, что наши конструкторы боевой техники ещё в годы Великой Отечественной войны в инициативном, так сказать, порядке создали самоходную пушку на базе тяжёлого танка КВ — "Клим Ворошилов". Причём сразу в двух вариантах: с тремя пушками — две калибра 45-мм и 76-мм между ними и с двумя 76-мм орудиями. Название установке дали КВ-7. Построили оба образца, военные их испытали и… на вооружение принимать отказались. Хотя речь шла о том, что тремя и двумя орудиями можно покрывать огнём большую площадь. Но зато были большие проблемы с точностью стрельбы. Поэтому вместо многоствольных САУ остановились на машинах с одним орудием, но зато большой мощности. Так в Красной армии появились СУ-152, а затем и ИСУ-122, и ИСУ-152, СУ-85 и СУ-100 всего с одним орудием.

Одна — хорошо, а две — лучше?…

Опытный танк VT1-2

После Второй Мировой войны многим конструкторам стало понятно, что классическая компоновка танков "выжата" досуха, и нужно для улучшения боевых характеристик искать нечто новое. Поискали и нашли! В 1972 году в Германии были построены сразу два танка VT1 или, как их ещё называли: "Леопард-3", у которых башни не было совсем, но зато было сразу две пушки в корпусе. На одном стояли пушки калибра 105 мм, на другом — 120 мм.

В горизонтальной плоскости они были неподвижны, но зато оси каналов обоих стволов пересекались на расстоянии 1500 м. Танки испытывались несколько лет и выяснилось, что на ходу они стрелять не могут, но при стрельбе с остановок меткость у них выше, чем у башенных танков. К самоходной пушке это всё не относится, но стоит заметить, что в ходе испытаний также выяснилось, что если стрелять из пушек по очереди, то выстрел из одной из них приводит к уходу танка влево или вправо, и таким образом, он при стрельбе движется зигзагом. Было создано несколько вариантов этой машины. В частности, VT-1-2 и GVT, но на сегодня они являются достоянием военного музея города Кобленц в Германии.

Но тоже самое будет и с САУ, у которой орудия стоят параллельно. Поочерёдно стрелять из них будет нельзя. Залпом — пожалуйста, но и здесь есть определённая проблема. Даже применение современных электронных средств воспламенения абсолютной точности по времени не даёт. Какой-то ствол выстрелит раньше, какой-то чуть позже, а это повлияет на точность стрельбы и сделает отдачу орудий на конструкцию машины более разрушительной.

"А как же тогда спаренные орудия в башнях стоят на кораблях и ничего?" — спросит кто-то и ответ ему будет простой. Корабль большой. На нём легче установить надёжные системы поглощения силы отката и мощное основание самой башни. Самоходная пушка не может быть очень большой и тяжёлой, ведь на САУ и так планируется поставить орудие калибра 152 мм, то есть пушку, стоявшую на крейсерах! Кроме того, и стрелять корабельным орудиям приходится по большой цели — кораблю. На суше целей такого размера на поле боя просто не существует.

Заявка на рекорд

Танк КВ-7 с двумя пушками

На новую машину хотят поставить усовершенствованный боевой модуль от САУ "Коалиция-СВ". Причём речь идёт и о двуствольном варианте башни новой САУ. Оказывается, такая установка позволит увеличить скорострельность до 30 выстрелов в минуту, и она станет беспрецедентной для тяжёлой артиллерии. Для книги рекордов Гиннеса, это, конечно, "самое то". Но вот нужно ли гнаться за такой скорострельностью? Ведь если речь идёт о том, чтобы засыпать неприятеля градом снарядов, то для этого есть РСО — реактивные системы огня. Эти установки за минуту могут выпустить и все 40 снарядов, а то даже и больше. Другое дело — насколько точной будет такая стрельба?

Правда, есть сфера применения пушек, где два ствола на одну установку, безусловно, предпочтительнее, нежели один. Это — артиллерийские зенитные самоходные установки. Правда, сегодня их всё чаще в дополнение к пушкам комплектуют ещё и ракетами, но в целом это популярное оружие существует и продолжает совершенствоваться.

Дело в том, что на этих установках стоят пушки относительно малого калибра — 30-40 мм. Поэтому их отдача не так велика. Их проще стабилизировать на танковом шасси. Наконец, у них и скорострельность значительно больше 30 выстрелов. Речь идёт о сотнях выстрелов в минуту с тем, чтобы создать на пути неприятельского самолёта сплошную завесу из разрывов снарядов. Тут чем больше снарядов — тем лучше. Есть надежда, что хоть какой-нибудь да попадёт в самолёт и тот если и не будет при этом сбит, уже не сможет выполнять свою боевую задачу. С самоходными орудиями всё совсем не так. Им желательно уничтожать цель первым же выпущенным снарядом.

Лучшее — враг хорошего

СУ-152

А раз так, то гораздо выгоднее во всех отношениях оснастить самую обычную 152-мм самоходную пушку управляемым снарядом, которым она сможет поразить нужную цель именно первым же своим выстрелом. И не надо будет ей стрелять со скоростью 30 выстрелов/мин. Заявляется, правда, что упомянутый двуствольный вариант САУ имеет тот недостаток, что её чрезмерно высокая скорострельность приведёт к быстрому истощению боекомплекта. Ну, экономию на патронах мы прошли ещё со времен генерала Драгомирова и императора Николая Второго. Дело в другом — в точности и эффективности.

Куда эффективнее запустить в сторону противника миниатюрный дрон. Может быть, даже через ствол всё той же САУ — стреляют ведь сегодня наши танки через ствол орудия управляемыми реактивными снарядами. Дрон поднимается повыше и посредством видеокамеры передаёт назад координаты цели, а при необходимости ещё и подсвечивает её лазерным лучом. Затем орудие производит выстрел, снаряд этот "луч" видит и неотвратимо поражает цель. Ну а чтобы защитить аппаратуру наведения от ЭМИ — электромагнитного импульса, которым противник может её повредить, она у нас заключена в "клетку Фарадея", известную ещё из школьного курса физики.

И всё это проще, чем ставить на САУ, пусть даже и на шасси "Арматы", спарку из двух орудий калибра 152 мм!