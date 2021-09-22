Военный обозреватель: “Гром” и “Молния” — уникальная система БПЛА

О российских и зарубежных разработках в области боевых роботов, а также о том, способны ли отечественные беспилотники противостоять противнику и в чем их уникальность, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Зарубежные разработки

— Президент Украины хвастался, что его "Байрактары", которые совсем не его, а турецкие, показанные на параде по поводу 30-летия Украины, уж точно справятся с любой опасностью.

"Байрактар" Ти-Би-2, или TB2 снабжён не турецким двигателем, а австрийской силовой установкой с двадцатью семью часами автономного лёта с дальностью до 130 километров, с нагрузкой боевой 210-220 килограмм взрывчатки. Он может нести управляемую ракету.

Говорят, 44-дневную войну выиграли беспилотники. Наверное, всё-таки выиграл боевой дух, потому что человек сам по себе самое грозное и страшное оружие, а то, что мы называем оружием, является подручным средством — от сабли и меча до космической ракеты.

"Байрактар" хорош, но никогда не заменит артиллерию, хотя бы потому, что 200 килограмм взрывчатки не сравнятся с обычной артиллерийской установкой любого класса.

Говоря о других беспилотниках, которые существуют в мире, упомяну о Reaper, который является наследником Predator. Predator — американский тяжёлый беспилотный аппарат, один из первых. Американцы идут вторыми после израильтян по давности беспилотных разработок. Эти платформы способны нести широкий класс вооружения, служить платформой для ракет, иметь бомбы различного класса. Они достаточно тихоходные, сверхзвуковые и обладают искусственным интеллектом.

При отработке искусственного интеллекта американцы тренировались на людях: в Пакистане погибло несколько сот человек после того как беспилотник перепутал террористов с мирными крестьянами.

Но он не способен справиться с задачей подавления противника, тем более летающего на сверхзвуковых скоростях и выпускающего гиперзвуковые ракеты.

Меня заинтересовал квадрокоптер, аппарат C-100 Camcopter австрийского производства — беспилотник, способный справится с задачами обычного вертолёта. Не так много в мире боевых беспилотников, способных на:

спасательные операции,

тушение пожаров,

эвакуацию людей.

У израильтян есть красивый беспилотник Hero, то есть "герой", применяется он и азербайджанцами, есть в турецких частях. Хороший беспилотник как разведывательный, так и ударный. Можно ещё отметить Harop — это фактически не разведывательный аппарат, а барражирующий боеприпас. Он есть у азербайджанцев, турок. Обладает боевым радиусом 1000 километров.

Наш ответ

— Азербайджанские коллеги после второй карабахской войны, или 44-дневной войны, окончившейся Московской декларацией, говорят, что в России нет серьёзных беспилотных разработок. Они неправы.

Мы с конца 1990-х и до 2012 года декларировали развитие обороны больше, чем средств нападения, потому что у нас нет в доктрине агрессии, и никаких превентивных ударов мы, в отличие от американцев, наносить не собираемся.

У нас опробован в Сирии модуль помех "Поле-21", который мешает беспилотникам летать. У нас есть лазер "Пересвет", он создаёт поле, в котором беспилотники не летают. Есть комплекс "Ратник купол", в котором не летают беспилотники и крылатые ракеты, то есть то, что обладает искусственным интеллектом. Он был опробован в Хмеймиме: несколько лет назад был произведён массированный налёт беспилотников различных типов и классов на нашу базу в Сирии, и беспилотники не прошли. Есть "Красуха" — система принудительной посадки, перехвата контроля над беспилотником, чем мы занимались в Крыму и не только.

Сейчас у нас много беспилотников, они начинают поступать в войска:

"Орлан-10",

"Леер",

"Элерон",

"Застава",

"Тхеон",

"Наводчик-2",

"Форпост".

Они не ударные, а по большей части разведывательные. Это очень важно для корректировки огня артиллерии.

Есть разработка фирмы Zala Aero концерна "Калашников". Это барражирующий боеприпас, который способен очистить небо на несколько часов от любой другой техники противника.

"Охотник" — тихоходное средство, платформа с инерциальной навигационной системой, одноклассник с точки зрения класса вооружения и типа тяжёлого беспилотника с Reaper, его предшественником Predator и израильским "Гермесом". 20-тонный беспилотник "Охотник" несёт 6 тонн боеприпасов (для сравнения, Миг-31 несёт 9 тонн боеприпасов), это много. Им может управлять не только искусственный интеллект, но и пилот, который летит в головной машине Су-57. У нас есть новейшая разработка: Су-57 может на подвеске нести боевые беспилотники, а далее уже действуют эти беспилотные аппараты, которые от него открепляются.

Есть разработки уникальные — беспилотник-матка, который на себе несёт малый беспилотник, это "Гром" и "Молния".

"Гром" — беспилотник-матка, весом 7 тонн, обладает полезной нагрузкой 1,3 тонны, дальностью до 800 километров. На нём базируются "Молнии" — микробеспилотники, которые дальше из него вылетают, выполняя задачу под контролем другого искусственного интеллекта. То есть робот ведёт роботов.

У нас есть квадрокоптер, разработка фирмы Zala Aero концерна "Калашников" — "Zala 421-24". У него есть особенность, которой нет у австрийского беспилотного вертолёта: наш квадрокоптер неуязвим для РЭБ-удара. Я не знаю, насколько он может противостоять нашим же системам защиты, но его разработчики заявляют, что для натовских систем он будет очень крепким орешком.

То есть мы не думали отставать, у нас просто сначала шла ориентация на другую технику:

гиперзвук ("Сармата"),

перевооружение подлодками,

"оружие Судного дня" ("Посейдон"),

защитное оружие, то есть радиоэлектронная борьба.

Но в тиши наших лабораторий, КБ готовились новые беспилотники, причём они уже ступенчато внедряются — от "Охотника", "Ланцета" фирмы Zala Aero до новейших "Грома" с "Молнией".